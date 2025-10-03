Son Dakika: Samsung’dan Galaxy Kullanıcılarına Kripto Para Müjdesi



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Kripto paralar küresel ölçekte kabul görmeye ve büyümeye devam ediyor. Bitcoin $120,326.87 120 bin doların yeniden üzerinde. Samsung ise bugün Coinbase One müjdesini verdi. Dev bankaların, finans şirketlerinin kripto işine girdiği ortamda teknoloji devlerinin de geride kalması düşünülemezdi. Beklenen oluyor.

Samsung ve Kripto Paralar

Samsung Electronics biraz önce resmi kanaldan yaptığı resmi duyuru ile ABD’deki Galaxy kullanıcılarına kripto para erişimini açtığını duyurdu. Buna göre Galaxy kullanıcıları Coinbase One ortaklığında kripto paralara kolayca erişebilecek. Samsung Wallet kullanıcıları artık Coinbase One‘a 3 aylık ücretsiz abonelik avantajıyla sahip olacaklar. Ayrıca, Samsung Wallet kullanıcıları Coinbase’de ilk işlemlerini yaptıktan sonra 25 dolarlık ödül alacaklar.

Samsung Electronics America Mobil Ürün Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Drew Blackard şunları söyledi;

“Milyonlarca Galaxy kullanıcısı, günlük işlerini tamamlamak için akıllı telefonlarına güveniyor ve bu, iletişimden çok daha öteye gidiyor — mağazada ödeme yapmak, arabanın kilidini açmak, kimlik göstermek ve daha fazlası. Samsung Wallet, tüm bu deneyimleri mümkün kılıyor ve biz de işlevselliğini genişletmeye devam ediyoruz. Coinbase ile olan ortaklığımız sayesinde, Galaxy kullanıcıları sektörün lideri bir şirketten kripto paraya basit ve kolay bir şekilde erişebiliyor.”

ABD’deki 75 milyondan fazla Galaxy kullanıcısıyla başlayan bu hareket yakında tüm dünyaya yayılacak.