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  •   Önde Gelen Altcoin’in Fiyatı Büyük Değişiklikler ve Heyecan Verici Yenilikler Sonrası Yükselişe Geçti!

Önde Gelen Altcoin’in Fiyatı Büyük Değişiklikler ve Heyecan Verici Yenilikler Sonrası Yükselişe Geçti!

Özet

  • Önde gelen altcoin ağı Hedera Hashgraph (HBAR), MetaMask cüzdan desteğini aktifleştirdiğini duyurdu.
  • Ayrıca ağ üzerinde dev finans kurumlarıyla stablecoin transferleri için testler yapıldığı açıklandı.
  • Tüm bu yenilikler ve gelişmelerin açıklanması sonrası HBAR fiyatı yüzde 5'in üzerinde yükseldi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:40
18 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Merkeziyetsiz halka açık bir ağ olan Hedera Hashgraph (HBAR), kısa süre önce HIP-583 aracılığıyla MetaMask cüzdan desteğini sunarak kapsamını artırdığını duyurdu. Hedera Hashgraph ayrıca Shinhan Bank, SCB TechX ve diğer finans kurumlarıyla yapılan iş birliği içinde stablecoin transferleri için başarılı bir kavram kanıtlamasının (PoC) pilot aşamasını tamamladığını açıkladı.

Hedera Hashgraph, MetaMask Desteğini Kullanıma Aldı

Hedera Hashgraph’ın son entegrasyonu ile kullanıma alınan MetaMask desteği, önde gelen kripto para cüzdanı kullanıcılarının ağ üzerindeki dApp’lerine (merkeziyetsiz uygulamalara) sorunsuz bir şekilde erişmeleri ve kullanmaları için heyecan verici fırsatlar sunuyor. Hedera Hashgraph ekosistemi, bu entegrasyona hazırlık olarak JSON-RPC özellikli cüzdanlar ve uygulamalar için destek sunacak.

Yapılacak güncellemeler arasında HBAR‘ın 0x hesaplarına ve hesaplarından aktarımı, güncellenmiş token ilişkilendirmeleri aracılığıyla daha iyi kullanılabilirlik, MetaMask ile gelişmiş bağlantı ve Ethereum Sanal Makine (EVM) araçlarıyla uyumluluk gibi değişiklikler yer alıyor.

Önde gelen Ethereum cüzdanı ve merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasına açılan bir kapı olan MetaMask, artık kullanıcılarının Hedera Hashgraph’ın merkeziyetsiz uygulamalarını sorunsuz bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.

Stablecoin Transferlerinin Pilot Aşamasını Tamamlandı

Öte yandan Hedera Hashgraph, dağıtık defter teknolojisinin (DLT) kullanımı yoluyla sınır ötesi para transferlerinin kolaylaştırılması testlerine aktif katılım sağladı. Ağ, Shinhan Bank, SCB TechX ve diğer çeşitli finans kuruluşlarıyla iş birliği içinde, yakın zaman önce stablecoin transferleri için kavram kanıtının (PoC) pilot aşaması tamamlandı.

Shinhan Bank, SCB TechX ve Tayvan’ın en büyük finans kuruluşu, Hedera Hashgraph’ın son derece verimli ve çevre dostu açık kaynaklı halka açık ağından faydalanarak bu öncü girişimde iş birliği yaptılar. Pilot uygulama sırasında platform gerçek zamanlı mutabakat sağladı ve üç para birimi için gerçek zamanlı döviz kurlarını sorunsuz bir şekilde entegre etti: Tayland bahtı (THB), yeni Tayvan doları (NTD) ve Güney Kore wonu (KRW).

PoC, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile tamamen uyumlu ve EVM kullanan herhangi bir stablecoin ihraççısının ileriye dönük olarak çerçeveden yararlanmasını sağlıyor.

Hedera Hashgraph ağının yerel varlığı HBAR, tüm bu değişikliklerin ve yeniliklerin duyurulmasıyla yönünü yukarı çevirdi. Önde gelen altcoin, son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde yükselişle 0,055 dolara kadar çıktı.

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