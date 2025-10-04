Bitcoin Rekor Avında: 4 Ekim Fiyat Analizi ve Analist Yorumları



Bitcoin $122,485.31, 120.000 dolar eşiğini aşarak tüm zamanların zirvesine yaklaşırken, Ekim ayı için yükseliş beklentisi güçleniyor. The Bull Theory ekibi, ay içinde 143.000 dolara kadar alan bulunduğunu. Ekibin öngörüsü ayın kalanında yaklaşık yüzde 20’lik yükseliş olabileceği anlamına geliyor. Analistler, tarihsel veriler ve güncel teknik sinyallerin aynı yöne işaret ettiğini, rekor seviyelerin kısa sürede test edilebileceğini değerlendiriyor

Tarihsel Veriler Yükselişi Destekliyor

CoinGlass verilerine göre Ekim ayı son 12 yılın 10’unda pozitif kapanışla öne çıkan, ortalama yüzde 20,62 getiriyle yatırımcı belleğinde güçlü yere sahip bir dönem olarak öne çıkıyor. Geçmiş yılların bu ayında negatif kapanışlar yalnızca 2014’te yüzde -12,95 ve 2018’de yüzde -3,83 olarak kaydedildi. Eylül’ün yeşil kapatıldığı yıllarda ise Ekim ayının aynı yönde ilerlediği görülüyor. Örneğin 2015’in Eylül’ündeki yüzde 2,35’lik yükselişin ardından Ekim’de yüzde 33,49 yükseliş, 2023’ün Eylül‘ündeki yüzde 3,91’lik yükselişin ardından ise Ekim’de yüzde 28,52’lik yükseliş olduğu göze çarpıyor.

Tarihsel Eylül-Ekim ayı getirilerinin tekrarı Bitcoin’in fiyatını 143.539 dolara taşıyabilecek potansiyele işaret ediyor. Ortalama getiri olan yüzde 14,71’lik senaryoda dahi 136.000 dolar civarında yeni rekorların görülmesi olası.

Bitcoin’de 150.000 Dolar Senaryosu

Piyasa uzmanı Michael van de Poppe, 20 haftalık hareketli ortalamanın destek olarak korunmasını, 112.000 dolar civarındaki düşen trendin aşılmasını ve tarihin en yüksek haftalık kapanışına hazırlanmayı yükseliş lehine olduğunu aktardı. Son haftadaki yaklaşık yüzde 11’lik güçlü mum momentumu teyit eden unsurlar arasında gösterdi. Değerli metallerdeki ralli de korelasyon kanalı üzerinden risk iştahını destekleyen bir zemin sunuyor.

Analist mevcut tabloda ivmenin korunması halinde dördüncü çeyrek içinde fiyatın 150.000 dolar hedefine yükselebileceğini vurguladı. Ay içinde rekor tazeleme ihtimali mevsimsellik ve teknik kırılımların kesişmesiyle güç kazanırken, yeni zirveler sonrasında volatilitenin artması bekleniyor. Kısa vadede haftalık kapanış ve 20 haftalık hareektli ortalama civarındaki fiyat davranışı yön tayini açısından izlenecek ilk göstergeler olarak öne çıkıyor.