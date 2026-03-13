Kripto Para

SwissBorg, Fransa’dan MiCA Lisansı Alarak Tüm AB’de Yasal Olarak Hizmet Sunma Hakkı Kazandı

Özet

  • SwissBorg, Fransa’da aldığı MiCA lisansı ile AB genelinde hizmet sunma hakkı elde etti.
  • MiCA regülasyonu, şirketlere AB içi yasal kolaylık sağlarken piyasada rekabeti yeniden şekillendiriyor.
  • Euro stabilcoin pazarında büyüme için MiCA ile başlatılan bu adımların etkisi merakla izleniyor.
Kripto varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren SwissBorg, Fransa’nın finansal piyasa düzenleyicisi Autorité des Marchés Financiers’den (AMF) aldığı Markets in Crypto-Assets (MiCA) lisansıyla, Avrupa Birliği’nin tamamında yasal biçimde hizmet verebilecek şekilde önemli bir eşiği geçti. Merkezi İsviçre’de bulunan SwissBorg, Avrupa’da özellikle bireysel yatırımcılara yönelik zengin varlık yönetimi seçenekleriyle tanınıyor.

MiCA Lisansının Kapsamı ve SwissBorg’un Avrupa Stratejisi

SwissBorg’un Fransa’daki kurumsal yapısı olan BlockNodes SAS üzerinden alınan bu yetkilendirme, şirketin kripto varlık saklama ve yönetimi, emir iletimi, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı gibi kapsamlı hizmetleri içerecek şekilde diğer birçok MiCA lisansına kıyasla daha geniş bir yetki alanı sağladı. Önümüzdeki aylarda, SwissBorg’un Avrupa’daki kullanıcı operasyonlarını halihazırda kullandığı Estonya merkezli varlıktan, yeni yetkilendirilmiş Fransız kripto hizmet sağlayıcısına taşıma planı bulunuyor.

MiCA regülasyonunun pasaportlama mekanizması sayesinde, bir AB üyesi ülkenin denetleyicisinden alınan tek bir yetkiyle 27 üye devlette ayrı ulusal izin almadan hizmet sunmak mümkün hale geliyor. SwissBorg’un Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi büyük pazarlara öncelik vereceği açıklandı.

Fransa, Kripto Firmaları İçin Çekim Merkezi Oluyor

Son dönemde bir dizi önemli kripto şirketi MiCA kapsamında faaliyet izni almak için Fransa’yı seçti. Sadece SwissBorg değil, Relai uygulaması da 2025 Ekim’inde AMF’den MiCA Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı yetkisi alarak hem Fransa’da hem de AB genelinde kendi velayet hizmetlerini sunmaya başladı. Blockchain.com ise farklı bir stratejiyle, Malta Finansal Hizmetler Otoritesi’nden lisans aldı. Bu gelişmeler, şirketlerin izlenecek ülkeyi seçerken regülasyon ilişkileri ve büyüme stratejilerini dikkate aldıklarını gösteriyor.

MiCA’nın AB Kripto Piyasasına Etkileri

MiCA düzenlemesiyle birlikte Avrupa’da kripto hizmet sağlayıcılarının operasyonel yükümlülükleri belirgin şekilde arttı. Çoğu büyük borsa, ortaya çıkan uyum maliyetlerini göze alamadığı için bazı AB pazarlarından çekildi. Son olarak Gemini borsasının belirli ülkelerde faaliyetlerini sonlandırdığı görülüyor. MiCA düzenlemesi; sermaye yeterliliği, saklama güvenliği, şeffaflık gereklilikleri ve denetim raporlamaları konusunda yüksek standartlar içeriyor. Bu çerçevede, uzun vadede işini AB’de yürüten şirket sayısında azalma yaşanırken, kalan firma ve hizmetlerin regülasyon açısından daha güvenilir hale gelmesi sağlanıyor.

AB’de faaliyet gösterecek şirketler için rekabet alanı daralsa da SwissBorg gibi tam yetkilendirme alan firmalar açısından yeni fırsatlar doğdu. Almanya ve Hollanda’daki yatırımcıların, önceki dönemde çok sayıda seçeneğe erişimi bulunuyorken, mevcut durumda MiCA lisanslı birkaç sağlayıcı arasından seçim yapmak durumunda kalacağı öngörülüyor.

Pasaportlama Sistemi Neleri Değiştiriyor?

MiCA öncesi Avrupa’da faaliyet göstermek isteyen kripto şirketleri, her ülkenin kendi düzenleme ve izin sürecini ayrı ayrı yürütmek zorunda kalıyordu. Bu yapı, büyüklük avantajı olan köklü firmaların lehine işliyor ve yeni girişimler için önemli bir engel teşkil ediyordu. MiCA ile birlikte gelen pasaportlama, tek bir ülkede alınan yetkinin AB genelinde geçerli olmasını sağlayarak yapıdaki karmaşıklığı ortadan kaldırıyor. SwissBorg’un da Fransız entitesini grubun AB’deki yasal temel noktası haline getirerek bu avantajı kullanacağı belirtiliyor.

Avrupa’daki Stabilcoin Pazarı ve MiCA Etkisi

Düzenleyici ilerlemelere rağmen, euro cinsinden stabilcoinler küresel pazarın çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Barter tarafından DeFiLlama ve Dune Analytics verileriyle yapılan analize göre, euro stabilcoinlerin toplam piyasa içindeki payı yüzde 0,35 seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte, Circle’ın EURC, Société Générale Forge’un EURCV, Anchored Coins’in AEUR, Banking Circle’ın EURI ve Monerium’un EURe gibi önde gelen oyuncular hâlâ dolar cinsinden muadillerine kıyasla düşük hacme sahip.

MiCA lisanslama sistemi ve SwissBorg gibi şirketlerin başlattığı güçlü pasaportlama adımları, AB genelinde regülasyona tabi, kurumsal ölçekte saklama ve portföy yönetimi hizmetlerinin önünü açıyor. Bu gelişmenin, ilerleyen dönemde euro stabilcoin pazarında büyümeye zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Robert Kiyosaki, Finansal Sarsıntıların Ortasında Bitcoin ve Ethereum Alımlarını Artırıyor

Bitcoin yüzde 4 yükselişle 72.500 doları aşarken teknik yapıda toparlanma öne çıkıyor

QCP Capital Analistleri Mart Ayı Yorumları, Kripto Paralar ve Tahminler

İsveç’te E-Devlet Platformunun Kaynak Kodu Sızdırıldı, Soruşturma Başlatıldı

TOKEN2049 Dubai Konferansı, Bölgesel Gerilimler Nedeniyle 2027’ye Ertelendi

Bitget, Kripto Yatırımcıları İçin Yapay Zekâ Destekli Otomatik Alım Satım Sistemi Başlattı

SEC, Tokenize Menkul Kıymetler için Sınırlı Bir Muafiyet Üzerinde Çalışıyor

Robert Kiyosaki, Finansal Sarsıntıların Ortasında Bitcoin ve Ethereum Alımlarını Artırıyor
Kripto Para
30’u Aşkın Altcoin Binance Delist Duyurusunu Bekliyor, İşte Tam Liste
BINANCE
Bitcoin yüzde 4 yükselişle 72.500 doları aşarken teknik yapıda toparlanma öne çıkıyor
Kripto Para
QCP Capital Analistleri Mart Ayı Yorumları, Kripto Paralar ve Tahminler
Kripto Para
Sıcak Gelişme: Binance 7 Altcoin İçin İşlemleri Sonlandırıyor (ALGO, SAND ve Diğerleri)
BINANCE
