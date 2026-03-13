QCP Capital Analistleri Mart Ayı Yorumları, Kripto Paralar ve Tahminler

Gündem baş döndürücü ve yazı hazırlandığı sırada BTC 73 bin doları hedefliyor. Fransa ve İtalya’nın Hürmüz Boğazı için İran ile görüşmelere başladığı FT tarafından duyuruldu. ABD petrol üzerindeki arz baskısını kırmak için Rusya üzerindeki yaptırımları kısa süreliğine kaldırdı. Peki QCP Capital analistleri güncel durumu nasıl ele alıyor?

QCP Capital Kripto Yorumları

Bu hafta zorlu başladı, hisse senetleri zayıfladı, USD güçlendi ve Hürmüz Boğazı’ndaki kesinti riski nedeniyle ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir boşluk oluştu. Asya ilk hareketin en büyük darbesini aldı; enerji ve döviz geçiş riskleri yeniden odak noktası haline gelince Nikkei (-%5,62) ve KOSPI (-%5,96) sert darbe aldı. Fakat haftanın geri kalanında en azından ABD verileri kripto para piyasaları için destekleyici oldu.

Enflasyon sınırlı da olsa düşüyor. Petrol fiyatındaki dalgalanma Mart ayı itibariyle enflasyonist baskı kuracak olsa da Trump bunun için Rusya yaptırımlarını zayıflatmak dahil birçok yolu deniyor.

Bu aşamada QCP Capital Analistleri 4 önemli gelişmenin izlenmesi gerektiğini düşünüyor;

Piyasalar, lojistik kısıtlamaların ve risk primlerinin ne kadar süreceği üzerine işlem görüyor. Kesintinin uzaması durumunda, enflasyon fiyatlamaları hızlanacak. Bu durumda analistler “hisse senetleri ile tahvillerin birlikte düşmesi” senaryosu daha olası diyor. Bu olay kriptoyu da vurur. Yazı hazırlandığı sırada gelen son dakika bilgisi “Suudi Arabistan petrol üretimini en az 2 milyon varil/gün azaltarak yaklaşık 8 milyon varil/güne düşürdü” diyor.

Hazine tahvilleri riskten korunma işlevini yerine getiremediğinde, kripto para kısa vadede daha çok yüksek beta gibi işlem görür ve çeşitlendirici işlevi daha az yerine getirir. Kısa vadede faiz artışlarına yönelik yeniden fiyatlandırma ve uzun vadede vade primleri açısından ön uçta gelişmeleri takip edin.

CHF/JPY’nin performansı karışık olsa bile, USD enerji şoklarında desteğini koruma eğilimindedir. Bu durum, küresel risk iştahı ve sınır ötesi kripto kaldıraçları açısından önemlidir.

Spot piyasadaki güçlenmeyle birlikte açık pozisyonların artması olumlu bir gelişmedir. Spot piyasada devamlılık olmadan açık pozisyonların artması genellikle kırılgan olur.

“Bu haftaki rejim, en iyi şekilde “şok olarak petrol, aktarım mekanizması olarak faiz oranları” şeklinde tanımlanabilir. İlk hareket standart bir riskten kaçış gibi görünse de, kısa sürede enflasyonun baskın olduğu bir ortama dönüştü; burada yüksek ham petrol fiyatları enflasyon beklentilerini yukarı çekti ve vade primlerini sabit tuttu. Bu ortamda tahviller hisse senetlerine karşı otomatik olarak koruma sağlamaz ve ABD doları daha net bir likidite sığınağı olarak davranma eğilimindedir. Kripto para birimleri için durum koşullu olmaya devam ediyor. Petrol fiyatları yüksek seviyelerde kalır ve faiz oranları kısıtlı seyrederse, makroekonomik oynaklık beta’yı sınırlamaya devam eder. Enerji baskısı azalır ve getiriler düşerse, akış kaynaklı yükseliş için daha net bir yol açılır.” – QCP Capital

Kripto Paralarda Neler Olacak?

Yüksek talep nedeniyle Çin ve Hindistan’da Rus ESPO karışım petrolü, ICE Brent’e göre primli hale geldi. Suud ve Irak gibi petrol zengini ülkeler üretimlerini önemli ölçüde kısıyor. Rusya’ya izin verilmesine rağmen arza erişimdeki sorun kıtlık doğuruyor. Acil durum rezervlerinde petrol olsa da bunların lojistiğinde sorun olduğundan petrolle alakalı konu bir süre daha devam edecek.

Bugün şimdiye kadarki en büyük saldırıyı göreceğimizi ABD Savaş Bakanı açıkladı. Hafta sonu da saldırıların şiddeti artacaktır. Durum böyleyken izlememiz gereken şey saldırıların boyutu olacak. Eğer enerji tesisleri gibi hayati öneme sahip bölgeler hedef alınırsa bu savaşın daha da uzayacağını düşünebiliriz. Savaşın uzaması eşittir petroldeki yükselişin daha uzun süre küresel enflasyonu yukarı çekmesi. Bu da küresel ölçekte tekrar faiz artırım döngüsüne dönülmesi anlamına gelir ki Fed daha parasal genişleme evresine bile geçmeden tekrar sıkılaşmaya başlarsa bu risk piyasalarına kabus yaşatır.

Haftaya Çarşamba akşamı Powell’ın yapacağı açıklamalar ve petrol fiyatındaki dalgalanmaya ne kadar odaklandığı çok önemli olacak.