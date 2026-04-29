Paul Tudor Jones: ABD borsalarında balon riski artarken bitcoin en güçlü enflasyon koruması

Ünlü yatırımcı ve milyarder Paul Tudor Jones, son dönemde bitcoin’in enflasyona karşı en güçlü koruma aracı olarak öne çıktığını belirtti. Jones, finans dünyasında uzun yıllardır makroekonomik gelişmeleri yakından takip eden ve özellikle hedge fonlarıyla tanınan bir isim olarak biliniyor. Son açıklamalarında, bitcoin’in sabit arzının altına göre dikkat çekici bir avantaj sunduğunu vurguladı.

Bitcoin’in Sınırlı Arzı ve Enflasyona Karşı Gücü

Paul Tudor Jones, katıldığı bir podcast yayınında, bitcoin’in enflasyona karşı açık ara en etkili korunma aracı olduğunu dile getirdi. Ona göre bitcoin’in toplamda bir sınırı olması, bu kripto parayı altından daha kıymetli bir koruma unsuru haline getiriyor. Altının yıllar içinde üretimi devam edip arzı artarken, bitcoin’de yeni oluşturulacak coin miktarı sistem tarafından sınırlandırılmış durumda.

Bitcoin, tartışmasız şekilde en iyi enflasyon koruması. Buradaki en önemli faktör, arzın kesin biçimde sınırlı olması. Altın yıllar içinde çoğalırken, bitcoin’de sayı artmıyor; bu da onu çok daha ender kılıyor.

Jones, özellikle ekonomik kriz dönemleri sonrasında merkez bankalarının finansal sisteme yoğun şekilde likidite sağladığı dönemlerde, enflasyon kaynaklı yatırım fırsatlarının öne çıktığını ifade etti. 2020’de yaşanan pandemi sonrası, merkez bankalarının hızlı müdahaleleriyle birlikte bitcoin’in güçlü bir alternatif olarak öne çıktığını hatırlattı.

Borsalarda Aşırı Değerleme ve Balon Endişesi

Paull Tudor Jones’un değerlendirmelerine göre, mevcut borsa fiyatlamaları tarihsel olarak düşük getirilere işaret ediyor. S&P endeksini mevcut seviyelerden alan yatırımcıların önümüzdeki on yılda negatif reel getiriyle karşılaşabileceğini vurguladı.

Bugünkü S&P değerlemelerinde önümüzdeki on yıla bakınca, beklenen getiriler negatif çıkıyor. Buradan para kazanmak gerçekten zor olacak.

Yakın dönemde teknoloji ve yapay zekâ odaklı şirketlerin halka arzlarının artması ve şirketlerin hisse geri alımlarında azalma yaşanmasının da piyasadaki hisse arzını artırdığını belirtti. Bu durumun borsa fiyatları üzerinde ek bir baskı yaratabileceğini savundu.

Jones, piyasa değerinin ekonomiye oranını da örneklerle açıklayarak, 1929, 1987 ve 2000 yıllarında bu oranın çok yükseldiği dönemlerin ardından büyük düşüşlerin yaşandığını hatırlattı. Şu anda da belirgin bir kaldıraç artışı görüldüğünü ifade etti.

Ekonomik Etki ve Kamu Finansmanına Olası Yansımalar

Paul Tudor Jones, borsadaki olası bir sert düzeltmenin ekonominin genelinde zincirleme etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu. Özellikle ABD bütçesinde sermaye kazançlarından elde edilen vergi gelirlerinin %10 gibi kayda değer bir paya sahip olduğuna işaret etti.

Vergi gelirlerimizin %10’u sermaye kazançlarından geliyor. Eğer piyasa ciddi değer kaybederse bu rakam sıfıra iner, bütçe açığında patlama görülür, tahvil piyasasında da ciddi sarsıntı yaşanır.

Konuya dair genel değerlendirmesinde Jones, bu tür bir olumsuz senaryoda kendini tekrar eden olumsuz sonuçların kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Bu risklerin finansal sistem üzerinde baskı yaratabileceğini savundu.