Strategy şirketi son alımla birlikte Bitcoin portföyünü büyüttü

Michael Saylor’ın yönetimindeki Strategy şirketi, geçen hafta boyunca toplam 4.871 Bitcoin ekledi. Yapılan alımların ortalama birim fiyatı 67.718 dolar oldu. Şirket, bu yeni alımlar için yaklaşık 329,9 milyon dolar harcadı. Satın alma işlemlerinin ayrıntılarına ilişkin bilgi kamuoyuyla paylaşıldı.

Alımın finansmanı ve mevcut portföy büyüklüğü

Alımların büyük bölümü STRC imtiyazlı hisse senetlerinin 227,3 milyon dolarlık satışı ile finanse edildi. Kalan miktarın finansmanı ise 72 milyon dolar tutarındaki adi hisse satışıyla sağlandı. Bu süreçte şirketin farklı finansal enstrümanlarla kaynak yarattığı görüldü.

Son eklemelerle birlikte Strategy’nin toplam Bitcoin portföyü 766.970 adede ulaştı. Söz konusu miktar, ortalamada 75.644 dolarlık maliyetle elde edildi. Firmanın Bitcoin varlıklarının toplam değeri 58,02 milyar dolara yaklaşmış durumda. Yazı hazırlandığı anda Bitcoin yaklaşık 69.120 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri ve kurumun sektördeki rolü

Şirketin elindeki mevcut pozisyonda yaklaşık 5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar ortaya çıkıyor. Bu zarar oranı, toplam portföy büyüklüğünün yüzde 8’ine denk geliyor. Bitcoin’in mevcut piyasa fiyatında yaşanan dalgalanmalara rağmen, kurumun elindeki varlıklar uzun vadede stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Strategy, bugüne kadar piyasadaki dijital varlıkların yüzde 3,8’ini portföyüne katmış durumda. Şirket, toplam 20,01 milyon adetlik dolaşımdaki coin’in önemli bir bölümünü elinde bulunduruyor. Bu büyüklükle Strategy, Bitcoin alanındaki en büyük kurumsal yatırımcı olma konumunu koruyor.

Kurumun son 30 günlük süreçte yaptığı yoğun alımlar, sektör analiz raporlarında da dikkat çekti. CryptoQuant tarafından yayınlanan değerlendirmeye göre, Strategy mart ayı sonuna dek 44.000 civarında Bitcoin toplamış durumda. Bu hacim, spot ETF’lerin aynı dönemde satın aldığı yaklaşık 50.000 Bitcoin’e oldukça yakın bir seviyede gerçekleşti.

Şirketin geniş portföyü ve devam eden alımları, kurumsal alanda piyasa üzerindeki etkisini artırıyor. Kripto piyasasındaki bu büyüme, özellikle büyük yatırım fonlarının pozisyonlarıyla yakından ilişkilendiriliyor.

Michael Saylor liderliğindeki kurum, ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak tanınıyor ve son yıllarda Bitcoin yatırımlarını artırarak dikkat çekti. Şirket, mevcut stratejisini teknoloji alanındaki faaliyetleriyle birlikte sürdürüyor.