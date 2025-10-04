Güvenlik

Discord Kullanıcılarına 4 Ekim Veri Sızıntısı Şoku, Kripto Para Yatırımcıları Dikkat

Özet

  • Discord bazı kullanıcıları ilgilendiren sınırlı veri sızıntısı yaşadı.
  • Discord müşteri hizmetleriyle etkileşim kuran kullanıcılar sızıntıdan etkilendi ve uyarı maili gönderildi.
  • Kredi kartı bilgileri ve şifre gibi hassas bilgiler sızıntıdan etkilenmedi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto para yatırımcılarının da yoğun biçimde kullandığı Discord uygulaması birkaç dakika önce veri sızıntısı uyarısında bulundu. Bu kripto para yatırımcıların direkt olarak ciddi anlamda ilgilendirmese de dolaylı sonuçları endişe verici olabilir. Discord veri sızıntısı neyse ki tüm kullanıcı bilgilerini kapsamıyor.

İçindekiler
1 Discord Veri Sızıntısı
2 Ne Yapılabilir?

Discord Veri Sızıntısı

Şirketin müşterilere gönderdiği maile göre üçün taraf müşteri hizmetleri ortakları sebebiyle sınırlı bir veri sızıntısı yaşandı. Müşteri hizmetleri veya güvenlik birimi aracılığıyla Discord ile iletişime geçen kullanıcıların aşağıdaki bilgileri ele geçirildi. Saldırganlar ele geçirdikleri verileri ifşa etme tehdidiyle Discord yetkililerinden fidye ödemesi talep etti.

  • İsim
  • Kullanıcı Adı
  • Mail
  • Kredi Kartı Numarasının Sınırlı Bölümü
  • IP Adresi
  • Müşteri hizmetleriyle mesajlaşmalar

Müşteri hizmetleriyle iletişime geçen bazı kullanıcıların kimlik görselleri de sızdırılan veriler arasında. Tam kredi kartı bilgileri ve kullanıcı şifreleri sızıntıdan etkilenmedi.

Ne Yapılabilir?

Eğer Discord size bir uyarı maili gönderdiyse sızıntıdan etkilendiğiniz için bunu yaptı. Kimlik görselinizi paylaştıysanız saldırganlar bunu KYC, AML politikaları daha zayıf borsalarda kullanabilir. Ayrıca mail adresiniz de dolandırıcıların hedefi haline gelebilir. Buradaki asıl sorunlardan biri gerçek isim bilgileri ile mail adreslerinin eşleştirilmesi.

Hedef odaklı çalışan Lazarus gibi saldırganlar bu verilerle popüler kripto protokollerin yöneticilerine saldırılar düzenleyebilir. Daha önce birçok kez kişisel mail adreslerini ele geçiren saldırganların kripto para yatırımcılarının ve protokol ekip üyelerini hedef alarak saldırılara imza attığını gördük.

O halde Discord uyarı mailinin ardından en kötü senaryoyu düşünerek mail şifrenizin zorluk seviyesini kontrol etmeniz ve 2 faktörlü doğrulamayı aktifleştirmeniz yararlı olabilir. Ayrıca Discord’da popüler bir kullanıcıysanız size özel senaryolarla hazırlanmış phishing maillerinin hedefi olabilirsiniz.

Son olarak anonim kimliğe sahip kullanıcıların bir kısmı da bu sızıntıyla ifşa olmuş oldu. Kriptoda tanınmış bazı isimler eğer Discord müşteri hizmetleriyle etkileşime girdiyse önümüzdeki günlerde verilerin halka açık yayınlanmasıyla (fidye alamayınca genelde bunu yaparlar) onların da kimlikleri ortaya çıkabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SPELL Saldırıya Uğradı, Milyon Dolarlık Zarar ve GoPlus Security Uyarısı

Film Gibi Olay: Evlerini Basıp 8 Milyon Dolarlık Kripto Parayı Gasp Ettiler

X (Twitter) Çalışanına Rüşvet, Kripto Para Dolandırıcıları İfşa Oldu

Kimsenin Konuşmadığı Tehlike, Monero’da 36 Dakikalık İşlem Silindi Sırada Bitcoin Var!

Altcoin’in Kurucusunun Cüzdanı Hacklendi: 1.35 Milyon Dolar Çalındı

Uyarı: Kripto Donanım Cüzdan ve DEX Kullananlar Bir Süre İşlem Yapmasın

DeFi Piyasasında Çifte Gelişme: Venus Fonları İade Etti, Nemo Saldırıya Uğradı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Ripple’ın Ardından Coinbase Borsası ABD Para Birimi Denetçisi Ofisi’ne Başvurdu
Bir Sonraki Yazı Coinbase Federal Şemsiye Altında Girmek İçin Harekete Geçti: OCC Başvurusu Geldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SPELL Saldırıya Uğradı, Milyon Dolarlık Zarar ve GoPlus Security Uyarısı
Güvenlik
Kanıt: 2025 Altcoin Boğası Gerçekten Geliyor
ALTCOIN
Son Dakika: Binance 5 Ekim Kripto Para Listeleme Duyurusu
BINANCE
6-12 Ekim Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Kripto Para

Lost your password?