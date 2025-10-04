BNB’nin XRP’yi Geçme İhtimali Arttı: Yıl Bitmeden “Flippening” Gelir mi?



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Aşağı yönlü ivme kaybeden XRP ile rekor tazeleyen BNB arasındaki “flippening” ihtimali yeniden gündemde. BNB, Ekim’in ilk haftasında 1.190 doların üzerine ataklarla piyasa değerini zirve bölgesine taşıdı. XRP ise 3 dolar civarında yatay seyrini koruyor. Piyasada “BNB, XRP’yi ne zaman ve hangi şartlarda geçebilir” tartışması var. Yapay zeka modelleri kullanılarak yapılan değerlendirmeler, ivme ve temel göstergelerin yıl bitmeden önce böyle bir olasılığın yüksek olduğuna işaret ediyor.

BNB ile XRP Arasındaki Flippening Savaşı

BNB’nin son günlerde yaptığı yükseliş borsa ekosisteminin küresel erişimi, BNB Chain üzerindeki işlem akışı ve arzı 100 milyona indirmeyi hedefleyen coin yakım mekanizmasıyla destekleniyor. Fiyatın 1.100–1.190 dolar bandına yerleşmesi kısa vadede yüzde 20–25 oranında ek bir yükseliş senaryosunu teknik olarak masada tutuyor. Aynı dönemde XRP, Temmuz ortasında test ettiği 3,65 dolar tepe denemesinden sonra 3 dolar civarında sıkışmış durumda. Görece rüzgarın BNB lehine esiyor oluşu ikili arasındaki piyasa değerindeki farkı eritiyor.

Yapay zeka modeki ChatGPT’nin bulgusu “ivme + temel” gelişmelerin BNB lehine çalıştığı yönünde. Momentumun korunması ve Blockchain içi yüksek aktivitenin sürmesi halinde yıl sonuna kadar BNB’nin XRP’nin önüne geçmesi bekleniyor. Piyasa güncellemeleri de bu senaryoyu destekliyor. Spot talep BNB’de güçlü, XRP’de ise yatay.

XRP’de ETF Onayı Tabloyu Değiştirebilir

XRP cephesinde dengeleri değiştirebilecek en görünür katalizör ABD’de spot XRP ETF onayı. Polymarket’te yıl sonuna kadar bir spot ETF’ine onay çıkmasına neredeyse yüzde 100 ihtimal veriliyor. Resmi değerlendirme süreci sürerken SEC’in vereceği karar fiyat hareketlerini tek başına değiştirme potansiyeline sahip. Olası bir onay XRP’nin sıkışıp kaldığı yatay banttan çıkarak yukarı yönde kırılım yapmasını ve BNB karşısında piyasa değerini artırarak aradaki farkı yeniden açmasını sağlayabilir.

Polymarket katılımcıları şu an için SEC’in spot XRP ETF’ini onaylamasını yüzde 99’un üzerinde ihtimalle fiyatlıyor. Bu beklenti haber akışının da pozitifleşmesiyle altcoin lehine ani bir değerlenmenin önünü açabilir. SEC’in ETF kararını önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor olsa da ABD hükümetinin kısmi kapanması süreci uzatabilir.