Kanıt: 2025 Altcoin Boğası Gerçekten Geliyor

Özet

  • EllioTrades Russell 2000 yükselişe hazırlandığı için altcoin boğasının başlamak üzere olduğunu söylüyor.
  • Daha riskli varlıklara iştah artmaya başladığında hep altcoin boğası başladı.
  • Miles Deutscher: Bitcoin yükselişine minnettar olun. Bitcoin'in değerinin artması, bir sonraki altcoin rotasyonuna zemin hazırlamak için tam da ihtiyacınız olan şeydir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


5 Ekim Pazar günü Bitcoin $122,485.31’in yeni tüm zamanların rekor seviyesine ulaştığı gün oldu. BTC 125 bin doları aştı ve 125.700 dolarda şimdilik yeni zirvesini belirledi. Önceki döngülerden farklı olarak BTC daha uzun süredir istikrarlı biçimde yükseliyor. Bunun önümüzdeki yıl da devam edecek daha büyük bir yükseliş evresinin habercisi olduğu söylenebilir. Peki analistler ne diyor?

İçindekiler
1 2025 Altcoin Boğası
2 Altcoin Boğası Başlıyor

2025 Altcoin Boğası

EllioTrades takma isimli analist küçük sermayeli şirketlerin 2020 son çeyrekte yaşadığına benzer bir patlama aşamasına girdiğini söyledi. Russell 2000’in altcoin boğasıyla bağlantısına dair çok fazla şey yazıp çizmiştik analistin 2025 altcoin boğasının yaklaştığının kanıtı olarak dayandığı şey de tam olarak bu.

“KANIT Alt Sezon gerçekten geliyor.

Küçük sermayeli hisse senetleri, 2020’nin 4. çeyreğinden bu yana ilk kez patlama yapmak üzere. O ana geri dönebilecek bir zaman makineniz olsaydı, bunu yapardınız. Ama buna gerek yok. Çünkü o an yeniden geldi. Süper Döngü başlıyor.

Bağlamı görmeyenler için; Küçük sermayeli hisse senetlerinin yükselişi, ana akım kurumların risk eğrisinden çıktığını gösteriyor. Bu döngüde hisse senetleri ve kripto arasındaki bağlantı göz önüne alındığında daha riskli varlıklara artan ilginin kripto paralarda yükselişi tetikleyeceğiz açık.”

Geçmişte çok defa Russell 2000 yükselişiyle altcoin boğası birlikte hareket etti. Faizlerin düşmeye başlaması, iştahın artması ve borsanın rekorlar kırmasıyla artık sermayenin doyduğu alternatiflerden daha volatil varlıklara yönelmesi şaşırtıcı olmaz.”

Altcoin Boğası Başlıyor

İkinci analist Miles Deutscher ve eski yatırımcıların birçok kez tecrübe ettiği gerçeği yatırımcılara hatırlatıyor. Bitcoin yeni rekorlar kırdıktan sonra artık doyum noktasına ulaşır ve satışlar görmeye başlarız. Buradan çıkan sermaye henüz tatmin edici ölçüde yükseliş yaşamamış varlıklara kayar. Altcoinler de tam olarak bu süreçte parabolik yükselişler yaşar.

“Eğer BTC‘ye yeterince yatırım yapmamış, ancak altcoinlere aşırı yatırım yapmışsanız üzülmeyin.

Bitcoin yükselişine minnettar olun. Bitcoin’in değerinin artması, bir sonraki altcoin rotasyonuna zemin hazırlamak için tam da ihtiyacınız olan şeydir.” – Miles Deutscher

BTC yazı hazırlandığı sırada 125 bin dolarda oyalanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Lost your password?