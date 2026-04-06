Herkes düşüş beklerken kripto paralar tersine gidiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Santiment’in duyarlılık sinyali çalıştı herkes düşüş beklerken Bitcoin 70 bin dolara geri döndü.
  • Kanalın tabanından uzaklaşan BTC yeniden orta alana yükseldi ve eğer 71.400 doları aşabilirse tekrar 75 bin dolar direnci test edilebilir. Düşüş başladığında hedef 62.500 dolar.
  • Çarşamba günü 03:00’da (TSİ) son tarih dolacağından ABD'nin büyük bir şey yapması bekleniyor. Petrol fiyatı artarken bu hafta ABD aylık %1 artan enflasyonla yüzleşecek. Haber akışı kriptonun aleyhine.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin fiyatı son 24 saatte 70 bin dolara kadar yükseldi ve yeni hafta için beklenenin tam tersi yönüne gidiyor. Kripto para yatırımcıları yaklaşan enflasyon raporu ve Trump’ın son tarih tehdidi nedeniyle düşüşün hızlanmasını bekliyordu. Peki yükselişine sebebi ne?

Kripto paralar yükseliyor

Pazar günü Santiment’in duyarlılık verilerini paylaşarak aşırı FUD sinyalinden bahsetmiştik. Genelde aşırı korku kripto paralar için yerel dibe işaret eder ve analistler de bu tahminde bulunuyordu. Ancak önümüzdeki günlerin haber akışı bu sefer durumun farklı olabileceği yorumlarına neden oldu. Bugün geldiğimiz noktada tarihi sinyal yine çalıştı ve BTC herkesin düşüşten emin olduğu ortamda tekrar 70 bin doları aştı.

Kanalın tabanından uzaklaşan BTC yeniden orta alana yükseldi ve eğer 71.400 doları aşabilirse tekrar 75 bin dolar direnci test edilebilir. Aksi durumda beklenen senaryonun yaşanmasıyla fiyatın 62.500 dolara geri çekilmesi gerek.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte herkes düşüşten emin olduğu için 273 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye edildi. Toplam tasfiye 325 milyon dolarda ve likidasyonlar düne göre %238 arttı. Açık pozisyonlar %6,5 yükselirken hacim %88 arttı. Cuma günü itibariyle tatil olan ABD piyasalarının ardından kripto paralar piyasa açılışını yükselişle karşılıyor.

İran halen çözülmedi

Trump dünkü paylaşımında Çarşamba günü 03:00’da (TSİ) son tarihin dolacağını yazdı. İkinci kez son tarih ertelendiği için Trump’ın belirttiği saate kadar anlaşma görememesi halinde çok büyük bir şey yapması gerekecek. Bu durum petrol fiyatının daha da artması anlamına geleceğinden kripto için düşüş vadediyor.

Diğer yandan bu hafta enflasyonun aylıkta %1 artması bekleniyor. Manşet enflasyondaki artış önümüzdeki ay da devam edecek ve enerji fiyatlarının dolaylı etkileri enflasyonu sürekli yukarı taşıyacak.

İstihdam verileri güçlü geldiğinden piyasalar da enflasyon gerçeğiyle bu hafta yüzleşeceği için Fed’in faiz artırım ihtimalinin yükselmesi bekleniyor. Dolayısıyla kripto paralar için haber akışı düşüş lehine. Bitcoin eğer büyük öncesi alıştığımız yükselişlerinden birini yapıyorsa bu çok bariz bir hareket olacak. Yatırımcıların önümüzdeki günlerde artacak volatiliteye karşı stop seviyelerini iyi değerlendirmesi gerekebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
