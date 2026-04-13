NEAR Coin yükselişi için en az 4 sebep var

Bitcoin fiyatı günlük zirvesini 73.480 dolara taşıdı ve ABD’nin müzakerelere dair umut veren açıklamalarının ardından İran yalanlama açıklamaları servis etmedi. Kripto para yatırımcıları için şimdilik kısa vadeli görünüm önemli. Enflasyon geçen ay %1 artarken ÜFE daha fazla artacak ve geçen zaman risk piyasalarının lehine. Poppe ise NEAR Coin için yükseliş bekliyor.

NEAR Coin alınır mı?

Michael Poppe’nin favori altcoinlerinden olan NEAR Coin bugün analistin yine gündeminde. 3-4 dolar seviyesinin kırılmasını ve 5 dolara kadar yükselişin devam etmesini bekleyen analist NEAR Coin’in mevcut piyasa koşullarında ciddi şekilde düşük fiyatlandığını düşünüyor. İyimser hedefi 10 dolara uzanıyor. Yükseliş için başlıca gerekçeleri şunlar;

Yıllık yaklaşık 32 milyon token, %2,5 enflasyon oranıyla ihraç ediliyor. 2025’teki son güncellemelerden beri %50 azalma.

Tüm VC token’ları açılmış, token’ların %99’u dolaşımda.

Token’ların %45,5’i stake edilmiş.

Son 90 günlük gelir yıllık 50-60 milyon dolar potansiyel kazanca işaret ediyor.

Temel katman gas ücretleri %70/30 oranında bölünüyor, yani token’ların %70’i protokol tarafından kalıcı olarak yakılıyor. NEAR Intents ücretleri %100 protokol aracılığıyla NEAR almak için kullanılıyor.

Intents ücret geri alım mekanizması bu yılın Şubat ayında etkinleştirildi ve etkisi zamanla daha iyi anlaşılacak.

“Mevcut fiyatlar ve 2026 ücret oranıyla, deflasyonist eşik günlük yaklaşık $177 milyon Intens hacminde. Mevcut 90 günlük ortalama (kötü piyasa koşullarında) günde $77M. NEAR kabaca NEAR Intents hacmini ikiye katlayarak deflasyonist hale gelmeli. $NEAR (Intents) Düzeltilmiş P/S = 28x $ETH = 194x $SOL = 40x Mevcut piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyar dolar olup, yıllık ücretler 50-60 milyon dolar civarındadır. Intents hacmi ikiye katlanırsa ve değerleme metrikleri aynı kalırsa: – Günlük 140 milyon dolarlık hacimle 28x P/S = 1 NEAR başına 2,30 dolar – Günlük 140 milyon dolarlık hacimle 40x P/S (SOL karşılaştırması) = 1 NEAR başına 3,30 dolar.”

Intents günlük 177 milyon doların üzerine çıktığında sadece bu sebepten Poppe 150-180 milyon dolarlık yıllık ücret x 40 P/S = NEAR başına 4,65-5,60 dolar senaryosunu öngörüyor. 100-150 milyon dolarlık günlük hacim altcoini deflasyon eşiğine getirirken 200-300 milyon dolar arzda daralmaya neden olacak.

“Piyasalar tekrar yükselişe geçip boğa döngüsüne girerse, bu rakamları kolayca katlayabilirsiniz; bu da bu varlığın ileriye dönük olarak son derece düşük değerlendiği anlamına gelir. Sistemdeki mevcut ivme, yıllık bileşik büyüme oranı ve metrikler göz önüne alındığında, 12 ay içinde 7-10 dolarlık bir değerleme beklemek garip değil bence.”

Yüksek kaldıraç temizleniyor

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yaşanan düşüş opsiyon ve vadeli taraftaki yüksek kaldıracın temizlenmesi için tetiklenmişti. Yüksek kaldıracağın sorunlarından biri devasa tasfiye potansiyellerinin piyasaları tersi yöne hareket ettirebiliyor oluşudur. Bugün geldiğimiz noktada CME Bitcoin vadeli işlem aktivitesi kurumsal katılımdaki zayıflama ve uzun süreli düşüşlerin ardından 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu da kaldıracın temizlenmesiyle Bitcoin için yeni yükseliş hikayesinin önünü açıyor.