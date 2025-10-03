3 Ekim: Kripto Kahini Olacakları Açıkladı, BTC Rekor Fiyatın Eşiğinde



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bitcoin (BTC) $120,326.87 123.864 dolara kadar ulaştı ve tüm zamanların rekor seviyesini aşmasına bin dolardan az kaldı. Altcoinler için daha fazla cesaret pompalayan bu yükseliş grafiklerin genelini etkiledi. BTC ATH seviyesini aşabilirse bu Ekim ayı için hiç şaşırtıcı olmayan bir şey olacak. Peki kripto para kahini ne diyor?

Bitcoin ATH Seviyesinde

124.474 dolarda tüm zamanların rekor fiyatına ulaşan BTC şimdi 123.900 dolara dayandı. Eğer güçlü kar satışları başlamazsa fiyatın ATH bölgesini aşarak yeni rekorları birkaç saat sonra kırması bekleniyor. ETF akışı oldukça güçlü ve günlük kapanışa ilerlerken kripto paralar aleyhine bir gelişme görmedik.

Üstelik Putin’in dünkü restinin ardından Trump korkulduğu gibi sert açıklamalar veya yaptırım duyuruları da şimdilik yapmadı. BNB 1.300 doları hedefliyor ve 1.150 doları çoktan aştı, SOL 235 dolarda ve DOGE 0,255 dolar üstü kapanışlara devam ediyor. Altcoinlerin genelinde hava olumluya döndü.

BTC ATH görürken likiditenin altcoinlere dönmesini bekleyeceğiz şimdilik bazı altcoinlerde çok büyük artışlar olsa da genelinde istenen oranda kazançlar göremedik. Belki de yatırımcıların yeni bir başarısız deneme ihtimalinden emin olması gerekiyordur.

Kripto Para Kahininin Tahminleri

Roman Trading bu hafta “eğer eğilim korunursa BTC 124 bin dolara ulaşabilir” yazmıştı. Henüz BTC çok daha düşük seviyelerdeyken bu tahmini paylaştı ve şimdi haklı çıktığını görüyoruz. 25 Eylül günü 108 bin doların test edilmesiyle geri dönüşün başlayacağını da yazan analist 98 bin dolarlık yükseliş trendi desteğinin korunmasının önemini yazmıştı.

Bugün ise aşağıdaki grafiği paylaştı ve şunları söyledi;

“BTC 1D hedefi ulaşıldı. 108 bin seviyesinde başlayan boğa dalgalarından kaynaklanan bu hareketi tamamen tahmin ettim. 109, 112 ve şimdi de 118 bin seviyelerinden kalan long pozisyonlarımı kapatacağım. Bu uzun vadeli bir oyun değildi, sadece makul bir yükseliş hareketini yakalamaktı.”

Analist aylık grafikteki bozulma nedeniyle halen düşüş riskinin ödül potansiyelinden büyük olduğunu savunuyor. Altcoinler için umutlu ancak BTC’nin mevcut denemenin ardından başarısızlığa ulaşıp yönünü aşağı çevirmesi, altcoinlerde büyük kayıplar görmemiz onu yine haklı çıkaracak. Zaman yeniden haklı çıkıp çıkmadığını gösterecek.