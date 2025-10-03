Donald Trump’ın Tarife Temettüsü Altcoin’leri Ateşleyebilir: Alt Sezonu İçin Çifte Katalizör



ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifelerinden elde edilecek gelirin bir kısmını vatandaşlara kişi başı 2.000 dolara kadar “temettü” olarak dağıtmayı değerlendirdiğini açıkladı. Gelirin ana hedefi federal borcu azaltmak olsa da, olası nakit aktarımının ve beklenen Fed faiz indirimlerinin hanehalkı bütçesindeki baskıyı hafifletmesi bekleniyor. Finansal rahatlama ve parasal koşullarındaki gevşemenin yılın başından beri geride kalan altcoin‘lere yönelişi artırabileceği konuşuluyor. Piyasa verileri büyük kripto paraların önde olduğu rallinin kademeli şekilde daha riskli olarak gösterilen altcoin‘lere yayılabildiğini hatırlatıyor.

Trump’ın Tarife Temettüsü Altcoin Piyasasını Yükseltebilir

Trump, One America News Network’e verdiği demeçte tarifelerin yeni yeni etkisini göstermeye başladığını ve yıllık toplamının trilyon doları aşabileceğini belirtti. Olası geri ödeme seçeneği için ise “Amerikan halkına temettü” ifadesiyle tarif etti. Dağıtım gerçekleşirse hanehalkı likiditesi artacak. Dahası Fed’in bu yıl beklenen ek faiz indirimleri daha düşük finansman maliyeti, getiri arayışı ve risk alma davranışını güçlendirebilir.

Davranışsal etkiler açısından 2023 tarihli akademik bir çalışma beklenmedik nakit akışlarının kripto para yatırımlarını artırdığını, geleceğe dönük enflasyon beklentileriyle bütçe daralması riski hissedildiğinde de korunma motivasyonunun yükseldiğini ortaya koyuyor. 2020–2021 döneminde benzer bir nakit akışıyla altcoin piyasasında işlem hacmini ve fiyatları hızla yükseltmişti. Bitcoin $120,326.87’in toplam piyasa içindeki payı da altı ayda sert şekilde düşmüştü.

Altcoin’ler İçin Olası Senaryolar

Kripto para piyasasında yılın başından bu yana baskın tarafın Bitcoin ve en büyük 20 altcoin olduğu göze çarpıyor. Piyasa değeri yaklaşık 4 trilyon dolara ulaşırken, 2024 sonundaki seviyeye göre güçlü artış söz konusu. Bu değer artışının önemli kısmı Bitcoin, Ethereum $4,480.54, Solana, BNB ve XRP gibi ana kripto paralardan geldi.

Tüm bunlarla birlikte 2020’de kurumsal altyapı sınırlıydı. Bugün ise saklama, likidite ve düzenleyici çerçeve çok daha derli toplu. Yine de olası tarife temettüsünün fiilen yürürlüğe girmesi, zamanlaması ve kapsamı netleşmeden bir altcoin rallisinden söz etmek güç. Yine de bu yönde olacak bir gelişme altcoin piyasasını hareketlendirerek, beklenen yükselişi getirebilir.