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Piyasa Toparlanıyor! Analist: 4 Altcoin Bu Hafta Radarınızda Bulunsun!

Kripto para piyasasının değeri hala 1 trilyon doların altında olsa da, Bitcoin (BTC) ve önde gelen altcoin'ler toparlanmaya başladı.
16:00
20 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Kripto para piyasasının değeri hala 1 trilyon doların altında olsa da, Bitcoin (BTC) ve önde gelen altcoin’ler toparlanmaya başladı. Piyasanın değeri, son güne göre %8,97 artış kaydederek 899,00 milyar dolara ulaştı. Bitcoin, 24 saatte  %9,81 değer kazanarak 20.610 dolar seviyesine yükseldi. BTC’nin yanı sıra, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC) ve Ethereum Classic (ETC) gibi altcoin’ler de iyi kazançlar elde etti.

Ethereum ve Solana, Sürpriz Yapabilir

Ethereum (ETH), günlük grafikte %20’ye yakın kazanç kaydederek, piyasa değerine göre ilk 20 kripto para içerisinde en çok kazananlardan biri oldu. ETH hala tüm zamanların en yüksek seviyesinden %76 aşağıda olsa da, lider altcoin son 24 saat içinde psikolojik olarak önemli olan 1000 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. FxEmpire analistlerinden Varuni Trivedi’ye göre,  ETH, 1200 doların üzerine çıkarabilirse, mevcut ralli devam edebilir. Göreceli güç endeksine atıfta bulunan analist, alım baskısı artarken, ETH’nin teknik olarak güçlü göründüğüne dikkat çekti.

BTC’nin fiyat artışına paralel olarak, altcoin’ler de kısa vadeli grafiklerinde iyi bir toparlanması gördü. Solana’nın dört saatlik fiyat grafiğini inceleyen analist, 30 dolar seviyesinin aşılmasının ardından rallinin devam edebileceğini belirtti. Analiste göre, kısa vadede, SOL öncelikle 35 dolar sonra ise  40 dolardaki direncinin üzerine çıkarabilirse, orta vadeli bir ralli teyit edilebilir. Bununla birlikte, piyasada volatilite riski devam ediyor. BTC’nin fiyat hareketine bağlı olarak kısa vadede her iki yönde de bir fiyat hareketi görülebilir.

Litecoin  ve Ethereum Classic, İvme Kazandı

Ayı piyasasında, kısa süreli bir ralli ortaya çıktığında, genellikle Bitcoin ile yüksek korelasyona sahip altcoin’ler ivme kazanır Hem Litecoin‘in hem de  Ethereum Classic’in, Bitcoin fiyatını takip ettiğine yönelik grafikler ve veriler var. Ek olarak, iki altcoin de genellikle büyük ölçüde değişken bir piyasada daha düşük volatilite sergiliyor. Litecoin, 55 dolardaki direncini test ederek bu seviyenin kısa bir süre üzerinde işlem gördü. LTC, günlük %23.16 ve haftalık grafikte %9.21 artış kaydederek 54.83 dolara yükseldi. Analiste göre yakın vadede, LTC  60 doların üzerine çıkabilirse, ralli devam edebilir.

Aksi taktirde, ayılar kontrolü ele alırsa 50 dolar seviyesine düşüş beklenebilir. BTC’deki yükseliş devam ederse, LTC de yeniden ivme kazanabilir.  Analiste göre, kısa vadede, satın alma baskısı ETC’nin fiyatını 18,5 doların üzerine çıkarsa, daha fazla yükseliş beklenebilir. Ayrıca, 24 dolardaki direnç geçilirse, ralli sürdürülebilir hale gelebilir. Ancak, satış baskısı devam ederse, ETC 10 dolara kadar düşebilir.

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