Ripple’ın Ardından Coinbase Borsası ABD Para Birimi Denetçisi Ofisi’ne Başvurdu

Kripto para şirketleri Trump’ın göreve gelmesinin ardından sağlanan kolaylıkları uzun vadeli başarıya çevirmek istiyor. Bunun için işleriyle ilgili lisanslara başvurmaları oldukça mantıklı. Gelecekte ABD Başkanı değiştiğinde lisansları onlarla olacak ve işleri büyütmek için bu lisanstan yararlanabilecekler. Circle ve Ripple $3.01’ın ardından Coinbase borsası da tam olarak bunu yapıyor.

Coinbase Lisans Başvurusu

Borsa son yaptığı başvuruyla büyük bir adım attı. Federal gözetim altına girerek kurumsal finansal hizmetler sunabilmek isteyen Coinbase borsası tröst banka tüzüğü lisansı için ABD Para Birimi Denetçisi Ofisi’ne (OCC) başvuruda bulundu.

Peki bu neyi değiştirecek? Şirket her eyalette ayrı lisans alma zahmetinden kurtuluyor. Varlık saklama hizmetlerinin ötesinde ödemeler ve uzlaştırma gibi faaliyetlere genişleme imkanı buluyor. Bildiğimiz türden banka lisansının aksine bu lisans onaylanırsa Coinbase borsası mevduat kabul edebilen bir borç veren haline gelecek.

Yani banka olma gibi bir niyeti yok ancak büyümek için OCC lisansı fazlasıyla işlerine yarayacak. Kurumsal hizmetlerden sorumlu Başkan Greg Tusar şunları söyledi;

“Banka olmayacağız, niyetimiz bu değil. Net kuralların ve müşterilerimizin güveninin Coinbase’in uygun gözetim ve güvenliği sağlarken güvenle yenilik yapmasını sağlayacağına inanıyoruz.”

Kripto Para Şirketleri ABD

OCC lisansı için Coinbase yalnız değil. Süreci daha önce başlatanlar var. 75 milyarlık arzı birkaç saat önce aşan USDC’nin arkasındaki şirket olan Circle bunlardan biri. Haziran ayında başvuru yaptılar. Temmuz ayında ise Ripple bu başvuruyu yaptı. Tüm bunlar kripto ve geleneksel finansı birleştirme işinde tam yetkiye sahip şirketlerin doğması için atılan adımlar.

Coinbase hükümet dahil birçok büyük ortağa kripto hizmetleri zaten veriyor. Ripple bankalara odaklanıyor ve Circle da kendi stablecoini le ödeme hizmetlerinde rol almak istiyor. USDC GENIUS uyumlu en büyük stablecoin olduğu için avantajlı.

Tether merkezini El Salvador’a taşıdı. Ayı piyasalarının ortasında kripto şirketlerinin bankalarla çalışması güçleşirken şirket geleceğini garanti altına almak istedi ancak Trump’ın göreve gelmesi bu adımı gereksiz kıldı. Şimdi o da USAT isimli yeni stablecoini ile bölgede GENIUS uyumlu hizmet vermeye hazırlanıyor. Üstelik 500-666 milyar dolar değerlemeyle yatırım toplama süreci devam ediyor.