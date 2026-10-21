Ripple Prime, hisse işlemlerini RLUSD teminatıyla 7 gün 24 saat açtı

Ripple, kurumsal müşterilere yönelik prime brokerage platformu Ripple Prime üzerinden hisse işlemlerini günün her saati erişime açtığını duyurdu. Şirket, bu yapı içinde stabilcoin RLUSD’nin teminat olarak kullanılacağını açıkladı.

RLUSD’nin kullanım alanı genişliyor

San Francisco merkezli blokzincir şirketi Ripple, son dönemde özellikle kurumlara dönük ürünlerini genişletiyor. Son adımla birlikte Ripple Prime müşterileri, haftanın yedi günü ve günün 24 saati hisse alım satımı yapabilecek; açık pozisyonlarında ise Ripple USD, yani RLUSD ile teminat gösterebilecek.

Bu değişiklik, RLUSD’nin kullanım alanını ödeme ve hazine operasyonlarının ötesine taşıyor. Stabilcoin böylece yalnızca değer transferi aracı değil, aynı zamanda kurumsal işlem ve finansman süreçlerinde daha aktif bir unsur haline gelmiş oldu.

Ripple, kurumsal müşterilerin Ripple Prime üzerinden kesintisiz hisse işlemi yapabileceğini ve bu işlemlerde RLUSD’nin teminat olarak kullanılacağını açıkladı.

Kurumsal işlemlerde yeni rol

Şirketin hedefi, kurumların işlem pozisyonlarını daha esnek yönetmesine ve sermayeyi geleneksel bankacılık kanallarına tam bağımlı kalmadan daha verimli hareket ettirmesine imkan sağlamak. Bu model, özellikle işlem saatleriyle sınırlı kalmak istemeyen büyük yatırımcılar için yeni bir alternatif sunabilir.

Ripple Prime, kurumsal yatırımcılara yönelik bir prime brokerage platformu olarak işlem, saklama ve teminat yönetimi gibi hizmetleri tek çatı altında toplamayı amaçlıyor. RLUSD’nin bu sisteme dahil edilmesi, Ripple’ın stabilcoinini doğrudan kurumsal piyasa altyapısına bağlayan dikkat çekici bir adım niteliği taşıyor.

Likidite sorunu öne çıkıyor

Bununla birlikte, 7 gün 24 saat açık hisse piyasalarının önünde önemli bir engel bulunuyor. Piyasa katılımcıları, bu yeni nesil sürekli işlem pazarlarında likiditenin halen sınırlı olduğuna işaret ediyor. Alıcı ve satıcı sayısının düşük kaldığı saatlerde büyük emirlerin fiyat üzerinde belirgin etki yaratma riski artabiliyor.

Bu durum, özellikle kurumsal yatırımcılar açısından kritik görülüyor. Çünkü büyük ölçekli işlemlerin verimli biçimde gerçekleşebilmesi için günün hangi saatinde olursa olsun yeterli karşı taraf bulunması gerekiyor. Aksi halde fiyat kayması artabilir ve işlem maliyetleri yükselebilir.

Likiditenin zayıf kaldığı saatlerde büyük hacimli emirlerin fiyatları daha sert hareket ettirebilmesi, 7 gün 24 saat hisse işlemlerinin yaygınlaşmasını zorlaştırabilir.

Ripple’ın yeni adımı, RLUSD’nin kurumsal kullanımını genişletme yönünde önemli bir hamle olarak öne çıkarken, ürünün ne ölçüde benimsenileceği büyük ölçüde bu piyasaların derinliğine bağlı kalacak. Kurumların sistemi ne kadar yoğun kullanacağı, sürekli açık hisse piyasalarında yeterli likiditenin oluşup oluşmamasına göre şekillenebilir.