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Şimdi Açıklandı! Fed Bu Veriyi Bekliyordu! Kripto, Altın, Bitcoin ve Gümüş Yolunu Çizecek!

ABD Çekirdek PCE verisi merakla bekleniyordu ve haftanın en önemli iki gelişmesinden biri olarak kabul ediliyordu. Bitcoin hareketlendi!
16:31
24 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel piyasalar bugün gelecek veriye haftalardır odaklanmıştı ve kritik veri nihayet açıklandı. Peki bundan sonra ne olacak? ABD’nin mevcut ekonomik görünümüne daha da önemlisi enflasyonla mücadeledeki mevcut duruma ışık tutan veri biraz önce açıklandı. Kripto paralar, altın, gümüş, Bitcoin ve diğerleri artık yolunu çizecek.

ABD PCE Verisi Açıklandı Mı?

Evet, ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) bize tüketim harcamalarındaki fiyat artışını gösterir. Yani enflasyonla ilgili farklı bir göstergedir. Bugün biraz önce 16:30’da ABD PCE verisi açıklandı. Birkaç saat içinde 2 Fed üyesi son açıklanan verilerle ilgili açıklamalar yapacak ve gözler gelecek açıklamalarda olacak. Son gelen ABD Tüfe rakamları düşüşün devam ettiğini ancak düşüş hızının yavaşladığını gösteriyordu. Peki PCE verisi bize ne anlatıyor?

  • Çekirdek PCE (Yıllık) – Açıklanan: %4,7 (Beklenti: %4,3 Önceki: %4,4)
  • Çekirdek PCE (Aylık) – Açıklanan: 0,6% (Beklenti: %0,4 Önceki: %0,3)
  • 18:15’te Fed/Jefferson konuşma yapacak.
  • 18:15 FOMC/Mester konuşacak.

Veri kripto paralar için önümüzdeki birkaç saat düşüşe neden olabilir. Bu veri bize besin ve enerji haricindeki mal ve hizmet alımlarında vatandaşların karşı karşıya kaldığı enflasyonu gösterir. Yıllık bazda %4,7’ye çıkan PCE aylık beklentinin çok üzerinde %0,6 oranında arttı. Geçmişte bu tarz aşırı yüksek veriler geldiğinde kripto paraların hızla düştüğünü gördük. Şimdilik Bitcoin 23.800 dolar seviyesini 16:35 itibariyle tutuyor görünüyor.

Kripto, Altın, Gümüşü Ne Bekliyor?

Temmuz ayından bu yana en büyük aylık yükselişi gördük. Bu kısa vadede risk piyasaları için iyi bir sonuç doğurmayacaktır. Özellikle ABD enflasyonunun düşüş hızını yavaşlattığını hesaba katarsak gözler 14 Mart tarihinde gelecek enflasyon verisinde olacak. Düşüş hızının daha fazla yavaşlamasına ihtimal verilmiyor o halde enflasyonun en iyi ihtimalle aynı gelmesi gerekecek. PCE verisindeki ve Üretici Enflasyonundaki artışı hesaba katarsak bu pek mümkün değil gibi. Eğer enflasyon önümüzdeki ay uzun bir aranın ardından yeniden yükselirse bu 50 hatta 75bp faiz artışlarının yeniden masaya gelmesini sağlayabilir.

Fed enflasyonla mücadelede başarıya ulaşmak için elinden geleni yapacağını üstüne basarak her seferinde ifade ediyor. Bunu aşırı sıkılaşma riskine rağmen yapacağız diyorlar. O halde kripto para piyasalarını birkaç haftalık süreçte bu beklentinin ortasında biraz daha negatif bir süreç bekliyor diyebiliriz. DXY verinin ardından yarım puanlık artışla 105 seviyesini aştı ve yükselen trendini teyit etti. Bitcoin ise 23.680 dolara kadar 16:40 itibariyle düştü.

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