Bitcoin 48 saatte 73.400 dolara döndü, kripto hisseleri hızla yükseldi

2026 yılı boyunca hafta sonları piyasaları sarsan gelişmelerin ardından pazartesi günleri hızlı toparlanmalar görülmeye devam ediyor. Son 48 saatlik süreçte benzer bir tablo yeniden ortaya çıktı ve kripto piyasalarında hareketlilik dikkat çekti.

Jeopolitik gerilimler ve piyasa tepkileri

Hafta sonunun son saatlerinde, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in İran’la barış anlaşmasına varamadan Pakistan’dan ayrıldığı ve Başkan Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda bir abluka başlattığı haberleriyle bitcoin’in fiyatı pazartesi sabahına kadar yaklaşık %4 geriledi.

Ancak ABD piyasalarının pazartesi günü açılmasıyla birlikte Bitcoin, kısa sürede bu kayıpları neredeyse tamamen telafi etti.

ABD borsalarının kapanışı itibarıyla bitcoin, 73.400 dolar seviyesinde işlem gördü ve son 24 saatte %3’ten fazla değer artışı yaşadı.

Ethereum, Solana ve #XRP piyasalarında da yükseliş eğilimi gözlendi. Ancak bu varlıklardaki artışlar, bitcoin’deki güçlü ivmeye kıyasla daha sınırlı seviyede kaldı.

Kripto şirketlerinde hızlı yükselişler ve Michael Saylor’ın stratejisi

Kriptoyla bağlantılı hisselerde de önemli yükselişler görüldü. Circle %11’lik artışla dikkat çekerken, Gemini hisseleri %9, MARA Holdings ve Bullish ise %8’in üzerinde prim yaptı.

Borsa dışı piyasalarda Nasdaq endeksinin %1,2 yükseldiği, WTI ham petrol fiyatının ise hafta sonu 105 doları gördükten sonra yeniden 98 dolara çekildiği belirtildi.

Öte yandan, Michael Saylor’un yönetimindeki Strateji şirketinin bitcoin biriktirme hamlesi hız kesmiyor. Geçtiğimiz hafta bu şirket 1 milyar dolar karşılığında 13.927 BTC satın aldı.

Bu alımların finansmanı için şirket, geleneksel ortak hisse senedi yerine, her biri %11,5 getiri sunan 1 milyar dolarlık STRC imtiyazlı hisse ihracını kullandı.

Pazartesi günkü STRC işlem hacmi rekor kırarak 770 milyon dolara ulaştı. Hisse fiyatının nominal değerde kalması, Strateji’nin önümüzdeki günlerde yeni ihraçlar planlayabileceği ve büyük ölçekli bitcoin alımlarının sürebileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Michael Saylor, şirketinin son bitcoin alımını duyururken, bu süreçte ek hisse ihraç etmeyeceklerini ve finansmanı STRC imtiyazlı hisse üzerinden sağladıklarını aktardı.

Son gelişmeler, Strateji şirketinin piyasa üzerinde etkili olmaya devam edeceğine işaret etti. Pazartesi günü yaşanan hareketlilik ise genel olarak piyasada hızlı tepki mekanizmalarının sürdüğünü göstermiş oldu.