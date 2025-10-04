Avrupa Piyasasına Büyük Giriş Yapan FLOKI’de Fiyat Uçtu: 1 Milyar Dolar Geçildi



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



FLOKI, Avrupa’da BNB Chain tabanlı ilk borsa yatırım ürünü (ETP) ile manşetlere taşındı. Valour Floki SEK ETP’i 3 Ekim’de İsveç’teki Spotlight Stock Market’te işlemlere açıldı. Duyurunun ardından memecoin 24 saat içinde yüzde 30’un üzerinde yükselerek piyasa değerini 1 milyar doların üzerine taşıdı. Ürün, bireyselde ve kurumsal yatırımcıya düzenlenmiş kanaldan erişimini artırarak memecoin sınıfında yeni bir eşiği temsil ediyor. ETP’in lansmanı Robinhood listelemesi ile Valhalla ana ağ teyidini izleyen dönemin en görünür adımlarından biri oldu.

FLOKI’de Hareketliliği Artıran ETP Lansmanı

Valour tarafından ihraç edilen ETF, BNB Chain ekosisteminden (BNB haricinde) Avrupa borsalarında düzenlenmiş listelemeye kavuşan ilk ürün konumunda. Spotlight Stock Market kotasyonu sayesinde yatırımcılar saklama ve cüzdan süreçleriyle uğraşmadan İsveç piyasası üzerinden FLOKI coin‘in fiyat hareketine maruz kalabiliyor. Aracı kurum tarafında Avanza ve Nordnet gibi kanallar üzerinden erişim sunulması, Nordik yatırımcı tabanındaki talebi doğrudan yansıtıyor.

Valour yönetimi, kripto para bağlantılı ETP portföyünün sektörde en geniş seçenek kümesine dönüştüğünü ve 99’un üzerinde ürünle pazarı kapsadığını vurguladı. Bu çerçeve daha önce Robinhood’da listelenmesiyle FLOKI’yi Avrupa sermaye piyasalarına taşıtmıştı. Lansmanın zamanlaması markanın son dört yılda yürüttüğü küresel sponsorluklar, açık hava kampanyaları ve çok sektörlü iş birlikleriyle büyüyen görünürlüğünün son halkası oldu.

Memecoin’in Fiyatı Duyuruyla Yüzde 30 Yükseldi

Duyuruyu takip eden 24 saat içinde FLOKI’nin fiyatı yüzde 32 oranında yükselerek 0,0001156 dolara kadar çıktı. CoinMarketCap verilerine göre memecoin’in işlem hacmi aynı dönemde yüzde 350 arttı. Piyasa değeri 1 milyar dolar eşiğini aşan FLOKI, hacim tarafındaki artış sayesinde likidite derinliğini artırdı ve kısa vadeli volatilite daralma beklentisini kuvvetlendirdi. Analist Captain Faibik, teknik formasyonlar ışığında yeni yükseliş dalgasına işaret ederek yükselişin sürmesini beklediğini açıkladı. Captain Faibik memecoin’in 0,0002 dolar eşiğinin aşmasını bekliyor.

Makro bağlamda BNB’nin yeni zirve seviyelerine ilerlemesi ve aylık bazda yüzde 30’luk prim ekosistem etkisi üzerinden talebi artırdı. BNB Chain’in en görünür memecoin’i konumundaki FLOKI’nin Binance, Coinbase ve Robinhood gibi ana platformlarda yer alması erişim kanallarını çoğaltarak haber akışına duyarlılığı artırdı. Valhalla ana ağ lansmanın teyidiyle birlikte oyun ve fayda odaklı başlıkların memecoin’in yol haritasında öne çıkması, fiyat keşfine eşlik eden hikaye tarafını güçlendiriyor.