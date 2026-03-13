Sıcak Gelişme: Binance 7 Altcoin İçin İşlemleri Sonlandırıyor (ALGO, SAND ve Diğerleri)

Binance bugünlerde temizlik yapıyor. İzleme listesi güncellendikten birkaç saat sonra vadeli işlemlerde 7 altcoini ilgilendiren önemli bir duyuru paylaşıldı. 4 altcoin için COIN-M kapanırken 3’ü için USDT teminatlı işlemler de noktalanacak.

VFY, 1000WHY ve BDXN için 17 Mart tarihinde USDⓈ-M sözleşmeleri kapatılacak. Borsada bu altcoinler için farklı vadeli işlem paritesi (örneğin BUSD veya USDC bazlı) bulunmadığı için, 17 Mart itibarıyla bu varlıklarda vadeli işlem almak Binance borsasında mümkün olmayacak.

ALGO/USD, SAND/USD, ENS/USD ve ATOM/USD içinse COIN-M (Coin teminatlı) pariteler delist ediliyor. Bu coinlerin USDⓈ-M (USDT bazlı) pariteleri (örneğin ALGOUSDT, SANDUSDT, ENSUSDT, ATOMUSDT) bu duyuruya dahil olmadığından 18 Mart ve sonrasında da ilgili altcoinlerde vadeli işlem “USDT teminatlı” olarak devam edecek. Ancak COIN teminatlı sözleşmelere erişim sağlanamayacak.

Eğer ALGO, SAND, ENS veya ATOM’da COIN-M pozisyonunuz varsa, bu pozisyonları kapatıp, işlem yapmaya devam etmek istiyorsanız USDT bazlı paritelerde (USDⓈ-M) yeni pozisyon açmanız gerekebilir. VFY, 1000WHY veya BDXN’de pozisyonunuz varsa 17 Mart’a kadar pozisyonu kapatmanız gerekir. Bu coinler için vadeli tarafta başka bir seçenek kalmayacak, sadece “Spot” piyasada (parite varsa) alım-satım yapmaya devam edebileceksiniz.