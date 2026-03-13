Son Dakika: BTC 73.500 Dolar, JOLTS ve Beklenen Raporlar Geldi

Bitcoin (BTC) fiyatı yeniden 4-5 Mart zirvesine döndü ve bu sefer daha ısrarcı görünüyor. Riskler halen endişe verici olsa da raporlar açıklandıkça Bitcoin fiyatının yükseldiğini gördük. Son birkaç dakikada birçok önemli rapor yayınlandı. Hızla bunların detaylarına göz atalım.

ABD Verileri ve Bitcoin

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu açık iş pozisyonları raporunu yayınladı. İşe alımlar 5,3 milyon seviyesinde sabit kalırken, toplam işten ayrılmalar büyük ölçüde aynı kaldı. Açık iş pozisyonları 6,75 milyon tahminine karşın 6,946 milyon olarak duyuruldu. Önceki ay gelen 6,542 milyon rakamı yukarı revizeyle 6,550 milyon seviyesine çekildi.

Yukarıdaki grafik yıldan yıla gerilemenin boyutunu gösteriyor. İstihdamda ciddi bir iyileşme görülmediği için BTC 73.500 doları zorluyor olsa da piyasalar Eylül ayında bile faiz indirim ihtimalini kesin görmüyor.

Bugün ayrıca Michigan Üniversitesinin duyarlık raporu öncü verileri de vardı.

Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Açıklanan: 55,5 (Tahmin 54,8, Önceki 56,6)

Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Enflasyon: Açıklanan: %3,4 (Tahmin %3,7, Önceki %3,4)

5 yıllık enflasyon beklentisi de önceki ay gelen %3,3’e göre düşük açıklandı. Öncü verilerde büyük sapmalar normal karşılandığından bu rakamlar aşırı ciddiye alınmamalı ancak tüketicilerin enflasyon beklentisi iyileşiyor.