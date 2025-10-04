Ripple’ı (XRP) Geçebilecek 1 Dolar Altı En İyi Kripto Paralar: Shiba Inu (SHIB) ve 2025’te İzlenmesi Gereken 3 Ucuz Coin



Trump yönetiminin kripto paraları desteklemesi Ripple (XRP) için çok iyi oldu. Kasım ayından bu yana XRP değerini neredeyse yüzde 600 artırdı. Bu değer artışı coin’i uzun zamandır elinde tutan herkes için iyi bir getiri anlamına geliyor. Kulağa harika gelse de coin’in piyasa büyüklüğü ve olgunluğu bireysel yatırımcıların aradığı devasa getirileri sunmasını olası kılmıyor.

Piyasayı tarayan yatırımcılar için gerçek fırsatlar 1 doların altındaki düşük fiyatlı coin’ler etrafında şekilleniyor. Her birinden “ucuz kripto kripto para” olarak söz edilen bu coin’ler sahip oldukları erişilebilirliği artırma imkanlarıyla XRP gibi yerleşik devleri bile geride bırakma şansına sahip. Özellikle dört coin öne çıkıyor: Shiba Inu (SHIB), Little Pepe (LILPEPE), Jupiter (JUP) ve Tron (TRX).

Shiba Inu (SHIB): Hala Bir Topluluk Devi

SHIB yeniden gündemde ve coin yakımları artarken 0,000016 dolara doğru bir kırılma yapabileceğine dair umutlar var. Memecoin, 0,000011 dolar civarında yeni bir güç gösterdi ve bu güç gösterisi alıcı ilgisinin sürdüğü anlamına geliyor. Yatırımcılar ve analistler teknik formasyonları ve piyasa aktivitesini dikkatle izliyor. Önümüzdeki birkaç işlem seansında büyük bir hareket bekleniyor. SHIB efsanevi koşusunu birebir tekrar etmeyebilir ancak meme kültürünün kalıcılığına inanan yatırımcılar için temel bir ucuz kripto para olmaya devam ediyor.

Little Pepe (LILPEPE): 2025’in Sıçrama Yapacak Ucuz Coin’i

1 dolar altı kategoride asıl heyecan, hızla 2025’in en çok konuşulan projelerinden biri haline gelen memecoin’i Little Pepe (LILPEPE) etrafında dönüyor. Şu anda 0,0022 dolardan 13. Ön Satış Aşaması’nda bulunan LILPEPE, şimdiden 26.3 milyon doların üzerinde fon topladı ve 16.1 milyardan fazla coin sattı.

LILPEPE’yi farklı kılan çift yönlü kimliği. Bir yandan esprili marka dili, TikTok viralitesi ve tabandan gelen topluluk desteğiyle tipik bir memecoin’in tüm özelliklerini taşıyor. Öte yandan memecoin’lere adanmış bir Ethereum Layer-2 Blockchain’i inşa ediyor. İnşa edilen ağ daha hızlı ve daha ucuz token lansmanları vaat ederken bireysel yatırımcıları sniper botlardan korumayı hedefliyor. Bu yaklaşım ağı Blockchain içi meme kültürünün bir merkezi haline getirebilir.

CertiK denetimi ve CoinMarketCap listelemesi sayesinde güvenilirlik şimdiden tesis edildi. Topluluk heyecanı, 777.000 dolarlık çekiliş ve 12. Aşama ile 17. Aşama arasındaki ön satış alıcılarına özel bir promosyonla daha da arttı. Kısa vadeli hedefler listeleme sonrası LILPEPE’yi 0,10 dolarda konumlandırırken, daha uzun vadeli tahminler 3 dolara kadar uzanıyor. Bu seviyelerde LILPEPE, 50x ila 100x arasında getiri sunarak bu boğa döngüsünde XRP veya SHIB’in gerçekçi olarak başarabileceğini fazlasıyla geride bırakabilir.

Jupiter (JUP): DeFi Likiditesinde Yükselen Güç

Bir diğer güçlü aday Jupiter (JUP). 0,43 dolardan işlem gören JUP, yatırımcılar için hala düşük maliyetli bir giriş sunuyor olsa da kullanımı ve büyüyen ekosistemi onu kayda değer bir değerlenme için konumlandırıyor. Analistler, bu döngüde Solana 1.000 dolara ilerlerken JUP’un bu yükselişten doğrudan fayda sağlayacağını ve mevcut fiyat seviyelerinden 20x’e kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Tron (TRX): Sessiz Güç ve Benimsenme

Son olarak Tron (TRX) bu listede hak ettiği yeri aldı. Sıklıkla Ethereum ve Solana ile kıyaslandığında göz ardı edilse de Tron, özellikle stablecoin işlemlerinde dünyanın en çok kullanılan Blockchain’lerini birini sessizce inşa etti. 0,33 dolar fiyat ve yaklaşık 33.1 milyar dolarlık piyasa değeriyle TRX, bir “underdog” olmaktan uzak, yine de erişilebilir giriş noktaları arayan bireysel yatırımcıları kendine çekmek için yeterince düşük fiyatlı.

TRX’in büyüme potansiyeli, devasa işlem hacmi ve stablecoin mutabakatındaki güçlü rolünde yatıyor. Tahminler TRX’i 3 dolar bandına yerleştiriyor. Bu da 9x’e varan getiriler demek. Memecoin’ler kadar manşet olmuyor olsa da Tron’un (TRX) istikrarı onu daha güvenli bir uzun vadeli seçenek yapıyor ve yine de DOGE ile XRP’nin 2024 sonlarındaki getirilerini geride bırakabilir.

Sonuç

Boğa koşusu olgunlaşırken Ripple (XRP) muhtemelen güçlü getiriler sunmaya devam edecek ancak patlayıcı yukarı yön arayan yatırımcılar için daha iyi fırsatlar daha ucuz coin’lerde yatıyor. Shiba Inu (SHIB) topluluk gücünü korurken, Jupiter (JUP) Solana’nın DeFi ekosisteminde fayda sunuyor ve Tron (TRX) istikrarlı kazançlarla denge sağlıyor. Ancak öne çıkan isim Little Pepe (LILPEPE). Viral enerjisi, ön satış ivmesi, Layer-2 yol haritası ve 100x’e işaret eden fiyat tahminleriyle LILPEPE, 2025’te XRP’yi geride bırakma ve bir boğa koşusunu tanımlayan türden getirileri yakalama olasılığı en yüksek ucuz kripto para.

