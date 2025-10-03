Piyasaya Bir Dev Daha Geliyor: Bitcoin, Ethereum ve Kripto Paralarda Lisans İçin Harekete Geçti



Nomura Group’una bağlı Laser Digital, Japonya’da kurumsal müşterilere kripto para işlem hizmeti sunmak için lisans başvurusu hazırlığına başladı. İsviçre merkezli şirket, Bloomberg‘in aktardığı bilgilere göre Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) ile ön görüşme sürecinde. CEO Jez Mohideen, Japon kripto para pazarına duydukları güveni vurgulayarak ülkeye giriş planlarını teyit etti. Aynı hafta Daiwa Securities’in müşterilere Bitcoin $120,326.87 ve Etherum teminatıyla yen borcu yönlendirmeye başlaması, geleneksel finans ile kripto paraların Japonya’da daha sıkı entegre olduğunu gösterdi.

Laser Digital’in Lisans Başvurusunun Kapsamı

Laser Digital, FSA’dan alacağı lisansla kripto paralarda kurumsal segmentte aracılık ve işlem hizmetleri sunmayı hedefliyor. Ön danışma aşaması Japonya’daki standart başvuru sürecinin öncesinde yol haritasını netleştirmeye yarıyor. Teknik gereksinimler müşteri uygunluğu ile saklama düzenlemeleri gibi başlıklara odaklı. Şirketin odağında yerleşik finans kurumları ve kripto para platformlarıyla kurumsal ölçekli işlem akışlarının desteklenmesi var.

Laser Digital, Nomura Group‘un kripto para kolu olarak küresel ölçekte farklı düzenlemelerde faaliyet deneyimine sahip. Japonya planı ise Asya’daki kurumsal kripto para talebini karşılama amacı taşıyor. Yönetim, lisans sonrası ilk fazda kurumsal alım-satım ve risk yönetimi ürünlerinin öne çıkacağını, süreç ilerledikçe çözüm yelpazesinin genişletileceğini belirtti. Şirketin geçmişte edindiği düzenleyici yetkilendirmeler ile operasyonel kapasitesi Tokyo pazarına girişte önemli dayanak oluşturuyor.

Japonya’daki Kurumsal Kripto Para Çerçevesi

Daiwa Securities’in kripto para teminatlı kredi yönlendirme hizmeti yerel aracı kurumların kripto paraları bankacılık ürünü mimarisine entegre etmeye başladığını ortaya koydu. Müşteriler, Bitcoin ve Ethereum $4,480.54 varlıklarını teminat göstererek Japon yeni likiditesine erişebiliyor. Hizmet kapsamındaki Fintertech iş birliği ise kurumsal tarafın risk ve operasyon süreçlerini destekliyor.

Japonya’da netlik kazanan düzenlemeler ve gözetim yaklaşımları, kurumsal sermaye için görünürlüğü artırmış durumda. İşlem hacmindeki artış ve geleneksel finans oyuncularının ilgisindeki artış yeni lisans başvurularının yapılmasını teşvik ediyor.