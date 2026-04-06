6 Nisan kripto paralarda son durum ve bugün beklenenler

Bitcoin fiyatı güne 69 bin doların üzerinde devam ediyor ve altcoinler tekrar yeşile döndü. AVAX kazançlarını %5’in üzerine taşıdı ETH de nihayet 2.100 doları geri kazandı. Ethereum grafiğindeki kırılma 1.900 dolara düşüş endişelerini baskılarken altcoinlerde daha büyük kazanç potansiyelinin önünü açtı fakat riskler halen devam ediyor.

Kripto paralarda son durum

Ateşkes için vakit daralıyor ve umutlar halen sönmediğinden ABD vadelileri yükselirken petrol bir miktar geri çekildi. Özellikle ETH fiyatının bugün kilit eşiği aşmış olması umut verici. Ancak önümüzdeki günlerde kötü haber yağmuru görme potansiyelimiz yüksek. Çarşamba günü 03:00 (TSİ)’a kadar anlaşma olmazsa muhtemelen daha ağır saldırılar olacak. İran ufak uzlaşı sinyalleri verdiğinden eğer niyetleri varsa bu tarihten önce daha somut adımlar atmaları gerekiyor.

Geride bıraktığımız saatlerde İran’ın ateşkes için baskı yaptığına dair bir haber servis edildiğinden hissiyat değildi.

65 gün önce 2.300 doları kaybeden ETH direnci aşmak için deneme yapsa da 20 gündür bu seviyeye geri dönememişti. Şimdi 2.100 dolar yeniden aşıldığından 2179 dolar üstü kapanışlar görmemiz halinde tekrar direncin hedeflenmesi mümkün. Bu senaryoda 2 aydan uzun süredir devam eden sıkıcı hareketin tersine dönmesi ve 2813 doların test edilmesi beklenebilir.

Elbette ilk defa 2.100 doları (bu 65 günde) test etmedi daha önce de denemeler oldu yani bugünkü yükselişi “net bir geri dönüş” olarak görmemiz gerekiyor. Sevinmek için erken denilebilir.

Trump’ın gündemi

17:00’da Trump Beyaz Saray’daki Paskalya etkinliğine katılacak. 20:00’da Trump’ın askerlerle basın toplantısı olacak. 22:30’daysa Pesach Bayramı kutlamalarına katılacak. Yani önümüzdeki saatlerde Trump’ın çok fazla şey söylediğini göreceğiz. Eğer gerçekten İran ateşkese yaklaştıysa ABD Başkanının açıklamalarının tonunda da bunu görmeliyiz.

Yarın NY Fed’in enflasyon beklentisi yayınlanacak ve 1 yıllık beklentiyi içerdiğinden savaşın etkilerinin Fed nazarında ne ifade ettiğini göreceğiz. Çarşamba gününün ilk saatlerindeyse Trump ya anlaşma açıklayacak ya da İran’ın tüm altyapısı, üst yönetimi için büyük saldırıların başladığı açıklanacak. Hareketli saatler başladı diyebiliriz.