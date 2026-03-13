Bitcoin yüzde 4 yükselişle 72.500 doları aşarken teknik yapıda toparlanma öne çıkıyor

Bitcoin, 13 Mart tarihinde 72.500 dolar seviyesini geçerek günlük bazda yaklaşık yüzde 4 değer kazandı ve 9 Mart’taki 65.900 dolarlık yerel dipten başlayan kayıplarını tamamen telafi etti. Bu yükseliş, hem büyüklüğü hem de teknik analizde görülen yapısal değişiklik sebebiyle kripto piyasasında dikkat çekiyor.

Piyasa toparlanmasında yeni teknik yapı

Son günlerde BTC fiyatındaki yükseliş, işlem hacmindeki artışla birlikte sürdü. 65.900 dolardan başlayan dört günlük toparlanma sürecinde, Bitcoin yüzde 10’un üzerinde değer kazanarak yatırımcı ilgisinin yeniden arttığı bir dönemi işaret etti. Alıcı baskısının güçlenmesi, piyasada yönün tekrar yukarı çevrildiğine yönelik yorumların yapılmasına zemin hazırladı.

Teknik analiz tarafında GainMuse kullanıcı adıyla bilinen bir kripto para yatırımcısı, BTC/USDT paritesinin kısa vadeli yapısını değerlendirerek, fiyatın düzeltme döneminden çıkıp daha güçlü bir toparlanmaya geçtiğini belirtti. GainMuse’un analizi, Şubat ayındaki zirveden başlayan alçalan kanalın ve ardından üçgen formasyonun kırılmasıyla birlikte Bitcoin’in yükselen trend desteğini koruduğuna işaret etti.

Makro ekonomik gelişmelerin etkisi

Bitcoin’in son yükselişi, Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomik verilerin öngörülenin altında kalmasıyla aynı döneme denk geldi. 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin GSYİH artışı yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,7 seviyesine revize edilirken, çekirdek PCE enflasyonunun yüzde 3,1 oranında kaldığı görüldü. Piyasalarda büyümede yaşanan yavaşlama ve kalıcı enflasyon, Bitcoin’in istikrarlı değer saklama aracı olarak görülmesini güçlendiren unsurlar arasında yer aldı. Aynı gün, BlackRock ve Fidelity gibi büyük yatırım şirketlerinin spot Bitcoin ETF’leri üzerinden toplam 61,4 milyon dolarlık alım gerçekleştirdiği kaydedildi. Coinbase Premium endeksinin pozitif bölgeye geçmesi ise ABD’li kurumsal oyuncuların piyasada aktif rol üstlendiğini gösterdi.

Teknik göstergelerde kritik eşik

Bitcoin’in yakın vadedeki teknik tablosunda, 50 günlük basit hareketli ortalamanın 72.748 dolar seviyesinde olduğu tespit edildi. Fiyat henüz bu seviyenin üzerinde günlük kapanış yapmamış olsa da hem bu hareketli ortalama hem de GainMuse’un işaret ettiği sıkışma bölgesi, kısa vadede 72.748 ile 73.000 dolar arasının önemli bir direnç noktası olduğuna işaret etti.

Analize göre, fiyatın bu eşiğin üzerinde kalıcı olması Bitcoin’in orta vadede 75.000 ile 78.000 dolar aralığına kadar yönelmesini teknik olarak destekleyebilir. Ancak herhangi bir geri çekilmede 70.000 dolar seviyesi, boğaların koruması gereken ana destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kaybı durumunda 68.000 dolara kadar yeni bir düzeltme riski gündeme gelebilir.

Son iki haftalık fiyat hareketine bakıldığında, 65.900 dolar bandı, düzeltme sırasında alıcıların en net şekilde devreye girdiği alan olarak ön plana çıkıyor. GainMuse, fiyatın yeniden bu noktalara inmesi halinde yatırımcı ilgisinin tekrar artabileceğini, ancak güçlü talep gelmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketin yeni bir ivme kazanabileceğini değerlendiriyor.

Öte yandan, teknik görünümde kritik dirençlerin aşılması ve işlem hacimlerinin yüksek seyretmesi, yatırımcılar açısından olumlu bir tablo ortaya koyarken, önümüzdeki günlerde fiyatın bu seviyelerde kalıcı olup olmayacağı piyasanın yönünü belirleyecek önemli bir faktör olarak takip ediliyor.