Bitcoin ve Ethereum’da ETF’ler Sahneye Döndü: Zirveye Ramak Kaldı

Özet

  • Bitcoin ETF’lerine 3 Ekim’de 985 milyon dolar net giriş oldu.
  • En yüksek fon girişi 791.55 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT ETF'ine oldu.
  • Ethereum ETF'lerine ise aynı gün toplam 233.55 milyon dolar giriş oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


ABD’deki spot Bitcoin $124,408.17 ETF’lerine 3 Ekim’de toplam 985.08 milyon dolar net giriş oldu. Akışta aslan payını 791.55 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT ETF’i aldı. Aynı gün Ethereum $4,583.49 ETF’lerine 233.55 milyon dolar girişte oldu ve ETH tarafında kısa vadeli iştahın görece zayıfladığı görüldü. Bitcoin ETF’lerinde gün içinde toplam işlem hacmi 7.5 milyar dolar eşiğini aştı. Dahası Bitcoin ETF pazarının net varlık büyüklüğü 164.5 milyar dolar seviyesine çıktı. En büyük kripto paranın fiyatı ise tarihi zirveye yaklaşık yüzde 1,1 mesafede, 122.500 dolar civarında işlem görüyor.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’lerine Girişler ve Fiyata Etkisi
2 Ethereum ETF’lerine İlgi Düşük Kaldı

Bitcoin ETF’lerine Girişler ve Fiyata Etkisi

SoSoValue verilerine göre 3 Ekim’de Bitcoin ETF’lerine toplam 985.08 milyon dolarlık net giriş oldu. Ürün bazında IBIT‘e 791.55 milyon dolar, FBTC‘ye 69.58 milyon dolar, ARKB‘ye 35.48 milyon dolar, HODL‘a 26.04 milyon dolar, BITB‘ye 24.03 milyon dolar, Grayscale BTC‘ye 20.11 milyon dolar ve GBTC‘ye 18.29 milyon dolar giriş oldu. ETF’ler tarafında ortaya çıkan tablo kurumsal talepte liderliğin IBIT’te olduğunu işaret ediyor. Gün içi işlem hacmi ile şişen piyasa payı sayesinde Bitcoin likiditesinde ETF’lerin rolü güçlenmiş durumda.

Bitcoin ETF’leri

Fiyat cephesinde Bitcoin, Ekim açılışında artarak hızlanan ETF girişleriyle birlikte 120.000 doların üzerine taşındı ve yaz aylarında görülen zayıflık önemli ölçüde telafi edildi. Spot piyasadaki ivme fiyatı rekor seviyenin eşiğine kadar taşıdı. Kimi borsalarda Bitcoin’in fiyatı 123.000 dolar bandına kadar çıktı.

Ethereum ETF’lerine İlgi Düşük Kaldı

Ethereum tarafında ise ETF’lere 3 Ekim’de toplam 233.55 milyon dolarlık net giriş oldu. Girişlerin büyük kısmını 206.71 milyon dolarla BlackRock’ın ETHA’sı çekti. Grayscale’in ETH‘sine 17.88 milyon dolar, Fidelity’nin FETH‘sine 5.65 milyon dolar, VanEck’in ETHV‘sine ise 3.31 milyon dolar giriş oldu. Yalnızca dört ETF’in günü pozitif kapatması talebin belirli ürünlerde yoğunlaştığını gösterdi. Bununla birlikte fon akışı bir gün önceye kıyasla yavaşladı.

Ethereum ETF’leri

İşlem hacmi tarafında Ethereum ETF’leri 2.28 milyar doların biraz üzerinde hacme ulaştı ve ETF’lerin toplam net varlık büyüklüğü 30.57 milyar dolara ulaştı. ETH’nin fiyatı 4.500 dolar civarına yükselirken, Blockchain içi faaliyet ve ETF kanalından gelen fon akışlarının birlikte çalıştığı göze çarpıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
