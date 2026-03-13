Son Dakika: BTC 73.500 Dolar, JOLTS ve Beklenen Raporlar Geldi

Bitcoin (BTC) fiyatı yeniden 4-5 Mart zirvesine döndü ve bu sefer daha ısrarcı görünüyor. Riskler halen endişe verici olsa da raporlar açıklandıkça Bitcoin fiyatının yükseldiğini gördük. Son birkaç dakikada birçok önemli rapor yayınlandı. Hızla bunların detaylarına göz atalım.
ABD Verileri ve Bitcoin
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu açık iş pozisyonları raporunu yayınladı. İşe alımlar 5,3 milyon seviyesinde sabit kalırken, toplam işten ayrılmalar büyük ölçüde aynı kaldı. Açık iş pozisyonları 6,75 milyon tahminine karşın 6,946 milyon olarak duyuruldu. Önceki ay gelen 6,542 milyon rakamı yukarı revizeyle 6,550 milyon seviyesine çekildi.
Yukarıdaki grafik yıldan yıla gerilemenin boyutunu gösteriyor. İstihdamda ciddi bir iyileşme görülmediği için BTC 73.500 doları zorluyor olsa da piyasalar Eylül ayında bile faiz indirim ihtimalini kesin görmüyor.
Bugün ayrıca Michigan Üniversitesinin duyarlık raporu öncü verileri de vardı.
- Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Açıklanan: 55,5 (Tahmin 54,8, Önceki 56,6)
- Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Enflasyon: Açıklanan: %3,4 (Tahmin %3,7, Önceki %3,4)
5 yıllık enflasyon beklentisi de önceki ay gelen %3,3’e göre düşük açıklandı. Öncü verilerde büyük sapmalar normal karşılandığından bu rakamlar aşırı ciddiye alınmamalı ancak tüketicilerin enflasyon beklentisi iyileşiyor.
“Tüketici güveni yaklaşık %2 düşüş göstererek yılın en düşük seviyesine geriledi. İran’daki askeri harekat öncesinde yapılan anketler, geçen aya kıyasla güven endeksinde bir iyileşme olduğunu göstermişti; ancak takip eden dokuz gün içinde kaydedilen düşüşler, bu ilk kazanımları tamamen silip süpürdü. Benzin fiyatları, tüketiciler üzerinde hissedilen en acil etkiyi yarattı; ancak bu artışın diğer fiyatlara yansıma derecesi hâlâ büyük ölçüde belirsizliğini koruyor. Gelir, yaş ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin geniş bir tüketici kitlesi, kişisel mali durumlarına ilişkin beklentilerinde düşüş olduğunu bildirdi; bu düşüş ülke genelinde %7,5 olarak gerçekleşti. Bu rapor için yapılan görüşmeler 17 Şubat ile 9 Mart tarihleri arasında toplandı; bunların yaklaşık yarısı ABD’nin İran’daki askeri çatışmasının başlamasından sonra gerçekleştirildi.
Bu ay, bir yıl ileriye yönelik enflasyon beklentileri altı aylık aralıksız düşüşün ardından durdu ve %3,4’te sabit kaldı. Mevcut rakam 2024’te görülen seviyeleri aşıyor ve pandemi öncesi iki yılda görülen %2,3-3,0 aralığının oldukça üzerinde kalıyor. Uzun vadeli enflasyon beklentileri %3,2’ye geriledi. 2024’te rakamlar %2,8 ile %3,2 arasında değişirken, 2019 ve 2020’de sürekli olarak %2,8’in altında kaldı. Her iki zaman diliminde de, 28 Şubat’tan sonra yapılan görüşmelerin, o tarihten önce yapılanlara göre daha yüksek enflasyon beklentileri sergilediğine dikkat edin (grafiğin sağ paneline bakın).” – Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu