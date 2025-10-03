Ünlü Analistler Kripto Para Yükselişini Nasıl Değerlendiriyor? 3 Ekim 2025



Trump’ın Çin ve Rusya ile gerilimi şimdilik duruldu. Bitcoin $120,326.87 fiyatı 124 bin sınırına ilerliyor ve herkes bu testin nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. Eğer yeniden başarısızlıkla sonuçlanırsa bu yeterince yükseliş yaşayamayan altcoinler için daha fazla düşüş anlamına gelecek. Bugün öne çıkan farklı analistlerin güncel duruma dair değerlendirmelerini ele alacağın.

Fed Açıklamaları

Fed üyeleri kapanma sebebiyle açıklanmayan ekonomi verilerine rağmen Ekim ayında faiz kararının verebilecek veriye sahip olduklarını söylüyor. Yükselişin temel sebebi yeniden başlayan faiz indirimleri ve son istihdam rakamları olduğu için Fed’in devam eden açıklamaları da önemli. Jefferson devam eden konuşmasının önemli satırbaşlarında şunları söyledi;

“Tarifelere verilen tepki şu ana kadar sınırlı kaldı, ancak fiyat seviyesindeki düzeltmenin tahmin edilenden daha uzun sürmesi muhtemel. Fed, görevini yerine getirmek için yeterli bilgiye sahip. Ekim toplantısına girerken iyi bilgilendirilmiş olacağız. Yapay zeka ve üretkenlik üzerindeki olası etkisini mümkün olduğunca anlamaya çalışıyorum. Geçmişteki eksiklikleri telafi etmek için enflasyonu hedefin üzerinde tutmak pratik olmadığı ortaya çıktı. Çerçeveden “ortalama” kelimesini çıkarmak önemliydi. Bunun ne anlama geldiğini anlatmak zordu.”

Logan ise birkaç dakika önce “Faiz indirimleri konusunda gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor” dedi ve enflasyon halen büyük bir risk olarak masada durduğundan bahsetti.

Bitcoin Analist Yorumları

121.500 dolar üstü kısa vadeli kapanışlar sürüyor ve 124 bin dolar testinin ardından kilit bölgenin korunması önemli. Eğer kısa vadeli yatırımcılar düşüşün derinleşebileceği endişesine kapılırsa birkaç günlük kazançlarını garanti altına almak için hızla satışa yönelebilir. Alex Krüger güncel durumu ele alarak şunları yazdı;

“120K, en azından bir süre için, kaldıraç oranlarının yükseldiği 122K’da bir kırılma gördüğümüz için tekrar işlem görmemelidir. 120K tekrar işlem görürse, destek görevi görmekten ziyade, biraz kaldıraçlı bir temizlik beklemelisiniz. Asla yuvarlak rakamları destek olarak görmeyin, bu acemilerin yaptığı bir şeydir. Bu yüzden, bu hafta başında yazdığım gibi, kırılmayı öngörerek 120K’nın *altında* pozisyon alınmalıydı. Herkese iyi hafta sonları dilerim.”

ANBESSA da yukarıdaki grafiği paylaşarak konsolidasyon ve yükseliş tahmininde bulundu.

“123 bin dolara geri döndük, üçüncü test, biraz konsolidasyon ve ardından yükseliş bekliyorum.”