Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin 48 saatte 73.400 dolara döndü, kripto hisseleri hızla yükseldi



  • 🚀 Bitcoin iki günde %4 düşerek 73.400 dolara çıktı, kripto hisselerinde sert yükselişler görüldü.
  • 🔥 ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda abluka kararı ve Biden yönetimindeki Ortadoğu gelişmeleri fiyat hareketlerini tetikledi.
  • 💸 Michael Saylor yönetimindeki Strateji şirketi, STRC imtiyazlı hisseyle 1 milyar dolarlık #XRP piyasası alımı yaptı.
  • 📊 STRC işlem hacminde tüm zamanların rekoru kırıldı, yeni büyük bitcoin alımlarının kapısı aralandı.
2026 yılı boyunca hafta sonları piyasaları sarsan gelişmelerin ardından pazartesi günleri hızlı toparlanmalar görülmeye devam ediyor. Son 48 saatlik süreçte benzer bir tablo yeniden ortaya çıktı ve kripto piyasalarında hareketlilik dikkat çekti.

İçindekiler
Jeopolitik gerilimler ve piyasa tepkileri

Hafta sonunun son saatlerinde, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in İran’la barış anlaşmasına varamadan Pakistan’dan ayrıldığı ve Başkan Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda bir abluka başlattığı haberleriyle bitcoin’in fiyatı pazartesi sabahına kadar yaklaşık %4 geriledi.

Ancak ABD piyasalarının pazartesi günü açılmasıyla birlikte Bitcoin, kısa sürede bu kayıpları neredeyse tamamen telafi etti.

ABD borsalarının kapanışı itibarıyla bitcoin, 73.400 dolar seviyesinde işlem gördü ve son 24 saatte %3’ten fazla değer artışı yaşadı.

Ethereum, Solana ve #XRP piyasalarında da yükseliş eğilimi gözlendi. Ancak bu varlıklardaki artışlar, bitcoin’deki güçlü ivmeye kıyasla daha sınırlı seviyede kaldı.

Kripto şirketlerinde hızlı yükselişler ve Michael Saylor’ın stratejisi

Kriptoyla bağlantılı hisselerde de önemli yükselişler görüldü. Circle %11’lik artışla dikkat çekerken, Gemini hisseleri %9, MARA Holdings ve Bullish ise %8’in üzerinde prim yaptı.

Borsa dışı piyasalarda Nasdaq endeksinin %1,2 yükseldiği, WTI ham petrol fiyatının ise hafta sonu 105 doları gördükten sonra yeniden 98 dolara çekildiği belirtildi.

Öte yandan, Michael Saylor’un yönetimindeki Strateji şirketinin bitcoin biriktirme hamlesi hız kesmiyor. Geçtiğimiz hafta bu şirket 1 milyar dolar karşılığında 13.927 BTC satın aldı.

Bu alımların finansmanı için şirket, geleneksel ortak hisse senedi yerine, her biri %11,5 getiri sunan 1 milyar dolarlık STRC imtiyazlı hisse ihracını kullandı.

Pazartesi günkü STRC işlem hacmi rekor kırarak 770 milyon dolara ulaştı. Hisse fiyatının nominal değerde kalması, Strateji’nin önümüzdeki günlerde yeni ihraçlar planlayabileceği ve büyük ölçekli bitcoin alımlarının sürebileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Michael Saylor, şirketinin son bitcoin alımını duyururken, bu süreçte ek hisse ihraç etmeyeceklerini ve finansmanı STRC imtiyazlı hisse üzerinden sağladıklarını aktardı.

Son gelişmeler, Strateji şirketinin piyasa üzerinde etkili olmaya devam edeceğine işaret etti. Pazartesi günü yaşanan hareketlilik ise genel olarak piyasada hızlı tepki mekanizmalarının sürdüğünü göstermiş oldu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Exodus, 175 milyon dolarlık W3C alımı için mahkemeye başvurdu
Bir Sonraki Yazı NEAR Coin yükselişi için en az 4 sebep var
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para
ALTCOIN
Kripto Para Hukuku
Kripto Para Hukuku
Kripto Para Hukuku
Lost your password?