Exodus, 175 milyon dolarlık W3C alımı için mahkemeye başvurdu

Kripto para cüzdanı ve ödeme çözümleri sunan Exodus Movement, Delaware’de W3C ve onun CEO’su Garth Howat’a karşı dava açtı. Dava, geçtiğimiz kasımda imzalanan 175 milyon dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için W3C’ye yükümlülüklerini hatırlatmayı amaçlıyor.

Satın Alma Sürecinde Gerilim

2023 sonlarında yapılan anlaşmayla, W3C hisselerinin Exodus’a devri kararlaştırılmıştı. Anlaşmanın ardından Exodus, W3C ile Howat’a toplam 80 milyon dolar kredi verdi; bu tutarın 10 milyon dolarlık kısmı doğrudan Garth Howat’ın hesabına aktarıldı. Exodus’un mahkemeye sunduğu belgelere göre, Howat bu ödemelerin geri ödenmeyeceğini iddia etti.

Davada, Howat ve W3C’nin anlaşmayı uygulamaktan kaçındıkları ve süreci sekteye uğratan çeşitli adımlar attıkları ileri sürüldü. Mahkeme kayıtlarında, tarafların bağlayıcı anlaşmaya rağmen W3C’nin varlıklarını geri çekme ve yönetim kurullarında değişiklikler yapma girişimlerinde bulundukları belirtildi.

Tartışmalı Yönetim Değişiklikleri

Exodus tarafından ortaya konan iddialara göre, Howat ve W3C’nin bağlı şirketlerden biri olan bir iştirakinin kasasından milyonlarca dolar çekilmek istendi. Bu süreçte devlet kurumlarına verilen bazı belgelerin tarihlerinin geriye dönük olarak değiştirildiği belirtildi.

Ayrıca, W3C yönetiminin kendi ana faaliyet gösteren iştiraki olan şirkette CEO ve CFO dahil tüm yönetim kurulunu görevden alarak yerine kendilerine yakın kişileri atamaya çalıştığı iddia edildi. Bu atamaların, söz konusu satış anlaşmasının bağlayıcı koşullarına aykırı olduğu ileri sürüldü.

Garth Howat, konuya yönelik soruları yanıtsız bıraktı. W3C’nin açıklama yapıp yapmayacağı ise henüz netleşmedi.

W3C, kripto ödeme kartları ve dijital varlık yönetimi alanında uzmanlaşmış Baanx ve Monovate şirketleriyle faaliyet gösteriyor. Bu firmalar, Mastercard ve MetaMask gibi büyük isimlerle yürütülen Crypto Life adlı kart programında görev aldı.

JP Richardson’ın kurucu ortağı ve CEO’su olduğu Exodus, çeşitli dijital varlıkların saklanmasını ve transferini kolaylaştıran platformlarıyla tanınıyor. Richardson, davaya dair yaptığı açıklamada mevcut anlaşmanın bağlayıcı olduğu ve bu anlaşmanın tüm koşullarıyla yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

JP Richardson, “W3C ile aramızda bağlayıcı bir anlaşma var ve bunun tamamen uygulanmasını bekliyoruz. Yol haritamıza güveniyoruz ve sorunun kısa sürede çözüleceğinden eminiz,” değerlendirmesinde bulundu.