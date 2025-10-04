Ethereum’da Gözler Fusaka Güncellemesinde: Altcoin Kralı Daha da Güçlenebilir



Varlık yönetim şirketi VanEck, kripto para piyasası Eylül ayı raporunda Aralık ayında ana ağda devreye alınması planlanan Fusaka güncellemesinin Ethereum $4,500.36 doğrulayıcılarının veri yükünü azaltarak Layer-2’lerin ölçeklenmesini kolaylaştıracağını, bunun da maliyetleri düşürüp kurumsal cazibeyi artıracağını belirtti. Raporda aynı bağlamda kurumsal aktörlerin (ETF’ler ve kripto para hazine şirketleri) ETH biriktirip stake ettikçe, stake etmeyen yatırımcıların getiri kaybetme riskiyle karşılaşabileceği uyarısına da yer verildi. Eylül tablosunda Bitcoin $122,485.31 pozitif, Ethereum‘un ise sınırlı negatif performansı not edildi.

Ethereum’da Gözler Fusaka Güncellemesinde

Ethereum ağında Aralık ayında kullanıma sunulması beklenen Fusaka güncellemesinin temel yeniliklerinden Peer Data Availability Sampling (PeerDAS), doğrulayıcıların Layer-2 blob verisini tam indirmeden doğrulamasına imkan vererek bant genişliği ve depolama baskısını azaltması. Geliştirici yol haritası kapasite artışlarının aşamalı yalnız blob parametre (BPO) fork’larıyla ilerlemesi güncellemenin ana ağda Aralık ayında sunulmasının neredeyse kesin olduğunu işaret ediyor. Güncellemeyle Layer-2’ler için veri alanı artırılırken, son kullanıcı işlemlerinin maliyeti düşecek.

VanEck’in değerlendirmesine göre bu kapasite artışı Layer-2 ücret yakımlarını eski seviyelere döndürmese de Ethereum’un büyüyen ölçeklenme ekosisteminin merkezinde yer alan parasal varlık konumunu güçlendirebilir. Test ağı aşamalarının (Holesky dahil) başarıyla tamamlanmasıyla ana ağa geçişin önündeki teknik riskler iyiden iyiye azaldı. Bu da Fusaka güncellemesinin planlanan tarihte çıkabileceğini söylüyor.

VanEck, Eylül raporunda kurumsal talebin kripto para hazine şirketleri ve ETP/ETF kanalıyla güçlendiğini, ETH pozisyonlarının giderek uzun vadeli saklama ve staking’e yöneldiğini vurguladı. Bu dinamik stake etmeyen yatırımcıların ağ içi ihraç/ödül akışına karşı getiride geride kalma riskini artırıyor. Şirket, volatiliteye dayalı finansman modeline bel bağlayan kripto para hazine şirketlerinin sürdürülebilirliğinin piyasa volatilitesine duyarlı olduğuna dikkat çekti.

35 Kripto Paranın 23’ü Değer Kaybetti

Ote yandan VanEck raporunda Eylül’de izlenen 35 majör kripto paranın 23’ünde düşüş olduğunu, Bitcoin’in ayı artıda, Ethereum’un ise ekside kapattığını belirtti. Eylül ayının kazanan altcoin‘leri olarak yüzde 53 yükselişle Mantel (MNT), yüzde 24 yükselişle Avalanche $30.66 (AVAX) ve yüzde 16 yükselişle BNB oldu. Ayın kaybedenleri ise yüzde 19 düşüşle Polygon (POL), yüzde 17 düşüşle Arbitrum (ARB) ve yüzde 14 düşüşle Toncoin (TON) oldu.