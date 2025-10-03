Son Dakika: Beklenen ABD İstihdam Raporu, Kripto Paralar Yükselecek Mi?



Bitcoin $120,326.87 fiyatı son 24 saatte 121 bin dolara kadar yükseldi ve birçok altcoin yeni zirveler gördü. BNB Coin ATH seviyesini yukarı bile taşıdı. XRP 3 doları geri aldı ve ETH 4.500 dolar sınırında. Herkes heyecanla ABD İstihdam verilerinin yayınlanmasını bekliyordu.

ABD İstihdam Raporu

ADP rakamları bu hafta geldi ve istihdamdaki net daralmanın dikkat çekici olduğunu gözler önüne serdi. Ancak hükümet kapanmasından dolayı bugünkü Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı rakamlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı belirsizdi. Trump dün bunun kapanmaya rağmen yayınlanması gerektiğini söylemiş ancak raporlamayı yapan ekipten biri CNN’e veriler yayınlanmayacak demişti.

Saat 15:30 oldu ve beklenen rapor gelmedi. 2018’den bugüne ilk defa hükümet kapanması görüyoruz ve bu durum hafta sonu çözülmezse asgari 1 hafta daha devam edebilir. ADP rakamları lehte geldiğinden ve Tarım Dışı İstihdam ile İşsizlik Oranı raporu açıklanmadığından ay sonunda Fed’in faiz indirimi yapacağına dair beklenti geçerli kalacak. Yani kripto paralar için bu yükseliş anlamına geliyor.

Veriler kapanma bitene kadar gelmeyecek yani diğer ekonomi verileri de gelmeyecek. Kripto paralar bu dönemi iyi değerlendirirse volatilite boğaların lehine olabilir. Trump birkaç saat içinde rakamları kendi sosyal medya hesabından paylaşsa çok komik olur ve sürpriz derecede lehte rakamlar gelirse bu kriptoda yükselişi besler.