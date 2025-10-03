Pandemideki Gibi Para Pompalanacak, Kripto Para Yükselişi Bu Yüzden



Ekim ayı kripto paralar için tam da beklendiği gibi başladı ve Uptober hikayesi tekrar gerçeğe dönüşüyor. Eylül ayının kazançla kapanmasının ardından çok fazla analist Ekim ayında daha büyük kazançlar görmeyi bekliyordu. Haber akışının da bunu desteklemesiyle Bitcoin $120,326.87 122 bin dolar üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Peki pandemi ile bağlantısı ne?

Kripto Paralarda Pandemi Yükselişi

Para bollaştığında arzı kıt varlıklar büyük yükseliş yaşar. Pandemi döneminde verilen destek çeklerinin tetiklediği yükseliş bunun son örneğiydi. Trump daha fazlasını yapacak. Son yükselişin de sebebi olan duyuru saatler önce geldi. Bu duyuruya göre Trump ABD vatandaşlarına teşvik çekleri vermeyi planlıyor.

Gümrük vergilerinden elde edilen on milyarlarca dolarlık gelirin 1000-2000 dolarlık çeklerle vatandaşa dağıtıldığı onlarla insanların nakit paraya ulaşıp harcama yaptığı günlere ilerleyeceğiz. Peki 2 bin dolarlık çekini alan vatandaşlar arzı kıt varlıklara yatırım yapmaya başladığında ne olacak?

Elbette paranın bollaşmasına sebep olan bu tarz adımlar arzı kıt varlıkların daha büyük kazançlar elde etmesini sağlayacaktır. Sadece bu da değil. Trump piyasalara daha fazla likidite sürmek için kendi resminin basılı olduğu 1 dolarlık madeni paralar basacak.

Hazine Bakanlıkları madeni paraları basmaktan sorumludur ve eğer Trump önümüzdeki yıl yapılacak ara seçimleri kazanmak istiyorsa yüksek faizler altında ezilen vatandaşları bu şekilde desteklemeli. Seçim stratejisi olarak son derece mantıklı olan bu hamle daha fazla likidite, daha fazla yükseliş demek.

ABD Ekonomisi ve Kripto Yükselişi

Ekim ayında faizlerin inmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Üstelik hükümet kapanmasının durdurmayı amaçlayan yasa gerekli desteği almadı. Yani birkaç hafta daha kapanmanın sürdüğünü görebiliriz. Bu süreçte yeni raporlar yayınlanmayacak, tıpkı bugün Tarım Dışı İstihdam raporunun yayınlanmaması gibi.

Sürekli Fed’in ikili görevinden ve bunun bir terazinin iki kolunda olduğundan bahsediyoruz. 2 aydır istihdam kolu ağır bastığı için Fed geçen ay faiz indirirdi ve kefeler eşitlenmedi. ADP verisi işgücü piyasalarının 4,5 yılın en kötü seviyelerinde olduğunu doğruladı. Üstelik düşük işe alımlar olası işten çıkarma dalgalarıyla işsizliğin sıçramasına sebep olabilecek bir bomba gibi.

Faizler düşüyor, halka para dağıtılıyor ve sonuç olarak kripto paralar yükseliyor. Her şey fazlasıyla net.