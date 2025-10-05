Kripto Para

6-12 Ekim Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Özet

  • Fed üyelerinin hafta boyunca açıklamaları olacak ancak çoğu Topluluk Bankacılığı Konferansında.
  • Fed tutanaklarındaki faiz indirimlerin devamına dair detaylar ve Miran'ın muhalefeti önemli.
  • Cuma günü (veya öncesinde) SOL ETF onayı gelebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Her hafta olduğu gibi bugün de kripto para yatırımcılarını bekleyen önemli gelişmeleri, haftalık takvimi hazırladık. Makroekonomik cephedeki gelişmelerin, kripto özelindeki olayların nasıl grafikler üzerinde önemli sonuçlar doğurduğuna hep birlikte şahit olduk. Peki önümüzdeki günlerde kripto paralarda önemli gelişmeler neler?

İçindekiler
1 Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
1.1 6 Ekim Pazartesi
1.2 7 Ekim Salı
1.3 8 Ekim Çarşamba
1.4 9 Ekim Perşembe
1.5 10 Ekim Cuma
1.6 11 Ekim Cumartesi
2 Uyarılar

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Önceki hafta PCE verisiyle başlayan yükseliş geçtiğimiz günlerde gelen ADP verisiyle hızlandı. Ve bugün geldiğimiz noktada BTC yazı hazırlandığı sırada ATH seviyesini yukarı çekmeye çalışıyordu. Haber akışının ne kadar önemli olduğunu son 10 günlük haber odaklı dalgalanma ile çok net biçimde gördük. ADP ve PCE verisinin beklenti altı gelmesinin kripto paraları daha yukarı taşıyacağından bahsetmiştik, öyle de oldu.

Ekim faiz indirimi neredeyse %100 ihtimale ulaştı. Altcoinler henüz istenen havaya girmemiş olsa da BTC fiyatının yeni zirveleri zorlaması son çeyrekte altcoinlerin de iyi kazançlar elde edeceği günlerin geleceğini söylüyor.

Aşağıda gün ve saat detaylarıyla önemli gelişmelerin listesini görüyorsunuz. Burada en önemli detay ABD hükümeti 2018’den sonra ilk defa kapandığı için Cuma günü olduğu gibi bazı raporlar yayınlanamayabilir. Cuma günü kapanma sebebiyle Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik kazançlar rakamları yayınlanamamıştı. Bu arada yazı hazırlandığı sırada BTC 125.700 dolarda yeni zirvesine ulaşmıştı, hızla bizi nelerin beklediğine göz atalım.

6 Ekim Pazartesi

  • 20:00 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuşacak

7 Ekim Salı

  • 15:30 ABD Ticaret Dengesi (Beklenti: -61 Milyar Önceki: -78,3 Milyar)
  • 17:00-18:30 Fed’den Bostic, Bowman, Miran, Kashkari Konuşacak
  • 20:00IMF Mali İzleme Raporu
  • 23:05 Fed/Miran Konuşacak

8 Ekim Çarşamba

  • 16:20 Fed/Musalem ve Bar
  • 17:00 IMF/Georgieva Konuşacak
  • 21:00 Fed Tutanakları

9 Ekim Perşembe

  • 00:45 Fed/Barr
  • 14:30 AMB Toplantı Tutanakları
  • 15:30 Fed Başkanı Powell’ın önceden kaydedilmiş konuşması yayınlanacak. (Topluluk Bankacılığı Konferansı açılış konuşması)
  • 15:30 Fed Topluluk Bankacılığı Konferansı (Tüm Gün)
  • 15:35 Fed/Bowman
  • 15:45 Hazine Bakanı Bessent Konuşacak

10 Ekim Cuma

  • 17:00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi Öncü Verileri (Beklenti: 54 Önceki: 551)
  • Spot SOL ETF Onayı Bekleniyor

11 Ekim Cumartesi

  • APT Kilit Açılışı (Arzın %2,15’i)

Uyarılar

Fed tutanaklarında eğer istihdamdaki daralma ile istikrarlı faiz indirimleri vurgusu varsa bu yükselişi hızlandırır. Enflasyon ve istihdam cephesinde önemli bir veri açıklanmayacak. Bu yüzden yeni haftanın daha kripto paralar lehine bir dönem olması bekleniyor. Elbette Trump varsa kötü sürprizler her zaman vardır bu ihtimal göz ardı edilemez.

Hafta boyunca Bowman, Miran açıklamalar yapacak ve diğer Fed üyelerinin şahin tonuna karşı güvercin tonlarıyla havayı dengeleyebilirler. Powell’ın konuşması Topluluk Bankacılığı Konferansı, Washington, D.C etkinliğinin açılış konuşması olacağından ekonomiye dair detay görmeyi beklemiyoruz.

Bu süreçte haber akışının önemli yukarıda açıkladığımız üzere fazla. CryptoAppsy önemli son dakika gelişmeleri ve hızlı haber akışıyla işinizi fazlasıyla kolaylaştırabilir. Hem portföyünüzü takip edip hem de haber akışını canlı olarak takip edebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
