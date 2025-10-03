Roman: Yükselecek Dediğim İçin Abartmayın Kripto Paralarda Benim Senaryom Aynı



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bitcoin $122,485.31 122 bin dolar üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor ve günlük kapanışa yaklaşık 1 saat kaldı. BNB bu sırada 1300 dolara ilerliyor. Altcoinler için güzel bir hafta sonu olabilir. Elbette kısa vadede bu hissiyatın devam etmesine bağlı olarak. Teknoloji hisselerindeki artış kriptoyu destekliyor ve yapay zeka anlaşmaları risk piyasalarındaki iyimserliği katladı.

Bitcoin Yükselişi Bitti Mi?

Analistler kısa, orta ve uzun vadeli görünüme dair değerlendirmeler yapar. Bu zaman zaman çelişki gibi de görünebilir. Örneğin aylık grafikteki yapının bozulduğunu söyleyen ve bu yüzden risk oranı artarken ödül oranının azaldığından bahseden bir analist kısa vadede bullish olabilir. Ya da tam tersi.

Roman Trading bunun için iyi bir örnek. Kısa vadede yükselişi doğru tahmin eden analist son değerlendirmesinin üzerine bir uyarı paylaştı.

“Görünüşe göre, bunu anlayamayacak kadar inanılmaz derecede aptal insanlar var, o yüzden bunu açık bir dille ifade edeyim. Kısa vade, tersine dönüşe dayalı olarak yükselişe geçti. Bu, makro görüşümü DEĞİŞTİRMİYOR. Makro yükselişin sona erdiğine hala kesin olarak inanıyorum, bu yüzden spot pozisyonumu sattım. Birden fazla zaman diliminde işlem yapmayı öğrenin ve basit işlem tekniklerini anlamadığınız için bana palyaço demeyi bırakın.”

Uzun vadede Bitcoin özelinde yükselişin sona erdiğinden kesin biçimde emin olduğunu söyleyen analistin yanılıp yanılmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz. BTC eğer 135 bin dolar ve üzerinde yeni zirvelere giderse bu 200 bin dolar hedefli ütopik hareketin devamı şeklinde yorumlanacak. Roman Trading ise 125 bin dolar ve üzerinde çok büyük bir yeni ATH olmayacağı fakat altcoinlere likiditenin kaymasıyla son çeyrekte altcoin boğası göreceğimizi söylüyor. Bakalım zaman onu haklı çıkaracak mı?

XRP ve Aster

Hafta sonuna girerken farklı analistlerin XRP ve Aster Coin için görüşlerine kısaca göz atalım. Hacimler hafta sonunda zayıflayacak ancak BTC’de kar satışları başlar ve yatırımcılar altcoinlere yönelirse (altcoin boğası dediğimiz şey budur) bazı hareketler görebiliriz. Orta ve uzun vadede XRP Coin için Mikybul aşağıdaki grafiği paylaşarak 21 doların en iyimser tahmini olduğunu ancak döngü bitmeden 6-10 dolar aralığının görülebileceğini yazdı.

Lark Davis ise son birkaç haftanın popüler altcoini Aster ile ilgileniyor. Boğa bayrağından kurtulmak üzere olan altcoin için 2,4 dolar üstü kapanışlarla 2,96 doları hedefliyor.