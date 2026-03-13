30’u Aşkın Altcoin Binance Delist Duyurusunu Bekliyor, İşte Tam Liste

Özet

  • Binance izleme listesine yeni eklenen altcoinler; ATA, A2Z, FIO, GTC, NTRN, PHB, QI ve RDNT.
  • İzleme listesinde 30+ altcoin var ve bunlar genelde delist ediliyor. Listedeki BIFI, MDT, WAN, FORTH 1 milyon dolar ve altında hacme sahip altcoinler.
  • Listeye giren altcoinlerin genelde ortak özelliği protokol ilgisizliği, ekibin geliştirmeyi bırakması gibi şeyler oluyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 73 bin doları aştı ancak bugün ve önümüzdeki 48 saatte İran’a saldırıların şiddetlenmesi beklendiğinden bu yükseliş hızla tersine dönebilir. Bugün dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance tarafından üzeri çizilmek üzere olan altcoinlere göz atacağız.

İçindekiler
1 Binance İzleme Listesine Eklenenler
2 Delist Olacak Altcoinler

Binance İzleme Listesine Eklenenler

Bugün Binance borsası “Monitoring Tag” eklediği yeni altcoinleri duyurdu. Bunlar izleme listesine alınan altcoinler ve diğer kripto paralara göre daha riskli kabul ediliyorlar. Binance veya diğer borsalar nasıl yeni bir altcoin listelemeden önce projeyi takibe alıyor değerlendiriyorsa şimdi de ilgili altcoinler için tam tersini yapıyor. Bu sefer listeleme için değil delist için yakın takibe alıyor.

Bu listeye giren altcoinlerin genelde ortak özelliği protokol ilgisizliği, ekibin geliştirmeyi bırakması gibi şeyler oluyor. Bugün listeye aşağıdaki 8 altcoin eklendi.

  • Automata Network (ATA)
  • Arena-Z (A2Z)
  • FIO Protocol (FIO)
  • Gitcoin (GTC)
  • Neutron (NTRN)
  • Phoenix (PHB)
  • BENQI (QI)
  • Radiant Capital (RDNT)

““İzleme Etiketi” bulunan tokenlar, listelenen diğer tokenlara kıyasla belirgin şekilde daha yüksek volatilite ve risk sergilemektedir. Bu tokenlar yakından izlenmekte ve düzenli olarak gözden geçirilmektedir. İzleme Etiketi bulunan tokenlerin, listeleme kriterlerimizi artık karşılamama ve platformdan kaldırılma riski altında olduğunu unutmayın.” – Binance

Coinbase borsasının listeleme yol haritasına benzeyen bu izleme listesi genelde delist ile sonuçlanıyor. Ayrıca bu listeye giren altcoinlerde işlem yapmak için kullanıcıların 90 günde bir testten geçmesi gerekiyor bu da riskin boyutunu gösteriyor.

Delist Olacak Altcoinler

Peki Binance bu listeye giren altcoinleri listeden çıkarabiliyor mu? Toplamda kaç altcoin var, hangileri listede? Şimdi bu soruların cevaplarını verelim. Binance bu listeden altcoinleri çıkarabiliyor. Bunu yaparken de ekibin projeye bağlılığı, geliştirme faaliyeti ve kalitesinde iyileşme durumu, işlem hacmi ve likidite, ağın güvenliği ve istikrarı, periyodik durum tespiti talebine verilen yanıtlar gibi şeylere bakıyor. Listeye sokarken de listeden çıkartırken de aşağı yukarı aynı şeylere baktığını söyleyebiliriz.

Flow gibi örnekler listeden kurtulsa da genelde sonuç delist oluyor. ATA (Automata Network) muhtemelen geliştirme hızı ve piyasa ilgisizliği nedeniyle listeye dahil oldu. A2Z (Arena-Z) oyun projelerine ilgisizlik aktiviteyi aşağı çektiği için listeye girmiş ihtimali yüksek. RDNT (Radiant Capital) güvenlik zafiyeti ve likidite konuları etkili olmuş olabilir.

Listede 30’dan fazla altcoin var.

  • JASMY
  • WIF
  • AWE
  • FTT
  • MOVE
  • ARDR
  • LRC
  • DENT
  • DEGO
  • OXT
  • ARK
  • FUN
  • FORTH
  • QI
  • ATA
  • MDT
  • GTC
  • SXP
  • BIFI
  • PORTAL
  • NTRN
  • PHB
  • MBOX
  • RDNT
  • IDEX
  • FIO
  • HOOK
  • A2Z
  • D

Bunlardan BIFI, MDT, WAN, FORTH 1 milyon dolar ve altında hacim çeken altcoinler. İlk delist duyurusunda bunların ismini görmek şaşırtıcı olmaz.

Hacim bazlı diğer en zayıf izleme listesindeki altcoinler yukarıdaki gibi.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Binance 7 Altcoin İçin İşlemleri Sonlandırıyor (ALGO, SAND ve Diğerleri)

Binance Araştırması: ABD Ara Seçimleri Sonrası Bitcoin’de Güçlü Toparlanma Beklentisi

Son Dakika: Binance 10’dan Fazla Altcoini Kaldırıyor

Binance, Wall Street Journal’a İran Bağlantılı Kripto Haberleri Nedeniyle Dava Açtı

Sabrı Taşan Binance İftira Davası Açtı

Son Dakika: 11 Mart ABD Binance Soruşturması!

ABD Federal Mahkemesi, Binance ve Changpeng Zhao Hakkındaki Dava Taleplerini Reddetti

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
