Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Rakipleriyle Farkı Açıyor! Tether’de (USDT) Bu Metrik Zirvede!

Tehter'de (USDT) bu metrik zirve seviyelere ulaştı! Pazar rekabetinde önde gelen isim hangisi! USDT zirvesi ne anlama geliyor?
23:11
28 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

DeFiLlama ma verilerine göre Tether’in (USDT) pazar hakimiyeti Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Ayrıca Binance destekli BUSD’ın arzı son 30 günde yaklaşık 2 milyar dolar azaldı. Peki bunlar ne anlama geliyor?

Stablecoin Piyasa Değerinde Düşüş!

Veri şirketi DeFillama’dan elde edilen verilere göre, piyasaların önde gelen ilk üç stablecoin’i pazarın kabaca %92’sini kontrol ediyor. USDT, %49,18’lik hakimiyetiyle kripto para alanındaki baskın stablecoin iken, Circle’ın USD coin’i gibi stablecoinler %31,05 oranında bir pazar hakimiyetine sahip. Ayrıca BUSD’ın hâkimiyeti, yazının kaleme alındığı tarih itibariyle %11,52 seviyesinde.

Bununla birlikte CryptoCompare tarafından yakın zamanda yayınlanan bir raporda, stablecoin’lerin toplam piyasa değerinin art arda on ay boyunca 137 milyar dolara düştüğünü belirtti. Rapora göre USDT’nin piyasa değeri %0,82 hafif artışla 66,7 milyar dolara yükselirken, önemli rakipleri USDC ve BUSD sırasıyla %2,27 ve %3,97 düşüşle 43,1 milyar dolar ve 16,1 milyar dolar seviyesine geldi. Ayrıca True USD (TUSD) ve algoritmik stabilcoin TerraClassicUSD (USTC) gibi daha az bilinen stablecoin’ler piyasa değeri sırasıyla %24,5 ve %13,1 artışla 940 milyon dolar ve 225 milyon dolara yükseldi.

Binance Savunması!

Hacim bakımından lider kripto para borsası Binance destekli stablecoin, geçmişteki “kötü yönetimle” ilgili raporların ortaya çıkmasının ardından geçen ay çalkantılı bir dönem yaşadı. Bloomberg 10 Ocak’ta, zaman zaman kötü yönetimin BUSD’nin rezervlerinde 1 milyar doların üzerinde eksik teminat bıraktığını bildirdi. Bunun yanı sıra Binance CEO’su Changpeng Zhao liderliğindeki borsa, müşteri fonlarıyla aynı cüzdanda BNB akıllı zinciri ve BNB Beacon zinciri token’ları adına teminat tuttuğunu kabul etti.

Bu veriler, kullanıcılar varlıklarını topluca geri çekerken borsayı çevreleyen FUD’u artırdı. Ayrıca Binance’in çıkışlarının iki ay içinde %25’i aştığı geçtiğimiz aylarda belirtilmişti. Ayrıca tüm bu belirsizliklere rağmen Binance’in CEO’su borsanın sağlıklı bir bilançoya sahip olduğu konusunda ısrarcı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Tether’de (USDT) Tehlike Çanları Çalıyor! Bu Gelişme Problem Yaratabilir!
Tether’de (USDT) Tehlike Çanları Çalıyor! Bu Gelişme Problem Yaratabilir!
Tether: 2023’te Sıfıra İndireceğiz! Kripto Rahat Nefes Alacak!
Tether: 2023’te Sıfıra İndireceğiz! Kripto Rahat Nefes Alacak!
USDT Güvenli Mi? Şeffaflıktan Neden Kaçıyor? Şok İddialar!
USDT Güvenli Mi? Şeffaflıktan Neden Kaçıyor? Şok İddialar!
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm: 3,5 Milyar Dolarlık Çıkış!
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm: 3,5 Milyar Dolarlık Çıkış!
Bu Kripto Para Artık ATM’lerden Çekilebilecek!
Bu Kripto Para Artık ATM’lerden Çekilebilecek!
Sıcak Gelişme: Alanındaki En Büyük Altcoin Müjdeyi Verdi! Risk Sıfırlandı!
Sıcak Gelişme: Alanındaki En Büyük Altcoin Müjdeyi Verdi! Risk Sıfırlandı!
Bu Stablecoinler En Büyük Yatırımcıları Bile Solladı! Hedefleri Neler?
Bu Stablecoinler En Büyük Yatırımcıları Bile Solladı! Hedefleri Neler?
Kripto Para Yatırımcılarının Beklediği Rapor Açıklandı!
Kripto Para Yatırımcılarının Beklediği Rapor Açıklandı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023