Son Dakika: Bitcoin (BTC) Yeni Tüm Zamanların Rekor Fiyatına Ulaştı 5 Ekim

Birkaç saat içinde yeni tüm zamanların rekorunu göreceğimizi yazmıştık ve BTC başardı. Rekor yukarı taşındı. İlerleyen saatlerde daha büyük zirveler için boğaların daha yüksek seviyelere saldırdığını görebiliriz. Yeni zirve ETF ve BTC hazine şirketleri için son derece büyük bir gelişme.

Bitcoin ATH

Bitcoin (BTC) $122,485.31 fiyatı önceki ATH seviyesini yaklaşık 100 dolar aşarak biraz önce 124.900 dolara ulaştı. Önceki tüm zamanların rekor fiyatının yukarı taşınmış olması psikolojik olarak sen derece önemli. Ay sonu gelecek faiz indirim kararının kesinleşmesiyle birlikte ADP verisinin ardından hızlanan yükseliş devam ediyor. Birkaç saniye önce BTC 125 bin doları da geride bıraktı ve hedef 130 bin dolar.

Pazar günü erken saatler olduğu için hacim zayıf ancak bu hareket ilerleyen saatlerde daha büyük zirvelere zemin hazırlıyor. Önümüzdeki birkaç saat boyunca pozitif ayrışan altcoinlerin günlük tepelerini daha yukarı taşıması beklenir. 07:48 itibariyle ATH seviyesi 125.70 dolara taşınmıştı.