Sıcak Gelişme: Fed’den Kripto Paraların İstediği Tonda Açıklamalar Geliyor

Özet

  • AB Konseyi, Rusya'ya yönelik yaptırımları bir yıl uzattı.
  • Fed üyesi Miran nötr faiz oranının çok daha düşük olduğunu ve hızlı biçimde faizlerin düşmesi gerektiğini söylüyor.
  • Fed üyesi enflasyondaki artış sınırlıyken ve düşüş beklenirken iş piyasalarındaki bozulmaya (ADP verisiyle bu hafta teyit edildi) dikkat çekerek indirim istiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Trump denedi ancak olmadı ve Fed’in bağımsızlığını devirip karar odasında çoğunluğu elde edemedi. Ancak 3 üye açık biçimde Trump’ın politikasını izliyor ve Miran da bunlara öncülük ediyor. Mayıs ayında Powell’ın görev süresi dolduğunda da kurumun başına faiz indirimlerine devam edecek bir başkan gelecek. Yazı hazırlandığı sırada Fed üyesi Miran açıklamalarda bulunuyor.

Fed Açıklamaları

Bugün Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik rakamları gelmedi. Kapanmadan dolayı açıklanmayan veriler kripto paraların ADP verilerinin iyimserliğiyle yükselişinin devamına zemin hazırladı. BTC 120 bin doların üzerinde. İş piyasaları bozulmaya devam ederken enflasyondaki artış sınırlı kaldığından Trump’ın faiz indirim çağrılarının haklılığının teyit edildiğini görüyoruz.

Fed üyesi Miran güncel durumu ele aldığı ve devam eden konuşmasında şunları söyledi;

“Fed politikası ileriye dönük olmalıdır. Nüfus değişimine bağlı hizmet enflasyonunda önemli bir düşüş bekliyorum. Konut sektöründen kaynaklanan hizmet enflasyonunda önemli bir düşüş bekliyorum.

Nötr faiz oranının sıfır olduğunu düşünmüyorum. Nötr faiz oranı tahminlerin en alt sınırına geriledi. Ekonominin deregülasyonu, ekonominin potansiyelini artıracaktır. Düşük nötr faiz oranı tahminleri, ileriye dönük tahminlere dayanmaktadır.

Geriye dönük verileri kullanmak yanlıştır. Ölçülen enflasyondaki küçük değişiklikleri hane halkının fark etmesi zordur. Enflasyon beklentileri makul ölçüde sabittir. Daha düşük mali açıklar, nötr faiz oranının düşmesine yardımcı olur.

Hizmet enflasyonundaki gevşeme beklentisi konut faktörleriyle bağlantılı. Talep esnekliği, Amerikalıların gümrük vergilerini yönetmek için yön değiştirmelerine olanak tanıyor. Gümrük vergilerinin olumsuz etkileri yabancılar üzerinde hissediliyor. Gümrük vergileri nedeniyle geniş tabanlı bir enflasyon artışı görmüyorum. Faiz oranları konusundaki tutumumun aşırı olduğunu düşünmüyorum, sadece daha hızlı bir şekilde nötr seviyeye ulaşmak istiyorum.

2026 ve 2027 için öngörülen rakamlar, FOMC’nin geri kalanından çok da farklı değil. Fed başkanlığı için görüşme yapmadım.”

Bu arada AB Konseyi, Rusya’ya yönelik yaptırımları bir yıl uzattı.26 gün sonra açıklanacak faiz kararı içi beklenti %96,7 ihtimalle 25bp indirim yönünde.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
