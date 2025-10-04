Ripple ve XRP Tartışması Yeniden Alevlendi: Satoshi Nakamoto Alıntısı Gerçekte Neyi İşaret Ediyor?



Bitcoin $124,408.17’in anonim mucidi Satoshi Nakamoto’nun 2009 tarihli e-posta yazışmalarında Ripple $3.05’dan söz ettiğine dair iddialar kripto para dünyasında hararetli bir tartışma başlattı. Yazaışmalarda Nakamoto’nun güvene dayalı dijital işlemlere dönük farklı yaklaşımı nedeniyle Ripple‘ı “ilginç” olarak nitelediği görülüyor. Yazışmalar, Martti “Sirius” Malmi’nin kamuya açıkladığı e-postalarla ilişkilendiriliyor olsa da e-postaların XRP’yi değil, XRP’den önceki RipplePay modelini işaret ettiği değerlendiriliyor. Gerçekten de resmi kayıtlarda yer alan tek doğrulanabilir ifade bu çerçevede görünüyor.

Tartışmaların Merkezindeki İfade: “Ripple ilginç…”

Malmi’nin yayımladığı e-posta yazışmalarında Nakamoto’ya atfedilen cümle, “Ripple ilginç; güveni tek bir merkezi sunucuda yoğunlaştırmak yerine güvenle ilgili başka bir şey yapan tek sistem” şeklinde geçiyor. Bu ifade Bitcoin’in tasarım felsefesiyle yan yana okunduğunda, değer aktarımında merkezi otoritelerden kaçınma arayışının o dönemde başka modellerle de karşılaştırıldığını gösteriyor. Ancak bir kronoloji yapıldığında Nakamoto’nun 2009’da yaptığı atıfın RipplePay’e yönelik olduğu anlaşılıyor. Çünkü XRP Ledger ve XRP coin o tarihte yoktu ve hepsi daha sonraki yılların ürünü. Dolayısıyla metni doğrudan Ripple ya da XRP övgüsü gibi yorumlamak doğru değil.

İddia, haber siteleri ve sosyal mecralarda “XRP lehine yapılan ilk itiraf” şeklinde dolaşıma sokuldu. Fakat doğrulama açısından bakıldığında alıntılanan cümlenin kaynağı olarak gösterilen içerikler Malmi arşivine dayanıyor ve bağımsız, alternatif bir kriptografik imza ya da Blockchain içi kanıt söz konusu değil. Arşivin COPA–Wright davası sürecinde gündeme taşınmış olması belgelerin akademik/kurumsal arşivlerde de işlenmesini bekleyenlerin şüphelerini artırıyor.

Ripple-XRP mi, RipplePay mi?

XRP yanlıları söz konusu cümlenin Ripple ekosisteminin tarihsel rolünü teyit ettiğini savunurken, Bitcoin’in doğuş evresinde alternatif güven modellerinin masada olduğunu öne çıkarıyor. Buna karşın Bitcoin savunucuları, metnin Ripple’ı ya da XRP’yi işaret etmediğini, RipplePay ile sınırlı kaldığını ve aradan geçen yıllarda oluşan terminoloji kaymasının yanlış anlamalara kapı araladığını dile getiriyor. Ayrıca sosyal medyada dolaşan bazı süslü yorumlar kaynak zinciri göstermediği için yanıltıcı bulunuyor.

Şu ana dek Ripple, Bitcoin Core geliştiricileri ya da tanınmış arşiv kurumları tarafından yeni ve bağımsız bir teyit gelmiş değil. Bu nedenle iddia şimdilik Malmi’nin paylaşımlarındaki tek bir alıntı cümlesini baz alıyor.