Sıcak Gelişme: Binance 7 Altcoin İçin İşlemleri Sonlandırıyor (ALGO, SAND ve Diğerleri)

Özet

  • Binance Futures VFYUSDT, 1000WHYUSDT, BDXNUSDT (17 Mart) ile ALGOUSD, SANDUSD, ENSUSD ve ATOMUSD (18 Mart) vadeli işlem sözleşmelerini kapatacak.
  • ALGOUSD, SANDUSD, ENSUSD ve ATOMUSD için USDT teminatlı sözleşmeler açık olacak ancak altcoin teminatlı (COIN-M) sözleşmeler kaldırılacak.
  • VFY, 1000WHY veya BDXN'de pozisyonunuz varsa 17 Mart'a kadar pozisyonu kapatmanız gerekir. (Bunlar vadeliden tamamen delist)
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Binance bugünlerde temizlik yapıyor. İzleme listesi güncellendikten birkaç saat sonra vadeli işlemlerde 7 altcoini ilgilendiren önemli bir duyuru paylaşıldı. 4 altcoin için COIN-M kapanırken 3’ü için USDT teminatlı işlemler de noktalanacak.

VFY, 1000WHY ve BDXN için 17 Mart tarihinde USDⓈ-M sözleşmeleri kapatılacak. Borsada bu altcoinler için farklı vadeli işlem paritesi (örneğin BUSD veya USDC bazlı) bulunmadığı için, 17 Mart itibarıyla bu varlıklarda vadeli işlem almak Binance borsasında mümkün olmayacak.

ALGO/USD, SAND/USD, ENS/USD ve ATOM/USD içinse COIN-M (Coin teminatlı) pariteler delist ediliyor. Bu coinlerin USDⓈ-M (USDT bazlı) pariteleri (örneğin ALGOUSDT, SANDUSDT, ENSUSDT, ATOMUSDT) bu duyuruya dahil olmadığından 18 Mart ve sonrasında da ilgili altcoinlerde vadeli işlem “USDT teminatlı” olarak devam edecek. Ancak COIN teminatlı sözleşmelere erişim sağlanamayacak.

Eğer ALGO, SAND, ENS veya ATOM’da COIN-M pozisyonunuz varsa, bu pozisyonları kapatıp, işlem yapmaya devam etmek istiyorsanız USDT bazlı paritelerde (USDⓈ-M) yeni pozisyon açmanız gerekebilir. VFY, 1000WHY veya BDXN’de pozisyonunuz varsa 17 Mart’a kadar pozisyonu kapatmanız gerekir. Bu coinler için vadeli tarafta başka bir seçenek kalmayacak, sadece “Spot” piyasada (parite varsa) alım-satım yapmaya devam edebileceksiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

30’u Aşkın Altcoin Binance Delist Duyurusunu Bekliyor, İşte Tam Liste

Binance Araştırması: ABD Ara Seçimleri Sonrası Bitcoin’de Güçlü Toparlanma Beklentisi

Son Dakika: Binance 10’dan Fazla Altcoini Kaldırıyor

Binance, Wall Street Journal’a İran Bağlantılı Kripto Haberleri Nedeniyle Dava Açtı

Sabrı Taşan Binance İftira Davası Açtı

Son Dakika: 11 Mart ABD Binance Soruşturması!

ABD Federal Mahkemesi, Binance ve Changpeng Zhao Hakkındaki Dava Taleplerini Reddetti

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: BTC 73.500 Dolar, JOLTS ve Beklenen Raporlar Geldi
Bir Sonraki Yazı SwissBorg, Fransa’dan MiCA Lisansı Alarak Tüm AB’de Yasal Olarak Hizmet Sunma Hakkı Kazandı
