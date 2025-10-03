Bitcoin 122.000 Dolar: BNB, AVAX ve SOL Coin Grafiğine Bakın



Bugün gelmeyen ABD istihdam rakamları kripto paralarda daha fazla yükseliş için yakıta dönüştü. ETF verileri bize hafta boyunca risk iştahının arttığını söyledi. Dün 627 ve önceki gün 675 milyon dolar net giriş gören BTC ETF’leri fazlasıyla ilgi çekiyor. Üstelik altcoinler de bu yükselişe eşlik ediyor.

Bitcoin (BTC)

Yaklaşık 2 aydır görmediği seviyelere dönen Bitcoin (BTC) $120,326.87 yazı hazırlandığı sırada 122.366 doların üzerine çıktı. Roman Trading dün 124 bin dolar ve üzerini yani yeni ATH beklediğini yazmıştı. Muhtemelen fiyat bu yöne gidiyor. Üstelik hafta sonunda genelde haber akışı sakin olduğundan BTC’nin bu hype ile günü kapatmasıyla 2 gün boyunca altcoinlerin kayda değer kazançlar elde ettiğini görebiliriz.

ABD ekonomi verileri BTC grafiğini şekillendirdi. PCE verisiyle başlayan yükseliş şimdiden %13’e dayandı. Eğer 124.400 dolar da aşılırsa BTC 135 ve 140 bin dolar gibi psikolojik direnç noktalarına hareket edebilir.

Dev bankaların kripto para hizmetleri başlıyor. Önümüzdeki yıl itibariyle birçok kuruluş kripto hizmeti başlatırken CME 7/24 kripto para opsiyon piyasalarının startını verecek. Vanguard geçen sene BTC ETF’lere karşı çıksa da şimdi müşterilerine kripto para ürünleri sunmaya hazırlanıyor.

121.200 dolar üstü devam eden kapanışlar kısa vadede çok daha büyük tarihi zirveler için yeterli.

BNB, AVAX, SOL Coin

Aylardır BTC dört haneli fiyatları aşacak, yeni zirveler bekleniyor uyarılarında bulunuyorduk. BNB Coin bunu başardı ve her geçen saniye ATH seviyesini yazı hazırlandığı sırada daha yukarı çekiyor. 1.300 dolar hedefli hareket devam ederken günlük grafikteki devasa mumlar heyecan verici. 1.084 dolar olası geri çekilmede ilk önemli destek seviyesi olacak.

200 günü aşkın süredir yapamadığını başaran AVAX 35 dolar üzerinde kalıcı olamamıştı. Fakat genel piyasa hissiyatındaki toparlanma ile tekrar yükseliş mumları oluşturmaya başladı ve 35 dolara geri dönmeye hazırlanıyor. Ardından 50 ve 100 dolar aralığında yeni zirveler yapacak.

Son olarak SOL Coin hem ETF beklentisi hem de rezerv haberleriyle dikkat çekiyor. ABD merkezli olması en büyük avantajı ve bunun yanında en fazla ilgili gören akıllı sözleşme platformlarından.

Hacim güçlü, Pumpfun tekrar hareketleniyor ve ağdaki likiditenin meme coinlerle hızla katlandığını görebiliriz. 235 dolar üstü kapanışlar 247 ve 296 dolar aralığına dönüşe zemin hazırlayacak. Ardından yeni ATH.