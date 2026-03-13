İsveç’te E-Devlet Platformunun Kaynak Kodu Sızdırıldı, Soruşturma Başlatıldı

İsveçli yetkililer, e-devlet platformunun kaynak kodunun sızdırıldığı iddiası üzerine acil soruşturma başlattı. Olay, uluslararası teknoloji şirketi CGI Group’un İsveç’teki iştiraki CGI Sverige’de yaşanan bir siber güvenlik ihlali sonucu gündeme geldi. İsveç’in dijital kamu hizmetlerinde önemli rol oynayan bu altyapının güvenliğinde yaşanan zafiyet, kamu kurumlarının siber savunma kapasitesiyle ilgili endişeleri büyüttü.

Siber Saldırı ve Sızdırılan Veriler

Bir tehdit aktörü, internet ortamında “ByteToBreach” olarak bilinen isimle saldırıyı üstlendi ve platformun kaynak kodunu içeren hassas belgeleri paylaştı. Kaynak kodunun sızması, hem ulusal güvenliğe hem de vatandaşların dijital haklarına etkisi bakımından yakından inceleniyor. Konuya ilişkin yapılan teknik değerlendirmelerde, söz konusu kodların gerçekliğini ve erişim düzeyini doğrulamaya dönük süreçlerin sürdüğü aktarıldı.

CGI Sverige ve İsveç E-Devlet Altyapısı

CGI Sverige, küresel ölçekte faaliyet gösteren CGI Group’un İsveç’teki iştiraki olarak ülkedeki birçok devlet kurumuna bilgi teknolojileri desteği sağlıyor. Firma, kamu hizmetleri için dijital altyapı ve siber güvenlik çözümleri geliştiren en büyük tedarikçilerden biri konumunda bulunuyor. Bu nedenle yaşanan sızıntının etkilerinin kurumsal ve ulusal seviyede yankı uyandırdığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, kritik e-devlet bileşenlerinde yaşanan bir siber ihlalin hizmetlerin güvenilirliğini zayıflatabileceğine ve benzer sistemler için örnek teşkil edebileceğine dikkat çekiyor. İsveç’in dijital devlet ekosistemi, vatandaşların birçok kamu işlemini çevrim içi yürütebildiği, şeffaflık ve hızlı erişime öncelik verilen bir model olarak öne çıkıyor.

Olayın ardından, dijital platformun geliştirici ve denetleyici birimleri tehdit analiz ve risk değerlendirme süreçlerine hız verdi. Mevcut sistemlerde herhangi bir açık ya da kötüye kullanım bulunup bulunmadığına dair teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililerin Açıklamaları ve Soruşturma Süreci

Olay sonrası İsveç devlet kurumları ile CGI Sverige yetkililerinin yakın temas halinde olduğu, hem yerel hem de uluslararası siber güvenlik standartlarının gözden geçirildiği aktarıldı. İlgili birimlerin, tespit edilen açıkların kapatılması ve benzer ihlallerin önlenmesi için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

CGI Group tarafından yapılan açıklamada, güvenliği tehlikeye atan veri ihlallerinin ciddiyetle ele alındığı ve kapsamlı bir incelemenin devam ettiği vurgulandı. Şirket yetkilileri, müşterilerin ve kamu kurumlarının güvenliği için ilave önlemlerin devreye alındığını belirtti.

CGI Group, yaşanan olayın hemen ardından ilgili makamlara bilgi verildiğini ve sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü paylaştı.

Soruşturma kapsamında, sızdırılan verilerin ulusal güvenlik üzerindeki etkileri de değerlendiriliyor. İsveç’te dijital dönüşüm ve kamu hizmetleri açısından önemli bir sınav olarak nitelendirilen olayda, güvenlik mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesine yönelik çağrılar ön plana çıkıyor.