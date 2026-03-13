Robert Kiyosaki, Finansal Sarsıntıların Ortasında Bitcoin ve Ethereum Alımlarını Artırıyor

Rich Dad Poor Dad kitabının yazarı Robert Kiyosaki, geleneksel finans sisteminde yaşanan uyarı işaretlerinin ardından “sert varlıklar” ve dijital paralara yönelik pozisyonunu güçlendirdiğini ifade etti. Kiyosaki, uzun süredir banka sisteminin dışında tutulabilecek varlıklara ağırlık verilmesini savunan bir isim olarak tanınıyor. Son olarak X platformunda yaptığı paylaşımda kredi piyasası ve büyük finans kurumlarındaki hızlanan kaygılara dikkat çekti.

Kredi Piyasasında ve Kurumlarda Artan Baskı

Kiyosaki, yatırımcılardan ciddi ölçüde para çekilişi yaşanan özel kredi fonlarına, baskı altındaki büyük finans kurumlarına ve ekonomist Jim Rickards’ın ABD için “Yeni Buhran” ilanına vurgu yaptı. Kiyosaki’nin paylaşımında belirttiği bu gelişmeler, aylardır finans sektöründe dile getirilen kurumsal güven kaybı ve özel kredi piyasasındaki kırılganlıklarla paralellik taşıyor. Ancak Kiyosaki, spesifik olarak hangi kurumları ya da fonları kastettiğine dair detay paylaşmadı.

Kiyosaki’nin Varlık Dağılımındaki Stratejisi

Paylaşımında risklere uzun uzun değinmek yerine yatırım stratejisine odaklanan Kiyosaki, portföyüne petrol, gümüş, altın, Bitcoin ve Ethereum eklemeye devam ettiğini ifade etti. Bu yaklaşımı, yıllardır farklı platformlarda öne çıkardığı “kriz dönemlerinde sermayenin az bulunan, politikadan bağımsız ve taşınabilir varlıklara yöneldiği” tezine dayanıyor. Kiyosaki, geleneksel bankacılık sistemindeki çalkantıların bu tür alternatif varlıklara ilgiyi artırdığı görüşünü sürdürüyor. Bitcoin ve Ethereum’un altın ve gümüşle birlikte anılması, onun kripto paraları klasik ‘güvenli liman’ varlıkları kategorisinde gördüğünü ortaya koyuyor.

Tartışmalı Dil ve Zamanlama

Kiyosaki, finansal iletişiminde “kazananlar ve kaybedenler” gibi keskin karşıtlıklar kurmayı sürdürüyor. Eleştirmenler, çöküş öngörülerinin ve varlık tavsiyelerinin piyasa döngülerine rağmen pek değişmediğini ve genellikle mevcut verilere dayalı somut öneriler sunulmadığını belirtiyor. Buna karşılık, destekçileri ise Kiyosaki’nin uzun vadeli pozisyonunun—belirsiz dönemlerde dijital ve fiziksel varlıkların elde tutulması—yeterince dikkat çekici olduğunu savunuyor.

Kısa sürede büyüyen özel kredi piyasasında yatırımcı arayışlarının ve düşük faiz ortamının etkili olduğu biliniyor. Ancak, finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte bu tür fonların, geri ödemelere karşı ne ölçüde dayanıklı olduğu konusunda soru işaretleri ortaya çıkıyor. Kiyosaki’nin vurguladığı özel kredi fonlarındaki itfa taleplerinin artması durumunda, bu alana maruz kalan büyük kurumlar açısından da riskler büyüyebilir.

Ekonomist Jim Rickards’ın ABD ekonomisine yönelik “Yeni Buhran” değerlendirmesi, dolar değer kaybı, sistemik risk ve altın yatırımı konularındaki uzun mesaisiyle bilinen bir isimden geliyor. Rickards’ın bu açıklaması, Kiyosaki’nin dikkat çektiği risk algısını paylaşan yatırımcılar arasında yankı buldu.

Kiyosaki’nin paylaşımında doğrudan bir finansal veri sunulmuyor. Ancak kendisi, geleneksel sisteme dair güvensizliğin arttığı dönemlerde geniş bir bireysel yatırımcı kitlesinin tercihlerini yansıtıyor. Çok sayıda kişisel finans kitabı satan yazar, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere farklı varlıklara yönelimin hızlandığını, kendi alımlarına devam ederek aktarmış oldu.

Kiyosaki’nin altını çizdiği temel düşünce, sermayenin bir yerde “daima akacak” olmasıyla ilgili. Bu dönemlerde kripto paraların, altın ve gümüş gibi güvenli limanlar arasında yer alıp almayacağını ise şimdilik piyasa dinamikleri belirleyecek.