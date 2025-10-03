COINBASE

Ripple’ın Ardından Coinbase Borsası ABD Para Birimi Denetçisi Ofisi’ne Başvurdu

Özet

  • Coinbase OCC lisansı için başvuru yaptı.
  • Borsa banka olmak istemiyor ancak anlık ödemeler ve diğer hizmetler için bu lisansın getirdiği faydalarla ürünlerini geliştirecek.
  • Ripple ve Circle da OCC lisansına Haziran, Temmuz ayında başvuru yaptı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto para şirketleri Trump’ın göreve gelmesinin ardından sağlanan kolaylıkları uzun vadeli başarıya çevirmek istiyor. Bunun için işleriyle ilgili lisanslara başvurmaları oldukça mantıklı. Gelecekte ABD Başkanı değiştiğinde lisansları onlarla olacak ve işleri büyütmek için bu lisanstan yararlanabilecekler. Circle ve Ripple $3.01’ın ardından Coinbase borsası da tam olarak bunu yapıyor.

İçindekiler
1 Coinbase Lisans Başvurusu
2 Kripto Para Şirketleri ABD

Coinbase Lisans Başvurusu

Borsa son yaptığı başvuruyla büyük bir adım attı. Federal gözetim altına girerek kurumsal finansal hizmetler sunabilmek isteyen Coinbase borsası tröst banka tüzüğü lisansı için ABD Para Birimi Denetçisi Ofisi’ne (OCC) başvuruda bulundu.

Peki bu neyi değiştirecek? Şirket her eyalette ayrı lisans alma zahmetinden kurtuluyor. Varlık saklama hizmetlerinin ötesinde ödemeler ve uzlaştırma gibi faaliyetlere genişleme imkanı buluyor. Bildiğimiz türden banka lisansının aksine bu lisans onaylanırsa Coinbase borsası mevduat kabul edebilen bir borç veren haline gelecek.

Yani banka olma gibi bir niyeti yok ancak büyümek için OCC lisansı fazlasıyla işlerine yarayacak. Kurumsal hizmetlerden sorumlu Başkan Greg Tusar şunları söyledi;

“Banka olmayacağız, niyetimiz bu değil. Net kuralların ve müşterilerimizin güveninin Coinbase’in uygun gözetim ve güvenliği sağlarken güvenle yenilik yapmasını sağlayacağına inanıyoruz.”

Kripto Para Şirketleri ABD

OCC lisansı için Coinbase yalnız değil. Süreci daha önce başlatanlar var. 75 milyarlık arzı birkaç saat önce aşan USDC’nin arkasındaki şirket olan Circle bunlardan biri. Haziran ayında başvuru yaptılar. Temmuz ayında ise Ripple bu başvuruyu yaptı. Tüm bunlar kripto ve geleneksel finansı birleştirme işinde tam yetkiye sahip şirketlerin doğması için atılan adımlar.

Coinbase hükümet dahil birçok büyük ortağa kripto hizmetleri zaten veriyor. Ripple bankalara odaklanıyor ve Circle da kendi stablecoini le ödeme hizmetlerinde rol almak istiyor. USDC GENIUS uyumlu en büyük stablecoin olduğu için avantajlı.

Tether merkezini El Salvador’a taşıdı. Ayı piyasalarının ortasında kripto şirketlerinin bankalarla çalışması güçleşirken şirket geleceğini garanti altına almak istedi ancak Trump’ın göreve gelmesi bu adımı gereksiz kıldı. Şimdi o da USAT isimli yeni stablecoini ile bölgede GENIUS uyumlu hizmet vermeye hazırlanıyor. Üstelik 500-666 milyar dolar değerlemeyle yatırım toplama süreci devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Coinbase Federal Şemsiye Altında Girmek İçin Harekete Geçti: OCC Başvurusu Geldi

DEX Entegrasyonu Büyüyor: Coinbase, Altcoin 1inch ile El Sıkıştı

Son Dakika: Listeleme Müjdesiyle Anoma (XAN) Yüzde 50 Arttı, XAN Coin Nedir?

Son Dakika: Coinbase Borsası Centrifuge (CFG) ve TROLL (TROLL)’ü Listeleyecek

Web’de Yeni Ödeme Dönemi: Cloudflare ve Coinbase x402 Protokolü İçin Harekete Geçti

Son Dakika: 18 Eylül Kripto Para Listeleme Duyurusu

Coinbase’ten ABD Adalet Bakanlığı’na Kripto Para Çağrısı: Çözüm Olacak mı?

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Roman: Yükselecek Dediğim İçin Abartmayın Kripto Paralarda Benim Senaryom Aynı
Bir Sonraki Yazı Discord Kullanıcılarına 4 Ekim Veri Sızıntısı Şoku, Kripto Para Yatırımcıları Dikkat
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SPELL Saldırıya Uğradı, Milyon Dolarlık Zarar ve GoPlus Security Uyarısı
Güvenlik
Kanıt: 2025 Altcoin Boğası Gerçekten Geliyor
ALTCOIN
Son Dakika: Binance 5 Ekim Kripto Para Listeleme Duyurusu
BINANCE
6-12 Ekim Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Kripto Para

Lost your password?