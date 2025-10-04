Ethereum (ETH)

Ethereum’da Gözler Fusaka Güncellemesinde: Altcoin Kralı Daha da Güçlenebilir

Özet

  • VanEck’e göre Aralık’ta sunulacak Fusaka güncellemesi PeerDAS ile Layer-2’lerin maliyetini düşürerek Ethereum’un kurumsal çekiciliğini artırabilir.
  • Kurumsal aktörlerin biriktirip stake ettiği ETH'leri stake etmeyenleri getiride nispi seyreltmeye açık bırakıyor.
  • VanEck’in derlediği Eylül verileri, piyasa zayıflarken Ethereum anlatısının parasal/teminat rolüne evrildiğini gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Varlık yönetim şirketi VanEck, kripto para piyasası Eylül ayı raporunda Aralık ayında ana ağda devreye alınması planlanan Fusaka güncellemesinin Ethereum $4,500.36 doğrulayıcılarının veri yükünü azaltarak Layer-2’lerin ölçeklenmesini kolaylaştıracağını, bunun da maliyetleri düşürüp kurumsal cazibeyi artıracağını belirtti. Raporda aynı bağlamda kurumsal aktörlerin (ETF’ler ve kripto para hazine şirketleri) ETH biriktirip stake ettikçe, stake etmeyen yatırımcıların getiri kaybetme riskiyle karşılaşabileceği uyarısına da yer verildi. Eylül tablosunda Bitcoin $122,485.31 pozitif, Ethereum‘un ise sınırlı negatif performansı not edildi.

İçindekiler
1 Ethereum’da Gözler Fusaka Güncellemesinde
2 35 Kripto Paranın 23’ü Değer Kaybetti

Ethereum’da Gözler Fusaka Güncellemesinde

Ethereum ağında Aralık ayında kullanıma sunulması beklenen Fusaka güncellemesinin temel yeniliklerinden Peer Data Availability Sampling (PeerDAS), doğrulayıcıların Layer-2 blob verisini tam indirmeden doğrulamasına imkan vererek bant genişliği ve depolama baskısını azaltması. Geliştirici yol haritası kapasite artışlarının aşamalı yalnız blob parametre (BPO) fork’larıyla ilerlemesi güncellemenin ana ağda Aralık ayında sunulmasının neredeyse kesin olduğunu işaret ediyor. Güncellemeyle Layer-2’ler için veri alanı artırılırken, son kullanıcı işlemlerinin maliyeti düşecek.

Dencun Güncellemesi Sonrası Blok Başına Ortalama Blobs

VanEck’in değerlendirmesine göre bu kapasite artışı Layer-2 ücret yakımlarını eski seviyelere döndürmese de Ethereum’un büyüyen ölçeklenme ekosisteminin merkezinde yer alan parasal varlık konumunu güçlendirebilir. Test ağı aşamalarının (Holesky dahil) başarıyla tamamlanmasıyla ana ağa geçişin önündeki teknik riskler iyiden iyiye azaldı. Bu da Fusaka güncellemesinin planlanan tarihte çıkabileceğini söylüyor.

VanEck, Eylül raporunda kurumsal talebin kripto para hazine şirketleri ve ETP/ETF kanalıyla güçlendiğini, ETH pozisyonlarının giderek uzun vadeli saklama ve staking’e yöneldiğini vurguladı. Bu dinamik stake etmeyen yatırımcıların ağ içi ihraç/ödül akışına karşı getiride geride kalma riskini artırıyor. Şirket, volatiliteye dayalı finansman modeline bel bağlayan kripto para hazine şirketlerinin sürdürülebilirliğinin piyasa volatilitesine duyarlı olduğuna dikkat çekti.

35 Kripto Paranın 23’ü Değer Kaybetti

Ote yandan VanEck raporunda Eylül’de izlenen 35 majör kripto paranın 23’ünde düşüş olduğunu, Bitcoin’in ayı artıda, Ethereum’un ise ekside kapattığını belirtti. Eylül ayının kazanan altcoin‘leri olarak yüzde 53 yükselişle Mantel (MNT), yüzde 24 yükselişle Avalanche $30.66 (AVAX) ve yüzde 16 yükselişle BNB oldu. Ayın kaybedenleri ise yüzde 19 düşüşle Polygon (POL), yüzde 17 düşüşle Arbitrum (ARB) ve yüzde 14 düşüşle Toncoin (TON) oldu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Ethereum’da ETF’ler Sahneye Döndü: Zirveye Ramak Kaldı

Bitcoin ve Ethereum Alev Aldı: Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Herkes Kripto Paralarda Yükselişi Konuşuyor Ama… Analistten Çarpıcı ‘Uptober’ Uyarısı

Altcoin Boğası İçin Derinlemesine Ethereum (ETH) Analizi

Ünlü Yazar Kiyosaki’den Çağrı: Buffett’ı Dinle ve Bitcoin, Ethereum, Altın, Gümüş Al

Ethereum’da 3. Döngüsel Hareket Gündemde: Sıradaki Hedef 8.610 Dolar mı?

Bit Digital’den Ethereum İçin 100 Milyon Dolarlık Tahvil Atağı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Avrupa Piyasasına Büyük Giriş Yapan FLOKI’de Fiyat Uçtu: 1 Milyar Dolar Geçildi
Bir Sonraki Yazı Pump Öncesi Uyarı: Kripto Dünyasında Oyunu Değiştiren Teknoloji!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SPELL Saldırıya Uğradı, Milyon Dolarlık Zarar ve GoPlus Security Uyarısı
Güvenlik
Kanıt: 2025 Altcoin Boğası Gerçekten Geliyor
ALTCOIN
Son Dakika: Binance 5 Ekim Kripto Para Listeleme Duyurusu
BINANCE
6-12 Ekim Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Kripto Para

Lost your password?