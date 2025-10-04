COINBASE

Coinbase Federal Şemsiye Altında Girmek İçin Harekete Geçti: OCC Başvurusu Geldi

Özet

  • Coinbase, 3 Ekim'de OCC'ye ulusal tröst şirketi ruhsatı için başvuru yaptı.
  • Başvuru duyurusunda banka lisansı peşinde olunmadığı açıkça ifade etti.
  • Hedef, denetimi sadeleştirip kripto para ile geleneksel finansı daha güvenli ve uyumlu biçimde entegre etmek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

ABD’deki en büyük kripto borsası Coinbase, 3 Ekim’de günü yaptığı açıklamada, Para Birimi Denetleme Ofisi’nden (OCC) ulusal tröst şirketi statüsü için başvuru sürecini başlattığını duyurdu. Şirket, federal ölçekte tek bir çatı altında denetimle yeni ürünlerin gözetimini sadeleştirmeyi ve kripto paraları geleneksel finansla daha düzenli bir zeminde buluşturmak istiyor. Kurumsal ürünlerden sorumlu başkan yardımcısı Greg Tusar, OCC ruhsatının yenilik kapasitesini artıracağını belirtirken, Coinbase’in banka olmayı hedeflemediğini vurguladı.

İçindekiler
1 Coinbase’in OCC’ye Yaptığı Ulusal Tröst Şirketi Başvurusu
2 Geleneksel Finansla Entegrasyon Hedefi

Coinbase’in OCC’ye Yaptığı Ulusal Tröst Şirketi Başvurusu

Coinbase’in hedeflediği ulusal tröst şirketi ruhsatı eyalet bazlı izinlerden farklı olarak, ülke genelinde tek tip bir gözetim ve düzenleyici muhatap sağlayacak. Şirket, federal kapsamlı yetkiyle saklama, kurumsal hizmetler ve yeni ürün tekliflerinin onay süreçlerini hızlandırmayı planlıyor. Süreç, OCC’nin uygunluk, risk yönetimi, sermaye yeterliliği ve müşteri varlıklarının korunması gibi başlıklarda yapacağı incelemelerle ilerleyecek.

Tusar’a göre ruhsat, kurumsal müşterilerin beklentilerine cevap veren güvenlik ve denetim standartlarını tek noktada birleştirecek. Coinbase, bankacılık lisansına yönelmediğinin altını çizdi. Amaç mevduat kabul etmek veya kredi vermekten çok kripto paralar temelli saklama ve altyapı hizmetlerinde düzenlemeye uyumlu büyümek. Sektör genelinde federal ölçeğe geçiş eğilimi güçleniyor. Paxos, BitGo, Ripple $3.05 ve Circle gibi aktörler de son dönemde OCC nezdinde benzer başvurular yaptı.

Geleneksel Finansla Entegrasyon Hedefi

Coinbase, OCC ruhsatını kripto para ile geleneksel finans arasındaki iş akışlarını güvenli ve şeffaf biçimde birleştirmenin anahtarı olarak görüyor. Tek düzenleyici temas noktası yeni kurumsal ürünlerin piyasaya sürülmesinde denetim farklarını azaltabilir ve uyum maliyetlerini öngörülebilir hale getirebilir. Bu da saklama, ticaret sonrası hizmetler ve kurum içi risk kontrollerinde standartlaşmayı öne çıkaracak.

Şirket, düzenleyici netliğin yatırımcı güvenini artırdığını savunarak, kurumsal sermayenin piyasaya girişinde belirsizliğin azaltılmasına odaklanıyor. Federal çerçeveye geçiş kıyaslanabilir raporlama ve denetim mekanizmalarıyla birlikte, hem ürün yaşam döngüsünün hem de müşteri güvenliğinin güçlenmesine katkı sunabilir. Coinbase’in başvurusu Washington merkezli OCC’nin değerlendirmesine tabi olacak ve onay çıkması halinde ulusal düzeyde faaliyetlerinin kapsamını genişletme imkanı sağlayacak.

8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
