Meme Token

Avrupa Piyasasına Büyük Giriş Yapan FLOKI’de Fiyat Uçtu: 1 Milyar Dolar Geçildi

Özet

  • FLOKI, Valour imzalı “Valour Floki SEK” ile 3 Ekim’de İsveç Spotlight’ta işlem görmeye başladı ve Avrupa’da BNB Chain tabanlı ilk ETP unvanını aldı.
  • Duyuru sonrası memecoin'in fiyatı yüzde 30'un üzerinden arttı.
  • İşlem hacmi de fiyattaki yükselişe eşlik ederken artarken FLOKI'nin piyasa değeri 1 milyar doların üzerine çıktı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

FLOKI, Avrupa’da BNB Chain tabanlı ilk borsa yatırım ürünü (ETP) ile manşetlere taşındı. Valour Floki SEK ETP’i 3 Ekim’de İsveç’teki Spotlight Stock Market’te işlemlere açıldı. Duyurunun ardından memecoin 24 saat içinde yüzde 30’un üzerinde yükselerek piyasa değerini 1 milyar doların üzerine taşıdı. Ürün, bireyselde ve kurumsal yatırımcıya düzenlenmiş kanaldan erişimini artırarak memecoin sınıfında yeni bir eşiği temsil ediyor. ETP’in lansmanı Robinhood listelemesi ile Valhalla ana ağ teyidini izleyen dönemin en görünür adımlarından biri oldu.

İçindekiler
1 FLOKI’de Hareketliliği Artıran ETP Lansmanı
2 Memecoin’in Fiyatı Duyuruyla Yüzde 30 Yükseldi

FLOKI’de Hareketliliği Artıran ETP Lansmanı

Valour tarafından ihraç edilen ETF, BNB Chain ekosisteminden (BNB haricinde) Avrupa borsalarında düzenlenmiş listelemeye kavuşan ilk ürün konumunda. Spotlight Stock Market kotasyonu sayesinde yatırımcılar saklama ve cüzdan süreçleriyle uğraşmadan İsveç piyasası üzerinden FLOKI coin‘in fiyat hareketine maruz kalabiliyor. Aracı kurum tarafında Avanza ve Nordnet gibi kanallar üzerinden erişim sunulması, Nordik yatırımcı tabanındaki talebi doğrudan yansıtıyor.

Valour yönetimi, kripto para bağlantılı ETP portföyünün sektörde en geniş seçenek kümesine dönüştüğünü ve 99’un üzerinde ürünle pazarı kapsadığını vurguladı. Bu çerçeve daha önce Robinhood’da listelenmesiyle FLOKI’yi Avrupa sermaye piyasalarına taşıtmıştı. Lansmanın zamanlaması markanın son dört yılda yürüttüğü küresel sponsorluklar, açık hava kampanyaları ve çok sektörlü iş birlikleriyle büyüyen görünürlüğünün son halkası oldu.

Memecoin’in Fiyatı Duyuruyla Yüzde 30 Yükseldi

Duyuruyu takip eden 24 saat içinde FLOKI’nin fiyatı yüzde 32 oranında yükselerek 0,0001156 dolara kadar çıktı. CoinMarketCap verilerine göre memecoin’in işlem hacmi aynı dönemde yüzde 350 arttı. Piyasa değeri 1 milyar dolar eşiğini aşan FLOKI, hacim tarafındaki artış sayesinde likidite derinliğini artırdı ve kısa vadeli volatilite daralma beklentisini kuvvetlendirdi. Analist Captain Faibik, teknik formasyonlar ışığında yeni yükseliş dalgasına işaret ederek yükselişin sürmesini beklediğini açıkladı. Captain Faibik memecoin’in 0,0002 dolar eşiğinin aşmasını bekliyor.

Captain Faibik’in FLOKI Analizi

Makro bağlamda BNB’nin yeni zirve seviyelerine ilerlemesi ve aylık bazda yüzde 30’luk prim ekosistem etkisi üzerinden talebi artırdı. BNB Chain’in en görünür memecoin’i konumundaki FLOKI’nin Binance, Coinbase ve Robinhood gibi ana platformlarda yer alması erişim kanallarını çoğaltarak haber akışına duyarlılığı artırdı. Valhalla ana ağ lansmanın teyidiyle birlikte oyun ve fayda odaklı başlıkların memecoin’in yol haritasında öne çıkması, fiyat keşfine eşlik eden hikaye tarafını güçlendiriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

FLOKI, ADA, SUI 3 Ekim 2025 Fiyat Tahminleri

Vitalik Buterin 2 Memecoin Sattı: 28,5 ETH ve 13.889 USDC Gelir Yazdı

Herkesin Takip Ettiği Meme Coin Kritik Eşiğe Geldi: Yeni Bir Çöküş Mü Yaklaşıyor?

Pump.fun Günlük Gelirde Hyperliquid’i Geçti: 3.38 Milyon Dolara Yükseldi

Popüler Meme Coin %17 Yükseldi: Sebebi Balina Hareketleri Mi?

DOGE ve SHIB Coin’de ETF Heyecanı Grafikleri Hareketlendirdi

Popüler Kripto Para Platformunda Yatırımcıya Şok: 66 Milyon Dolar Zarar Yazdılar

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Ripple’ı (XRP) Geçebilecek 1 Dolar Altı En İyi Kripto Paralar: Shiba Inu (SHIB) ve 2025’te İzlenmesi Gereken 3 Ucuz Coin
Bir Sonraki Yazı Ethereum’da Gözler Fusaka Güncellemesinde: Altcoin Kralı Daha da Güçlenebilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SPELL Saldırıya Uğradı, Milyon Dolarlık Zarar ve GoPlus Security Uyarısı
Güvenlik
Kanıt: 2025 Altcoin Boğası Gerçekten Geliyor
ALTCOIN
Son Dakika: Binance 5 Ekim Kripto Para Listeleme Duyurusu
BINANCE
6-12 Ekim Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Kripto Para

Lost your password?