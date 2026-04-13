NEAR Coin yükselişi için en az 4 sebep var

  • Near yıllık yaklaşık 32 milyon token, %2,5 enflasyon oranıyla ihraç ediyor. 2025'teki son güncellemelerden beri %50 azalma.
  • NEAR Intents hacmindeki artış token için negatif enflasyona kapı aralayabilir.
  • Poppe: 12 ay içinde 7-10 dolarlık bir değerleme beklemek garip değil bence.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı günlük zirvesini 73.480 dolara taşıdı ve ABD’nin müzakerelere dair umut veren açıklamalarının ardından İran yalanlama açıklamaları servis etmedi. Kripto para yatırımcıları için şimdilik kısa vadeli görünüm önemli. Enflasyon geçen ay %1 artarken ÜFE daha fazla artacak ve geçen zaman risk piyasalarının lehine. Poppe ise NEAR Coin için yükseliş bekliyor.

1 NEAR Coin alınır mı?
2 Yüksek kaldıraç temizleniyor

NEAR Coin alınır mı?

Michael Poppe’nin favori altcoinlerinden olan NEAR Coin bugün analistin yine gündeminde. 3-4 dolar seviyesinin kırılmasını ve 5 dolara kadar yükselişin devam etmesini bekleyen analist NEAR Coin’in mevcut piyasa koşullarında ciddi şekilde düşük fiyatlandığını düşünüyor. İyimser hedefi 10 dolara uzanıyor. Yükseliş için başlıca gerekçeleri şunlar;

  • Yıllık yaklaşık 32 milyon token, %2,5 enflasyon oranıyla ihraç ediliyor. 2025’teki son güncellemelerden beri %50 azalma.
  • Tüm VC token’ları açılmış, token’ların %99’u dolaşımda.
  • Token’ların %45,5’i stake edilmiş.
  • Son 90 günlük gelir yıllık 50-60 milyon dolar potansiyel kazanca işaret ediyor.
  • Temel katman gas ücretleri %70/30 oranında bölünüyor, yani token’ların %70’i protokol tarafından kalıcı olarak yakılıyor. NEAR Intents ücretleri %100 protokol aracılığıyla NEAR almak için kullanılıyor.
  • Intents ücret geri alım mekanizması bu yılın Şubat ayında etkinleştirildi ve etkisi zamanla daha iyi anlaşılacak.

“Mevcut fiyatlar ve 2026 ücret oranıyla, deflasyonist eşik günlük yaklaşık $177 milyon Intens hacminde. Mevcut 90 günlük ortalama (kötü piyasa koşullarında) günde $77M. NEAR kabaca NEAR Intents hacmini ikiye katlayarak deflasyonist hale gelmeli.

$NEAR (Intents) Düzeltilmiş P/S = 28x

$ETH = 194x

$SOL = 40x

Mevcut piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyar dolar olup, yıllık ücretler 50-60 milyon dolar civarındadır. Intents hacmi ikiye katlanırsa ve değerleme metrikleri aynı kalırsa:

– Günlük 140 milyon dolarlık hacimle 28x P/S = 1 NEAR başına 2,30 dolar

– Günlük 140 milyon dolarlık hacimle 40x P/S (SOL karşılaştırması) = 1 NEAR başına 3,30 dolar.”

Intents günlük 177 milyon doların üzerine çıktığında sadece bu sebepten Poppe 150-180 milyon dolarlık yıllık ücret x 40 P/S = NEAR başına 4,65-5,60 dolar senaryosunu öngörüyor. 100-150 milyon dolarlık günlük hacim altcoini deflasyon eşiğine getirirken 200-300 milyon dolar arzda daralmaya neden olacak.

“Piyasalar tekrar yükselişe geçip boğa döngüsüne girerse, bu rakamları kolayca katlayabilirsiniz; bu da bu varlığın ileriye dönük olarak son derece düşük değerlendiği anlamına gelir.

Sistemdeki mevcut ivme, yıllık bileşik büyüme oranı ve metrikler göz önüne alındığında, 12 ay içinde 7-10 dolarlık bir değerleme beklemek garip değil bence.”

Yüksek kaldıraç temizleniyor

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yaşanan düşüş opsiyon ve vadeli taraftaki yüksek kaldıracın temizlenmesi için tetiklenmişti. Yüksek kaldıracağın sorunlarından biri devasa tasfiye potansiyellerinin piyasaları tersi yöne hareket ettirebiliyor oluşudur. Bugün geldiğimiz noktada CME Bitcoin vadeli işlem aktivitesi kurumsal katılımdaki zayıflama ve uzun süreli düşüşlerin ardından 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu da kaldıracın temizlenmesiyle Bitcoin için yeni yükseliş hikayesinin önünü açıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Böylesi bir tek 2008 krizinde olmuştu, kripto paralarda neler oluyor?

Umutlar tekrar artıyor ve kripto paralar için on-chain alarmlar yanmaya başladı

Büyük XRP transferi: 89 milyon dolarlık hareket Coinbase’i hedef aldı

Son Dakika: İran’dan geri adım, Bitcoin yükselişe geçti

QCP Capital 13 Nisan kripto para piyasaları yorum

XRP’de korku zirvede: endeks 12’ye düştü, fiyat 1,33 dolar

XRP ile sınır ötesi ödemelerde maliyet yüzde 60 düştü, süre 4 saniyeye indi

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
RAVE 7 günde %5.600 artışla ilk 50’ye girdi, kısa sürede devasa yükseliş tartışma yarattı
Bitcoin 48 saatte 73.400 dolara döndü, kripto hisseleri hızla yükseldi
Exodus, 175 milyon dolarlık W3C alımı için mahkemeye başvurdu
Coinbase yöneticisi Tom Duff Gordon OpenAI’ye transfer oldu
Senato’da kritik stablecoin getirisi anlaşması sonrası Clarity Act oylaması yakın
