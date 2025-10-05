Kripto Para

Bitcoin (BTC) Yeni Rekor ve 5 Ekim Kripto Para Piyasaları

Özet

  • BTC günlük zirvesini birkaç dolar yukarı taşıdığında rekorunu da güncellemiş olacak.
  • Altcoinler BTC yükselişini kenardan izliyor ve birkaç saate volatilite daha da artabilir.
  • SOL, DOGE, AVAX gibi altcoinler önemli eşiklerin hemen altında yani kısa vadeli yatırımcılar volatiliteye hazırlanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Son 1 saattir Bitcoin (BTC) $122,485.31 yeni ATH seviyesini belirlemek için çırpınıyor. Sadece 30 dolar daha yüksek bir günlük zirve yapabilirse tüm zamanların rekor fiyatı yukarı taşınacak. Altcoinler için harika bir hafta sonu değil fakat BTC grafiğindeki hareketlilik er ya da geç onları da etkileyecek.

İçindekiler
1 Bitcoin (BTC)
2 Kripto Paralar

Bitcoin (BTC)

Kral kripto para birimi tam da beklendiği gibi yeni tüm zamanların rekorunu kırmak üzere. Günler önce başlayan yükseliş için birçok analist artık 124 bin dolar net biçimde aşılır yorumlarını yapıyordu. Haklı çıktılar ve BTC yaklaşık son 1 saattir 124 bin dolar üzerinde zirvesini öteye taşımak için çırpınıyor.

Hafta sonu hacimsizliğinin ortasında alıcıların baskın hale gelmesi BTC için avantaj ve rekorun yukarı taşınması onu daha da görünür kılacak. Fed’in faiz indiriminin kesinleşmesi, son çeyreğin tarihsel performansı ve birçok şirketin Bitcoin özelinde attığı adımlar iştahı diri tutuyor. Uzun süren konsolidasyonun ardından yaklaşık 2 ay gibi bir süre geride kalmışken bugünkü hareket şaşırtıcı değil.

Bugün ve yarın hızla 130 bin dolara yakın yeni bir zirve görmemiz mümkün. Fakat Rusya, Çin veya başka herhangi bir sebepten gerilimin artmasıyla başlayacak olası düşüş kısa vadeli yatırımcıların kazançlarını garanti altına almak istemesiyle son derece hızlı bir düşüş başlatabilir.

Kripto Paralar

Altcoinler devam eden BTC yükselişini pek umursamıyor olsa da ETH usulca 4.700 dolara ilerliyor. Son 24 saatte vadeli işlemlerde açık pozisyonlar yüzde 1,5 arttı. BTC ve ETH açığa satış pozisyonları 100 milyon doların üzerinde tasfiye görürken altcoinlerin genelinde enteresan biçimde long tasfiyeleri baskın.

DOGE 0,255 doları koruyor ancak yukarı yönlü ciddi bir iştah yok. SOL Coin 235 dolarlık kilit bölgenin hemen altında ve XRP Coin 3,1 doları geri alamasa da 3 doları korumaya çalışıyor. AVAX 32 doların altında ve 29 dolara ilerliyor. Bu tablo bize altcoinlerde yaşanabilecek sürpriz kayıpların endişesi hissiyatını veriyor.

İlerleyen saatlerde kısa vadeli yatırımcıların kar satışlarının haklılık payı olup olmadığını göreceğiz. Şimdilik odakta BTC olduğu için altcoinlerin mola vermesi normal karşılanabilir.

Son 7 günde ZEC ve 2Z %100’ün üzerinde kazanç elde etti. SPX yüzde 55 artış yaşarken CAKE, DEXE, PUIMP ve FLOKI %30’dan fazla yükseldi.

Fatih Uçar
