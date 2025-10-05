BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Bitcoin (BTC) Yeni Tüm Zamanların Rekor Fiyatına Ulaştı 5 Ekim

Özet

  • BTC 125.708 dolarda yeni tüm zamanların rekor fiyatına ulaştı.
  • PCE verisiyle başlayan yükseliş ADP verisiyle ivme kazandı ve istihdamdaki daralma ay sonundaki faiz indirimini kesinleştirdi.
  • Birkaç saat içinde pozitif ayrışan altcoinler iyi kazançlar getirebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Birkaç saat içinde yeni tüm zamanların rekorunu göreceğimizi yazmıştık ve BTC başardı. Rekor yukarı taşındı. İlerleyen saatlerde daha büyük zirveler için boğaların daha yüksek seviyelere saldırdığını görebiliriz. Yeni zirve ETF ve BTC hazine şirketleri için son derece büyük bir gelişme.

Bitcoin ATH

Bitcoin (BTC) $122,485.31 fiyatı önceki ATH seviyesini yaklaşık 100 dolar aşarak biraz önce 124.900 dolara ulaştı. Önceki tüm zamanların rekor fiyatının yukarı taşınmış olması psikolojik olarak sen derece önemli. Ay sonu gelecek faiz indirim kararının kesinleşmesiyle birlikte ADP verisinin ardından hızlanan yükseliş devam ediyor. Birkaç saniye önce BTC 125 bin doları da geride bıraktı ve hedef 130 bin dolar.

Pazar günü erken saatler olduğu için hacim zayıf ancak bu hareket ilerleyen saatlerde daha büyük zirvelere zemin hazırlıyor. Önümüzdeki birkaç saat boyunca pozitif ayrışan altcoinlerin günlük tepelerini daha yukarı taşıması beklenir. 07:48 itibariyle ATH seviyesi 125.70 dolara taşınmıştı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin (BTC) Yeni Rekor ve 5 Ekim Kripto Para Piyasaları

Bitcoin Rekor Avında: 4 Ekim Fiyat Analizi ve Analist Yorumları

Bitcoin ve Ethereum’da ETF’ler Sahneye Döndü: Zirveye Ramak Kaldı

Pandemideki Gibi Para Pompalanacak, Kripto Para Yükselişi Bu Yüzden

3 Ekim: Kripto Kahini Olacakları Açıkladı, BTC Rekor Fiyatın Eşiğinde

Bitcoin 122.000 Dolar: BNB, AVAX ve SOL Coin Grafiğine Bakın

Bitcoin ETF’i IBIT İlk 20’de, Hacimde İlk 10’da: Uptober Ateşi ETF’lere Sıçradı

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin (BTC) Yeni Rekor ve 5 Ekim Kripto Para Piyasaları
Bir Sonraki Yazı 6-12 Ekim Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SPELL Saldırıya Uğradı, Milyon Dolarlık Zarar ve GoPlus Security Uyarısı
Güvenlik
Kanıt: 2025 Altcoin Boğası Gerçekten Geliyor
ALTCOIN
Son Dakika: Binance 5 Ekim Kripto Para Listeleme Duyurusu
BINANCE
6-12 Ekim Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Kripto Para

Lost your password?