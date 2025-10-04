BNB Coin’de Zirve Arayışı Sürüyor: Sırada 1.300 Dolara mı Var?



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



BNB coin haftalık zaman diliminde yüzde 20’nin üzerindeki yükselişini sürdürerek bugün yüzde 5 ek değer artışıyla 1.150 dolar civarında tüm zamanların zirvesine yakın seyrediyor. Piyasa genelinde kısa soluklu yatay seyre karşın hacim yüzde 40 artışla 5.85 milyar dolara çıktı. Coinglass verileri türev piyasalarda açık pozisyonların yüzde 18 artışla 2.5 milyar doları geçtiğini gösteriyor. Analist Ali Martinez, BNB için 1.300 dolar hedefini işaret ederken, yılın üçüncü çeyreğinde Binance’e olan güçlü girişlere dikkat çekti.

BNB’de Fiyatı Yönlendiren Dinamikler

BNB‘in güncel fiyatlamasında alıcı ilgisi, işlem hacmi ve türev piyasalardaki açık pozisyonlardaki artış etkili oldu. Kısa vadede 1.200 dolar civarındaki psikolojik direnç eşiği takip edilirken, Martinez’in işaret ettiği 1.300 dolar hedefi için trendin hacimle teyidi öne çıkıyor. Türev taraftaki 2.5 milyar doların üzerindeki açık pozisyonların büyüklüğü yükseliş beklentisinin kaldıraçlı düzlemde de sürdüğüne işaret ediyor.

Martinez, Binance tarafına üçüncü çeyrek boyunca 14.8 milyar dolarlık net giriş olduğunu bildirdi. En büyük 10 rakibin toplamı yaklaşık 94 milyon dolarda kaldı. Analist, karşılaştırma yapıldığında aradaki farkın 158 kata ulaştığını belirtti. “Uptober” anlatısı eşliğinde Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Changpeng Zhao’nun 2015–2017 döngüsüne yaptığı tarihsel atıf yatırımcı güveninin yeniden canlanmasını sağladı. Türev piyasalardaki yüksek aktivite ve güçlü spot girişler BNB coin’in fiyattaki ivmenin kalıcılığı açısından kritik görülüyor.

0,05 Gwei Gas Ücreti BNB’ye Talebi Artırabilir

Öte yandan BNB Chain ağında minimum gas ücreti 0,05 Gwei seviyesinde standardize edildi ve doğrulayıcılar ile geliştiriciler yeni dip işlem ücretini hızla benimsedi. Yaklaşık 0,005 dolara karşılık gelen işlem ücreti Blockchain‘in maliyet açısında öne çıkmasını sağladı. Yatırımcılar için daha hızlı ve hesaplı takas imkanı sağlanırken, geliştiriciler esnek maliyet yapısıyla ürün denemelerine hız verebilecek.

Sonraki aşamada cüzdan sağlayıcıları, merkezi borsalar ve işlem platformlarının 0,05 Gwei standardıyla uyumlanması bekleniyor. Ağ genelinde uyum Blockchain içi aktiviteyi artırarak BNB’ye talebi dolaylı biçimde destekleyebilir. Düşük ücret yaklaşımı DeFi protokollerinin kullanıcı edinimini kolaylaştırırken, yoğun dönemlerde darboğaz riskini azaltma potansiyeli taşıyor.