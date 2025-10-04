BITCOIN (BTC)

Bitcoin Rekor Avında: 4 Ekim Fiyat Analizi ve Analist Yorumları

Özet

  • Bitcoin için Ekim ayı güçlü getirilerle öne çıkarken, ortalama yüzde 20,62’lik getiri 143.000 dolar civarına uzanan bir potansiyel sunuyor.
  • Teknik tabloda 20 haftalık hareketli ortalama desteği ve trend kırılımı 150.000 dolar hedefini olası senaryolar listesinde üst sıralara taşıdı.
  • Kısa vadede haftalık kapanışın yeri Bitcoin'de yükselişin devamı için belirleyici olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $122,485.31, 120.000 dolar eşiğini aşarak tüm zamanların zirvesine yaklaşırken, Ekim ayı için yükseliş beklentisi güçleniyor. The Bull Theory ekibi, ay içinde 143.000 dolara kadar alan bulunduğunu. Ekibin öngörüsü ayın kalanında yaklaşık yüzde 20’lik yükseliş olabileceği anlamına geliyor. Analistler, tarihsel veriler ve güncel teknik sinyallerin aynı yöne işaret ettiğini, rekor seviyelerin kısa sürede test edilebileceğini değerlendiriyor

İçindekiler
1 Tarihsel Veriler Yükselişi Destekliyor
2 Bitcoin’de 150.000 Dolar Senaryosu

Tarihsel Veriler Yükselişi Destekliyor

CoinGlass verilerine göre Ekim ayı son 12 yılın 10’unda pozitif kapanışla öne çıkan, ortalama yüzde 20,62 getiriyle yatırımcı belleğinde güçlü yere sahip bir dönem olarak öne çıkıyor. Geçmiş yılların bu ayında negatif kapanışlar yalnızca 2014’te yüzde -12,95 ve 2018’de yüzde -3,83 olarak kaydedildi. Eylül’ün yeşil kapatıldığı yıllarda ise Ekim ayının aynı yönde ilerlediği görülüyor. Örneğin 2015’in Eylül’ündeki yüzde 2,35’lik yükselişin ardından Ekim’de yüzde 33,49 yükseliş, 2023’ün Eylül‘ündeki yüzde 3,91’lik yükselişin ardından ise Ekim’de yüzde 28,52’lik yükseliş olduğu göze çarpıyor.

Bitcoin’in Yıllara Göre Aylık Getirileri

Tarihsel Eylül-Ekim ayı getirilerinin tekrarı Bitcoin’in fiyatını 143.539 dolara taşıyabilecek potansiyele işaret ediyor. Ortalama getiri olan yüzde 14,71’lik senaryoda dahi 136.000 dolar civarında yeni rekorların görülmesi olası.

Bitcoin’de 150.000 Dolar Senaryosu

Piyasa uzmanı Michael van de Poppe, 20 haftalık hareketli ortalamanın destek olarak korunmasını, 112.000 dolar civarındaki düşen trendin aşılmasını ve tarihin en yüksek haftalık kapanışına hazırlanmayı yükseliş lehine olduğunu aktardı. Son haftadaki yaklaşık yüzde 11’lik güçlü mum momentumu teyit eden unsurlar arasında gösterdi. Değerli metallerdeki ralli de korelasyon kanalı üzerinden risk iştahını destekleyen bir zemin sunuyor.

Michael van de Poppe’nin Bitcoin Analizi

Analist mevcut tabloda ivmenin korunması halinde dördüncü çeyrek içinde fiyatın 150.000 dolar hedefine yükselebileceğini vurguladı. Ay içinde rekor tazeleme ihtimali mevsimsellik ve teknik kırılımların kesişmesiyle güç kazanırken, yeni zirveler sonrasında volatilitenin artması bekleniyor. Kısa vadede haftalık kapanış ve 20 haftalık hareektli ortalama civarındaki fiyat davranışı yön tayini açısından izlenecek ilk göstergeler olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Bitcoin (BTC) Yeni Tüm Zamanların Rekor Fiyatına Ulaştı 5 Ekim

Bitcoin (BTC) Yeni Rekor ve 5 Ekim Kripto Para Piyasaları

Bitcoin ve Ethereum’da ETF’ler Sahneye Döndü: Zirveye Ramak Kaldı

Pandemideki Gibi Para Pompalanacak, Kripto Para Yükselişi Bu Yüzden

Ünlü Analistler Kripto Para Yükselişini Nasıl Değerlendiriyor? 3 Ekim 2025

3 Ekim: Kripto Kahini Olacakları Açıkladı, BTC Rekor Fiyatın Eşiğinde

Bitcoin 122.000 Dolar: BNB, AVAX ve SOL Coin Grafiğine Bakın

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı BNB’nin XRP’yi Geçme İhtimali Arttı: Yıl Bitmeden “Flippening” Gelir mi?
Bir Sonraki Yazı Bitcoin (BTC) Yeni Rekor ve 5 Ekim Kripto Para Piyasaları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SPELL Saldırıya Uğradı, Milyon Dolarlık Zarar ve GoPlus Security Uyarısı
Güvenlik
Kanıt: 2025 Altcoin Boğası Gerçekten Geliyor
ALTCOIN
Son Dakika: Binance 5 Ekim Kripto Para Listeleme Duyurusu
BINANCE
6-12 Ekim Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Kripto Para

Lost your password?