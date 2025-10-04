Pi Coin 1 Dolar Olur mu? Tahmin Modelleri ve Analistler Ne Diyor?



Pi Network‘ün Pi Coin’inde yılın başındaki iyimserlik kısa sürede sönümlendi. Şu anda 0,2618 dolardan işlem gören altcoin zirvesinin yüzde 91 altında fiyatlanıyor. Mart’tan beri görülen satışlar fiyatı yeni zirvelerden çok yeni diplere getirdi. Tahmin modelleri Pi Coin’e temkinli iyimserlikle yaklaşırken, kimi analistler 40, 75 ve 300 dolar gibi aşırı görülen hedefler veriyor.

Pi Network İçin Tahmin Modelleri Ne Diyor?

Piyasadaki mevcut tablo Pi Coin‘de volatilitenin hakim olduğunu gösteriyor. CoinCodex, altcoin için uzun vadeli tahmin modelinde 2026 için tepe hedefi 0,715395 dolar, dip hedefi 0,179873 dolar olarak öne çıkardı. Azami seviye olarak 2030’da 1,10 dolar işaret edildi. Yıllara göre paylaşılan fiyat aralıkları 2025–2030 dönemi boyunca kademeli toparlanmaya işaret etse de, 1 dolar eşiğinin 2026’da değil, 2030’a doğru aşılabileceği göze çarpıyor.

Fiyat hedeflerinde Blockchain içi ve dışsal etkenlerin senkronu belirleyici olacak. Dolaşımdaki likidite, piyasa yapıcılığı, borsa listelemelerinin kapsamı ve düzenleme başlıkları altcoin‘de talep için belirleyici olurken, geçmişte Mart ayıyla başlayan düşüşün psikolojik etkisi hala hissediliyor. Buna rağmen günlük işlem derinliği ve topluluk içi P2P hacimlerindeki artış kısa vadeli destek bölgelerinden fiyatı güçlendirebilir.

Pi Network ekosistemi KYB onaylı borsalar ve TransFi gibi rampa sağlayıcılarıyla 100’den fazla ülkede erişimi genişletiyor. Stratejinin odağı daha fazla kullanım alanı ve ticari kabul yaratarak satış baskısı oluşmadan organik fiyatlama sağlamak. Benimsemenin artması, özellikle gerçek dünyada ödeme kabulü ve geliştirici teşvikleri tarafında güven ve süreklilik gerektiriyor.

Uzmanların Pi Coin Yorumları

Analist Dr. Altcoin, P2P işlemler için 1 dolar hedefini konuşmaya gerek olmadığını, başarı kriterinin fiyat değil güven, fayda ve benimseme olduğunu savundu. Uzman güçlü topluluk etkisi ve temel göstergelerle beş yıl içinde 314 dolar hedefini işaret etti.

Bir diğer analist Kim H Wong ise Eylül’de 2030 için 40–75 dolar aralığını telaffuz etti. Yıl boyunca yaşanan pürüzlere karşın altcoin’in uzun vadeli profilini “görece güvenli” olarak nitelendirdi. Hedefler arasında dramatik fark bulunsa da her iki yaklaşım da şebeke etkisinin gelecekteki fiyatın ana kaldıracı olacağına işaret ediyor.