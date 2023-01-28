Okuma Süresi: 2 Dakika

DeFiLlama ma verilerine göre Tether’in (USDT) pazar hakimiyeti Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Ayrıca Binance destekli BUSD’ın arzı son 30 günde yaklaşık 2 milyar dolar azaldı. Peki bunlar ne anlama geliyor?

Stablecoin Piyasa Değerinde Düşüş!

Veri şirketi DeFillama’dan elde edilen verilere göre, piyasaların önde gelen ilk üç stablecoin’i pazarın kabaca %92’sini kontrol ediyor. USDT, %49,18’lik hakimiyetiyle kripto para alanındaki baskın stablecoin iken, Circle’ın USD coin’i gibi stablecoinler %31,05 oranında bir pazar hakimiyetine sahip. Ayrıca BUSD’ın hâkimiyeti, yazının kaleme alındığı tarih itibariyle %11,52 seviyesinde.

Bununla birlikte CryptoCompare tarafından yakın zamanda yayınlanan bir raporda, stablecoin’lerin toplam piyasa değerinin art arda on ay boyunca 137 milyar dolara düştüğünü belirtti. Rapora göre USDT’nin piyasa değeri %0,82 hafif artışla 66,7 milyar dolara yükselirken, önemli rakipleri USDC ve BUSD sırasıyla %2,27 ve %3,97 düşüşle 43,1 milyar dolar ve 16,1 milyar dolar seviyesine geldi. Ayrıca True USD (TUSD) ve algoritmik stabilcoin TerraClassicUSD (USTC) gibi daha az bilinen stablecoin’ler piyasa değeri sırasıyla %24,5 ve %13,1 artışla 940 milyon dolar ve 225 milyon dolara yükseldi.

Binance Savunması!

Hacim bakımından lider kripto para borsası Binance destekli stablecoin, geçmişteki “kötü yönetimle” ilgili raporların ortaya çıkmasının ardından geçen ay çalkantılı bir dönem yaşadı. Bloomberg 10 Ocak’ta, zaman zaman kötü yönetimin BUSD’nin rezervlerinde 1 milyar doların üzerinde eksik teminat bıraktığını bildirdi. Bunun yanı sıra Binance CEO’su Changpeng Zhao liderliğindeki borsa, müşteri fonlarıyla aynı cüzdanda BNB akıllı zinciri ve BNB Beacon zinciri token’ları adına teminat tuttuğunu kabul etti.

Bu veriler, kullanıcılar varlıklarını topluca geri çekerken borsayı çevreleyen FUD’u artırdı. Ayrıca Binance’in çıkışlarının iki ay içinde %25’i aştığı geçtiğimiz aylarda belirtilmişti. Ayrıca tüm bu belirsizliklere rağmen Binance’in CEO’su borsanın sağlıklı bir bilançoya sahip olduğu konusunda ısrarcı.