Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance, BNB İçin Yakım Düğmesine Bastı! 22’ncisi Gerçekleşti!

Binance, BNB İçin Yakım Düğmesine Bastı! 22’ncisi Gerçekleşti!

Dev kripto para borsası Binance, BNB Chain'de 22'nci BNB yakımının yapıldığını ve 2023'ün ilk üç aylık yakım sürecinin tamamlandığını duyurdu.
11:21
17 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Binance, BNB Chain’de 22’nci BNB yakımının yapıldığını ve 2023’ün ilk üç aylık yakım sürecinin tamamlandığını duyurdu. Kripto para borsasından yapılan açıklamada, yakımı yapılan BNB rakamına Otomatik Yakım Programı’nın yanı sıra Öncü Yakım Programını kapsamında yakımı yapılan BNB’lerin de dahil olduğu belirtildi.

22’nci BNB Yakımı Tamamlandı

Kripto para borsası Binance, 22’nci BNB yakımının tamamlandığını ve Otomatik Yakım Programı kapsamında ABD doları cinsinden 575.45 milyon dolar değerinde 2.064.494,32 BNB’nin yakımının yapılarak dolaşımdan çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca, Öncü Yakım Programı kapsamında 7.181,03 BNB’nin de yakımının yapıldığı açıklandı.

Binance’ın yakımını yaptığı belirttiği BNB miktarı arzın yüzde 1,3’üne karşılık geliyor. Bir önceki BNB yakımında arzın yüzde 1,28’lik kısmı, 2.065.152 BNB’nin yakımının yapıldığı açıklanmıştı.

Yakım haberinin ardından BNB fiyatı yükselişe geçti. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Binance’ın ekosistem altcoin’i son 24 saatte kaydettiği yüzde 1’lik yükselişle 300 doların hemen üzerinde, 301,69 dolardan işlem görüyor. BNB’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 10 Mayıs 2021 tarihinde 690 dolarla kaydedilmişti. Bu, güncel fiyatlarla altcoin‘in ATH’ının yüzde 56,33 altında fiyatlandığı anlamına geliyor.

BNB Yakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

BNB, 2017 yılında piyasaya sürüldüğünde 100 milyon BNB’nin (toplam arzın yarısı) bir yakım süreciyle dolaşımdan çıkarılacağı ve nihayetinde sadece 100 milyon BNB’nin dolaşımda kalacağının taahhüdü verilmişti. Bu taahhütün yerine getirilmesi için her çeyrekte otomatik olarak BNB yakımı yapılıyor ve yakımı yapıalcak BNB miktarı otomatik yakım formülüne göre hesaplanıyor.

BNB’nin otomatik yakım programı bağımsız olarak denetlenebilir, objektif bir süreç sağlıyor. Rakamlar Binance tarafından her üç ayda bir raporlanıyor ve yakım mekanizması kripto para borsası Binance’dan bağımsız olarak çalışıyor. Bunun da ötesinde BNB Chain, gerçek zamanlı yakım mekanizmasını kullanarak BNB Chain’in gas ücretlerinin bir kısmını gerçek zamanlı olarak yakmaya da devam ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Sırada Ne Var? GALA, Fetch ve Waves Coin Yorumları!
Sırada Ne Var? GALA, Fetch ve Waves Coin Yorumları!
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
AVAX Yatırımcısının Canı Sıkılacak! Bu Değerler Neden Düşüyor? Avax Kaç Dolar?
AVAX Yatırımcısının Canı Sıkılacak! Bu Değerler Neden Düşüyor? Avax Kaç Dolar?
Starkiller Raporu: Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı! Kripto Paralar Ponzi Mi?
Starkiller Raporu: Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı! Kripto Paralar Ponzi Mi?
Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
Yakında 1 Doları Geçebilir! Bu Altcoin Ralliye Hazırlanıyor!
Yakında 1 Doları Geçebilir! Bu Altcoin Ralliye Hazırlanıyor!
Bu Altcoin Gerçekten Uzaya Gidiyor! Fiyatı Uçtu, DOGE Değil!
Bu Altcoin Gerçekten Uzaya Gidiyor! Fiyatı Uçtu, DOGE Değil!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023