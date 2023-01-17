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Dev kripto para borsası Binance, BNB Chain’de 22’nci BNB yakımının yapıldığını ve 2023’ün ilk üç aylık yakım sürecinin tamamlandığını duyurdu. Kripto para borsasından yapılan açıklamada, yakımı yapılan BNB rakamına Otomatik Yakım Programı’nın yanı sıra Öncü Yakım Programını kapsamında yakımı yapılan BNB’lerin de dahil olduğu belirtildi.

22’nci BNB Yakımı Tamamlandı

Kripto para borsası Binance, 22’nci BNB yakımının tamamlandığını ve Otomatik Yakım Programı kapsamında ABD doları cinsinden 575.45 milyon dolar değerinde 2.064.494,32 BNB’nin yakımının yapılarak dolaşımdan çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca, Öncü Yakım Programı kapsamında 7.181,03 BNB’nin de yakımının yapıldığı açıklandı.

Binance’ın yakımını yaptığı belirttiği BNB miktarı arzın yüzde 1,3’üne karşılık geliyor. Bir önceki BNB yakımında arzın yüzde 1,28’lik kısmı, 2.065.152 BNB’nin yakımının yapıldığı açıklanmıştı.

Yakım haberinin ardından BNB fiyatı yükselişe geçti. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Binance’ın ekosistem altcoin’i son 24 saatte kaydettiği yüzde 1’lik yükselişle 300 doların hemen üzerinde, 301,69 dolardan işlem görüyor. BNB’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 10 Mayıs 2021 tarihinde 690 dolarla kaydedilmişti. Bu, güncel fiyatlarla altcoin‘in ATH’ının yüzde 56,33 altında fiyatlandığı anlamına geliyor.

BNB Yakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

BNB, 2017 yılında piyasaya sürüldüğünde 100 milyon BNB’nin (toplam arzın yarısı) bir yakım süreciyle dolaşımdan çıkarılacağı ve nihayetinde sadece 100 milyon BNB’nin dolaşımda kalacağının taahhüdü verilmişti. Bu taahhütün yerine getirilmesi için her çeyrekte otomatik olarak BNB yakımı yapılıyor ve yakımı yapıalcak BNB miktarı otomatik yakım formülüne göre hesaplanıyor.

BNB’nin otomatik yakım programı bağımsız olarak denetlenebilir, objektif bir süreç sağlıyor. Rakamlar Binance tarafından her üç ayda bir raporlanıyor ve yakım mekanizması kripto para borsası Binance’dan bağımsız olarak çalışıyor. Bunun da ötesinde BNB Chain, gerçek zamanlı yakım mekanizmasını kullanarak BNB Chain’in gas ücretlerinin bir kısmını gerçek zamanlı olarak yakmaya da devam ediyor.