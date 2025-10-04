Discord Kullanıcılarına 4 Ekim Veri Sızıntısı Şoku, Kripto Para Yatırımcıları Dikkat



Kripto para yatırımcılarının da yoğun biçimde kullandığı Discord uygulaması birkaç dakika önce veri sızıntısı uyarısında bulundu. Bu kripto para yatırımcıların direkt olarak ciddi anlamda ilgilendirmese de dolaylı sonuçları endişe verici olabilir. Discord veri sızıntısı neyse ki tüm kullanıcı bilgilerini kapsamıyor.

Discord Veri Sızıntısı

Şirketin müşterilere gönderdiği maile göre üçün taraf müşteri hizmetleri ortakları sebebiyle sınırlı bir veri sızıntısı yaşandı. Müşteri hizmetleri veya güvenlik birimi aracılığıyla Discord ile iletişime geçen kullanıcıların aşağıdaki bilgileri ele geçirildi. Saldırganlar ele geçirdikleri verileri ifşa etme tehdidiyle Discord yetkililerinden fidye ödemesi talep etti.

İsim

Kullanıcı Adı

Mail

Kredi Kartı Numarasının Sınırlı Bölümü

IP Adresi

Müşteri hizmetleriyle mesajlaşmalar

Müşteri hizmetleriyle iletişime geçen bazı kullanıcıların kimlik görselleri de sızdırılan veriler arasında. Tam kredi kartı bilgileri ve kullanıcı şifreleri sızıntıdan etkilenmedi.

Ne Yapılabilir?

Eğer Discord size bir uyarı maili gönderdiyse sızıntıdan etkilendiğiniz için bunu yaptı. Kimlik görselinizi paylaştıysanız saldırganlar bunu KYC, AML politikaları daha zayıf borsalarda kullanabilir. Ayrıca mail adresiniz de dolandırıcıların hedefi haline gelebilir. Buradaki asıl sorunlardan biri gerçek isim bilgileri ile mail adreslerinin eşleştirilmesi.

Hedef odaklı çalışan Lazarus gibi saldırganlar bu verilerle popüler kripto protokollerin yöneticilerine saldırılar düzenleyebilir. Daha önce birçok kez kişisel mail adreslerini ele geçiren saldırganların kripto para yatırımcılarının ve protokol ekip üyelerini hedef alarak saldırılara imza attığını gördük.

O halde Discord uyarı mailinin ardından en kötü senaryoyu düşünerek mail şifrenizin zorluk seviyesini kontrol etmeniz ve 2 faktörlü doğrulamayı aktifleştirmeniz yararlı olabilir. Ayrıca Discord’da popüler bir kullanıcıysanız size özel senaryolarla hazırlanmış phishing maillerinin hedefi olabilirsiniz.

Son olarak anonim kimliğe sahip kullanıcıların bir kısmı da bu sızıntıyla ifşa olmuş oldu. Kriptoda tanınmış bazı isimler eğer Discord müşteri hizmetleriyle etkileşime girdiyse önümüzdeki günlerde verilerin halka açık yayınlanmasıyla (fidye alamayınca genelde bunu yaparlar) onların da kimlikleri ortaya çıkabilir.