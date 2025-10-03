Sıcak Gelişme: Fed’den Kripto Paraların İstediği Tonda Açıklamalar Geliyor



Trump denedi ancak olmadı ve Fed’in bağımsızlığını devirip karar odasında çoğunluğu elde edemedi. Ancak 3 üye açık biçimde Trump’ın politikasını izliyor ve Miran da bunlara öncülük ediyor. Mayıs ayında Powell’ın görev süresi dolduğunda da kurumun başına faiz indirimlerine devam edecek bir başkan gelecek. Yazı hazırlandığı sırada Fed üyesi Miran açıklamalarda bulunuyor.

Fed Açıklamaları

Bugün Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik rakamları gelmedi. Kapanmadan dolayı açıklanmayan veriler kripto paraların ADP verilerinin iyimserliğiyle yükselişinin devamına zemin hazırladı. BTC 120 bin doların üzerinde. İş piyasaları bozulmaya devam ederken enflasyondaki artış sınırlı kaldığından Trump’ın faiz indirim çağrılarının haklılığının teyit edildiğini görüyoruz.

Fed üyesi Miran güncel durumu ele aldığı ve devam eden konuşmasında şunları söyledi;

“Fed politikası ileriye dönük olmalıdır. Nüfus değişimine bağlı hizmet enflasyonunda önemli bir düşüş bekliyorum. Konut sektöründen kaynaklanan hizmet enflasyonunda önemli bir düşüş bekliyorum. Nötr faiz oranının sıfır olduğunu düşünmüyorum. Nötr faiz oranı tahminlerin en alt sınırına geriledi. Ekonominin deregülasyonu, ekonominin potansiyelini artıracaktır. Düşük nötr faiz oranı tahminleri, ileriye dönük tahminlere dayanmaktadır. Geriye dönük verileri kullanmak yanlıştır. Ölçülen enflasyondaki küçük değişiklikleri hane halkının fark etmesi zordur. Enflasyon beklentileri makul ölçüde sabittir. Daha düşük mali açıklar, nötr faiz oranının düşmesine yardımcı olur. Hizmet enflasyonundaki gevşeme beklentisi konut faktörleriyle bağlantılı. Talep esnekliği, Amerikalıların gümrük vergilerini yönetmek için yön değiştirmelerine olanak tanıyor. Gümrük vergilerinin olumsuz etkileri yabancılar üzerinde hissediliyor. Gümrük vergileri nedeniyle geniş tabanlı bir enflasyon artışı görmüyorum. Faiz oranları konusundaki tutumumun aşırı olduğunu düşünmüyorum, sadece daha hızlı bir şekilde nötr seviyeye ulaşmak istiyorum. 2026 ve 2027 için öngörülen rakamlar, FOMC’nin geri kalanından çok da farklı değil. Fed başkanlığı için görüşme yapmadım.”

Bu arada AB Konseyi, Rusya’ya yönelik yaptırımları bir yıl uzattı.26 gün sonra açıklanacak faiz kararı içi beklenti %96,7 ihtimalle 25bp indirim yönünde.