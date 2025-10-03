Teknik Analiz

XPL, Aster ve SOL Coin Son Günlerin Gözde Altcoinlerinde Fiyat Hedefleri

  • Sherpa Aster Coin'in yakında 2,4 doları aşmasını bekliyor.
  • XPL Coin önceki Pump lansman fiyatlamasına benzer şekilde yana oyalandıktan sonra yukarı kırılma yaşayabilir.
  • Martinez: SOL Coin 260 dolar üstü kapanışlarla 520 dolara ulaşabilir.
Bugün ABD iş verileri gelmedi ve hükümet kapanmasının ne zaman sonuçlanacağı belirsiz. BTC ise 120 bin doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. BNB yeni ATH seviyelerine ulaşırken SOL Coin 235 doları kalıcı olarak geri alma çabasında. Peki analistlerin XPL, Aster ve SOL Coin için güncel tahminleri ne yönde?

İçindekiler
1 XPL ve Aster Coin
2 Solana (SOL)

XPL ve Aster Coin

İki kripto para da henüz çok yeni ve lansmanlarının ardından harika bir zamanlamayla kripto paraların genelinde yükseliş başladı. Çoğu altcoinin lansmanı genel piyasa hissiyatı anlamında talihsiz dönemlere denk gelmişti. XPL ve Aster Coin bu yüzden avantajlı. Sherpa’nın adağındaki altcoinlerden olan Aster merkezi olmayan DEX platformu ve bugünlerde Hyperliquid alternatifi girişimler çok popüler.

“ASTER bence zirveye çıkacak, burada garip bir fiyat hareketi var. Hala önceden aldığım küçük bir miktar var ve bir süre daha tutacağım. Bu, BNB aktivitesine yardımcı oluyor.”

CZ’nin açık desteği ve BNB Coin fiyatındaki devam eden ATH süreci hesaba katıldığında Aster yeni ATH seviyelerine ulaşabilir görünüyor. Bu da 2,4 doların üzeri için umut verici. İstikrarlı yükseliş mumlarının geri gelmesi olumlu.

Diğer altcoin XPL arz konusunda tartışmalarla gündeme gelmişti. Bunu aşıyor çünkü ekip iddiaları net biçimde reddetti. Üstelik ekip arzının kilitli olduğu müjdesini verdi. PUMP Coin için benzer bir süreç yaşamıştık ve ardından büyük bir ralli başlamıştı. Sherpa burada da aynı senaryoyu göreceğimizi ve bir süre yana hareketin ardından büyük bir ralli başlayacağını yazdı.

Solana (SOL)

Solana (SOL) hakkındaki söylentiler/dedikodular gerçekse önümüzdeki hafta ETF onayı bekleniyor. SEC’in Ekim ve Kasım aylarında altcoin ETF onaylarını vermesi zaten beklenen bir şeydi ancak SOL Coin için süreç daha hızlı sonuçlanabilir. XRP ve SOL Coin hali hazırda CME’de listeli olduğundan spot ETF onaylarına zaten kesin gözüyle bakılıyordu.

Fiyat 235 doları test ettikten sonra şimdilik hemen altında oyalanıyor. BTC grafiği SOL Coin için destekleyici ve ay bitmeden yeni ATH görmemiz çok şaşırtıcı olmaz. Ali Martinez SOL Coin’in 260 dolar üstü kapanışlarla 520 dolara kadar yükseleceğini yazdı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
