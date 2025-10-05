BINANCE

Son Dakika: Binance 5 Ekim Kripto Para Listeleme Duyurusu

  • Binance Alpha, 7 Ekim'de KGeN (KGEN) özelliğini sunan ilk platform olacak.
  • Binance Alpha ve Vadeli İşlemler için listeleme yapılacak.
  • 1 yıl yeni kilit açılışı olmayacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance yeni kripto para listelemesini duyurdu. Bitcoin $122,485.31 fiyatı 125.700 dolar üzerinde yeni tüm zamanların rekor seviyesini belirlerken herkes iştahla likiditenin altcoinlere dönmesini ve döngünün en heyecan veren günlerinin gelmesini bekliyor.

Kripto Para Listeleme Duyurusu

Binance biraz önce Binance Alpha ve Vadeli İşlemler için KGen (KGEN) listelemesini duyurdu. Listeleme 7 Ekim Salı günü yapılacak. Binance Alpha kullanıcıların henüz erken aşamada projelerden airdrop almalarını sağlıyor ve Binance lansmanları bu şekilde standardize etti, airdroplar bu mekanizma ile bir süredir yatırımcıya ulaşıyor.

Binance resmi duyurusu şöyle;

“Hazır olun! Binance Alpha, 7 Ekim’de KGeN (KGEN) özelliğini sunan ilk platform olacak.

Uygun kullanıcılar, işlemler başladığında Alpha Events sayfasında Binance Alpha Puanlarını kullanarak airdrop’larını talep edebilirler. Daha fazla ayrıntı yakında duyurulacaktır.”

Token 198,68 milyon tokeni serbest bırakarak listeleme günü lansman yapacak. Ardından her ayın 8’inde arzın %2,45 ile %3,8’i arasındaki bölümü için kilit açılışı yapılacak. Fakat aylık kilit açılışları tam 365 gün sonra başlayacak yani fiyat oturana kadar 1 sene arz sabit görünüyor.

KGEN nedir? KGEN yapay zeka, DeFi alanında iş büyümesini hızlandırmak için hazırlanmış bir dağıtım katmanı olarak tanımlanıyor. VeriFi alanında denilebilir. Kasım 2022’de başlatılan girişim bu yıl Jump, Nexus gibi şirketlerden yatırım aldı. Yıl bitmeden toplam yatırımı 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

