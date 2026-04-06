Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

6 Nisan kripto paralarda son durum ve bugün beklenenler

Bilmeniz Gerekenler

  • 65 gün önce 2.300 doları kaybeden ETH direnci aşmak için deneme yapsa da 20 gündür 2.100 dolara dönemmeişti.
  • ETH eğer 2 aylık düşüşü tersine çevirecekse kısa süre içinde 2.300 ve 2.813 dolar test edilebilir.
  • 17:00’da Trump Beyaz Saray’daki Paskalya etkinliğine katılacak. 20:00’da Trump'ın askerlerle basın toplantısı olacak. 22:30’daysa Pesach Bayramı kutlamalarına katılacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı güne 69 bin doların üzerinde devam ediyor ve altcoinler tekrar yeşile döndü. AVAX kazançlarını %5’in üzerine taşıdı ETH de nihayet 2.100 doları geri kazandı. Ethereum grafiğindeki kırılma 1.900 dolara düşüş endişelerini baskılarken altcoinlerde daha büyük kazanç potansiyelinin önünü açtı fakat riskler halen devam ediyor.

İçindekiler
1 Kripto paralarda son durum
2 Trump’ın gündemi

Kripto paralarda son durum

Ateşkes için vakit daralıyor ve umutlar halen sönmediğinden ABD vadelileri yükselirken petrol bir miktar geri çekildi. Özellikle ETH fiyatının bugün kilit eşiği aşmış olması umut verici. Ancak önümüzdeki günlerde kötü haber yağmuru görme potansiyelimiz yüksek. Çarşamba günü 03:00 (TSİ)’a kadar anlaşma olmazsa muhtemelen daha ağır saldırılar olacak. İran ufak uzlaşı sinyalleri verdiğinden eğer niyetleri varsa bu tarihten önce daha somut adımlar atmaları gerekiyor.

Geride bıraktığımız saatlerde İran’ın ateşkes için baskı yaptığına dair bir haber servis edildiğinden hissiyat değildi.

65 gün önce 2.300 doları kaybeden ETH direnci aşmak için deneme yapsa da 20 gündür bu seviyeye geri dönememişti. Şimdi 2.100 dolar yeniden aşıldığından 2179 dolar üstü kapanışlar görmemiz halinde tekrar direncin hedeflenmesi mümkün. Bu senaryoda 2 aydan uzun süredir devam eden sıkıcı hareketin tersine dönmesi ve 2813 doların test edilmesi beklenebilir.

Elbette ilk defa 2.100 doları (bu 65 günde) test etmedi daha önce de denemeler oldu yani bugünkü yükselişi “net bir geri dönüş” olarak görmemiz gerekiyor. Sevinmek için erken denilebilir.

Trump’ın gündemi

17:00’da Trump Beyaz Saray’daki Paskalya etkinliğine katılacak. 20:00’da Trump’ın askerlerle basın toplantısı olacak. 22:30’daysa Pesach Bayramı kutlamalarına katılacak. Yani önümüzdeki saatlerde Trump’ın çok fazla şey söylediğini göreceğiz. Eğer gerçekten İran ateşkese yaklaştıysa ABD Başkanının açıklamalarının tonunda da bunu görmeliyiz.

Yarın NY Fed’in enflasyon beklentisi yayınlanacak ve 1 yıllık beklentiyi içerdiğinden savaşın etkilerinin Fed nazarında ne ifade ettiğini göreceğiz. Çarşamba gününün ilk saatlerindeyse Trump ya anlaşma açıklayacak ya da İran’ın tüm altyapısı, üst yönetimi için büyük saldırıların başladığı açıklanacak. Hareketli saatler başladı diyebiliriz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Herkes düşüş beklerken kripto paralar tersine gidiyor
Bir Sonraki Yazı Strategy şirketi son alımla birlikte Bitcoin portföyünü büyüttü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

DEFI
ALTIN
BITCOIN (BTC) Kripto Para
DEFI
Kripto Para
Lost your password?