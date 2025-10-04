RIPPLE (XRP)

Ripple ve XRP Tartışması Yeniden Alevlendi: Satoshi Nakamoto Alıntısı Gerçekte Neyi İşaret Ediyor?

Özet

  • Satoshi Nakamoto’nun 2009 tarihli e-posta yazışmalarında Ripple’dan söz ettiğine dair iddialar tartışmaya neden oldu.
  • 2009 tarihli e-posta arşivinde Nakamoto'nun “Ripple ilginç” ifadesi var.
  • Ancak bu atıf RipplePay’e yönelik ve Ripple ya da XRP’yi kapsamıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $124,408.17’in anonim mucidi Satoshi Nakamoto’nun 2009 tarihli e-posta yazışmalarında Ripple $3.05’dan söz ettiğine dair iddialar kripto para dünyasında hararetli bir tartışma başlattı. Yazaışmalarda Nakamoto’nun güvene dayalı dijital işlemlere dönük farklı yaklaşımı nedeniyle Ripple‘ı “ilginç” olarak nitelediği görülüyor. Yazışmalar, Martti “Sirius” Malmi’nin kamuya açıkladığı e-postalarla ilişkilendiriliyor olsa da e-postaların XRP’yi değil, XRP’den önceki RipplePay modelini işaret ettiği değerlendiriliyor. Gerçekten de resmi kayıtlarda yer alan tek doğrulanabilir ifade bu çerçevede görünüyor.

İçindekiler
1 Tartışmaların Merkezindeki İfade: “Ripple ilginç…”
2 Ripple-XRP mi, RipplePay mi?

Tartışmaların Merkezindeki İfade: “Ripple ilginç…”

Malmi’nin yayımladığı e-posta yazışmalarında Nakamoto’ya atfedilen cümle, “Ripple ilginç; güveni tek bir merkezi sunucuda yoğunlaştırmak yerine güvenle ilgili başka bir şey yapan tek sistem” şeklinde geçiyor. Bu ifade Bitcoin’in tasarım felsefesiyle yan yana okunduğunda, değer aktarımında merkezi otoritelerden kaçınma arayışının o dönemde başka modellerle de karşılaştırıldığını gösteriyor. Ancak bir kronoloji yapıldığında Nakamoto’nun 2009’da yaptığı atıfın RipplePay’e yönelik olduğu anlaşılıyor. Çünkü XRP Ledger ve XRP coin o tarihte yoktu ve hepsi daha sonraki yılların ürünü. Dolayısıyla metni doğrudan Ripple ya da XRP övgüsü gibi yorumlamak doğru değil.

Satoshi Nakamoto’nun Ripple Atfı

İddia, haber siteleri ve sosyal mecralarda “XRP lehine yapılan ilk itiraf” şeklinde dolaşıma sokuldu. Fakat doğrulama açısından bakıldığında alıntılanan cümlenin kaynağı olarak gösterilen içerikler Malmi arşivine dayanıyor ve bağımsız, alternatif bir kriptografik imza ya da Blockchain içi kanıt söz konusu değil. Arşivin COPA–Wright davası sürecinde gündeme taşınmış olması belgelerin akademik/kurumsal arşivlerde de işlenmesini bekleyenlerin şüphelerini artırıyor.

Ripple-XRP mi, RipplePay mi?

XRP yanlıları söz konusu cümlenin Ripple ekosisteminin tarihsel rolünü teyit ettiğini savunurken, Bitcoin’in doğuş evresinde alternatif güven modellerinin masada olduğunu öne çıkarıyor. Buna karşın Bitcoin savunucuları, metnin Ripple’ı ya da XRP’yi işaret etmediğini, RipplePay ile sınırlı kaldığını ve aradan geçen yıllarda oluşan terminoloji kaymasının yanlış anlamalara kapı araladığını dile getiriyor. Ayrıca sosyal medyada dolaşan bazı süslü yorumlar kaynak zinciri göstermediği için yanıltıcı bulunuyor.

Şu ana dek Ripple, Bitcoin Core geliştiricileri ya da tanınmış arşiv kurumları tarafından yeni ve bağımsız bir teyit gelmiş değil. Bu nedenle iddia şimdilik Malmi’nin paylaşımlarındaki tek bir alıntı cümlesini baz alıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BNB’nin XRP’yi Geçme İhtimali Arttı: Yıl Bitmeden “Flippening” Gelir mi?

Roman: Yükselecek Dediğim İçin Abartmayın Kripto Paralarda Benim Senaryom Aynı

XRP, BNB ve DOGE Hareketlendi: Gözler Popüler Kripto Paraların Fiyat Hareketlerinde

XRP Coin 2 Ekim Fiyat Analizi, Yorumu: Ne Kadar Yükselebilir?

Hedefte XRP Var: Nasdaq Şirketi Piyasa Üstü Fiyatla, 19 Milyon Dolarla Geliyor

Ripple Topluluğu David Schwartz’ın Ayrılığını Konuşurken XRP Yükselişe Geçti: Şimdi Ne Olacak?

İddia: XRP’de Derin bir Düzeltme, Yeni Bir Rallinin Habercisi Olabilir!

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Pi Coin 1 Dolar Olur mu? Tahmin Modelleri ve Analistler Ne Diyor?
Bir Sonraki Yazı BNB Coin’de Zirve Arayışı Sürüyor: Sırada 1.300 Dolara mı Var?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SPELL Saldırıya Uğradı, Milyon Dolarlık Zarar ve GoPlus Security Uyarısı
Güvenlik
Kanıt: 2025 Altcoin Boğası Gerçekten Geliyor
ALTCOIN
Son Dakika: Binance 5 Ekim Kripto Para Listeleme Duyurusu
BINANCE
6-12 Ekim Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Kripto Para

Lost your password?