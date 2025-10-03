BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF'i IBIT İlk 20'de, Hacimde İlk 10'da: Uptober Ateşi ETF'lere Sıçradı

  • Bitcoin ETF’lerine haftalık net giriş 2.25 milyar doları aşarken IBIT üç günde 1 milyar dolarçekti.
  • IBIT ETF'inin yönetimi altındaki varlık büyüklüğü 90 milyar doların üstüne çıktı.
  • IBIT opsiyonlarındaki açık pozisyon 38 milyar dolarla Deribit’i geçerek küresel liderliğe yükseldi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Bitcoin $120,326.87 ETF’lerine haftalık net giriş 2 milyar dolar eşiğini aşarak 2.25 milyar dolara yükseldi. BlackRock’ın ETF’i IBIT’ine girişler Salı–Perşembe arasındaki üç günde 1 milyar doların üzerine çıktı. Pazartesi günkü 46.6 milyon dolarlık çıkışa rağmen eğilim hızla pozitife döndü. Fiyat cephesinde Bitcoin 3 Ekim’de yeniden 120.000 doların üzerine tırmanırken, kripto para piyasasında “Uptober” söylemi ETF’lere de güç vermeye başladı.

Bitcoin ETF’lerinde Son Durum

Hafta içindeki fon akışlarının dağılımında IBIT’in üç günlük toplamı 1 milyar dolar eşiğini aşarken, Fidelity’nin FBTC’si 622.3 milyon dolar, Ark Invest’in ARKB’si 219 milyon dolar, Bitwise’ın BITB’si 187.9 milyon dolar çekti. ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin 2024’ün Ocak ayındaki lansmanından bu yana kümülatif net girişler 60 milyar dolara yaklaştı. Fon akışlarının hızlanması kurumsalların bilanço dışı riskten kaçınarak düzenlenmiş ürünler üzerinden pozisyon alma isteğini yansıtıyor.

Ölçek ve işlem tarafında IBIT açık ara farkla öne çıkıyor. ETF‘in yönetimi altındaki varlık büyüklüğü 90 milyar doların üzerine çıkarak ABD’de varlık büyüklüğüne göre en büyük 20 ETF listesine girdi. Aynı gün IBIT’in işlem hacmi 4.3 milyarla toplam Bitcoin ETF hacminin büyük bölümünü oluşturdu ve SPY, QQQ, GLD gibi devlerle birlikte günlük işlemde en büyük 10 ETF arasına yer aldı. Piyasa fiyatlamasında Ekim ayının güçlü mevsimselliği ve Fed cephesinden artan parasal gevşeme beklentileriyle birlikte risk iştahındaki toparlanma ETF’lere fon akışlarını destekledi.

Opsiyonlarda IBIT Üstünlüğü

Geçen Cuma vade sonunun ardından IBIT opsiyonlarında açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 38 milyar dolara yükselerek, 32 milyar dolar civarındaki Deribit’i ilk kez geride bıraktı. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, gelişmeyi X hesabından yaptığı “IBIT 38 milyar dolarlık açık pozisyonla Bitcoin opsiyonları için en büyük platform olarak Coinbase’in Derbit platformunu geride bıraktı. ETF’lerin şaka olmadığını söylemiştim. Yüksek kripto para marjları tehlikede.” paylaşımıyla önemli bir gelişme olarak gösterdi. 38 milyar dolar seviyesi küresel Bitcoin opsiyonlarındaki açık pozisyonunun yaklaşık yüzde 45’ine karşılık geliyor. Onayını geçen yıl Kasım ayında alan IBIT opsiyonları kısa sürede piyasa derinliğinde belirleyici konuma yerleşti.

IBIT ETF’i ve Deribit

Deribit’in yıllardır koruduğu liderliğin ETF kanalıyla aşılması kripto para türevlerinde likidite haritasını yeniden şekillenmesine yol açtı. Uzmanlara göre opsiyon piyasası doğası gereği kazananın daha çok kazandığı bir yapıya sahip. Bu nedenle IBIT’in opsiyonlardaki payı spot ETF’lerin yönetimi altındaki varlık büyüklüğü dağılımına kıyasla daha yoğunlaşıyor. Piyasa profesyonelleri, vade sonlanması ve volatiliteye bağlı olarak ABD merkezli kripto para opsiyonlarındaki likiditenin daha da artabileceği üzerinde duruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

